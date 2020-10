Farizon FX, bán tải Trung Quốc từ SUV chỉ hơn 430 triệu đồng

Trước đây, chúng ta đã từng nói về một mẫu xe bán tải vừa kỳ lạ vừa thú vị mang tên Farizon FX 2020 mới. Giờ đây, mẫu xe này đã chính thức được bán rộng rãi tại thị trường nội địa Trung Quốc, qua đó xuất hiện thêm nhiều hình ảnh của nó tại đại lý lẫn trên đường hơn. Farizon là một thương hiệu con thuộc Geely, một trong những tập đoàn xe lớn nhất Trung Quốc hiện tại. Farizon trước đây chủ yếu sản xuất xe phục vụ mục đích thương mại, nhưng giờ đây muốn bước sang phân khúc xe đi đường phố đại chúng. Về phần mẫu xe bán tải Farizon FX, nó là một mẫu bán tải mới, được chế tạo dựa trên SUV Geely Boyue Pro. Đúng vậy, chiếc xe chúng ta có ở đây là bán tải dựa trên SUV, một việc trái lẽ thường. Chính vì thế, mẫu xe này có hình thù rất lạ, khiến người nhìn lần đầu cảm thấy bối rối vô cùng. Hai chiếc xe trông giống hệt nhau tính tới cột D và trục cơ sở của chúng cũng dài bằng nhau. Phần phía trước của Farizon FX có chút khác biệt so với Boyue Pro, và đương nhiên nó có một thùng bán tải phía sau. Không chỉ có vậy, những tấm ốp thân vỏ giữa vị trí cột C và thùng xe trông cũng rất kỳ cục. Phần sàn thùng xe được cho biết là làm bằng chất liệu giả gỗ, đồng thời có một tấm che kín điều khiển bằng tay. Farizon FX có trang bị cùng động cơ tăng áp dung tích 1.8 lít sản sinh 184 mã lực giống như ở Boyue Pro, và có tốc độ tối đa là 150 km/h. Kích thước cụ thể của xe là dài 4.905 mm, rộng 1.831 mm, cao 1.713 mm và trục cơ sở dài 2.670 mm. Trong khi đó, kích thước thùng xe là dài 1.125 mm, rộng 1.230 mm và cao 460 mm, không được rộng lớn cho lắm. Nhà sản xuất cho biết tải trọng của xe là 540 kg. Như vậy nếu có 4 người ngồi trên xe, và mỗi người nặng trung bình 70 kg, thế thì tải trọng còn lại cho thùng xe chỉ là 260 kg mà thôi. Mang hình thái khác lạ, song giá xe Farizon FX lại không hề rẻ nếu so sánh ở thị trường Trung Quốc với giá dao động 126.900 – 136.900 nhân dân tệ (tương đương 434 – 469 triệu đồng). Video: Chi tiết xe bán tải lai SUV - Farizon FX của Trung Quốc.

