Honda SUV e chạy điện ra mắt tại Trung Quốc

Trong danh mục sản phẩm của mình hiện nay, Honda chỉ mới có duy nhất 1 mẫu xe chạy điện hoàn toàn tên là Honda E. Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới, hãng xe Nhật hứa hẹn sẽ đem đến nhiều sản phẩm chạy điện hơn nữa. Mở đầu cho chiến lược này là màn ra mắt của chiếc xe concept Honda SUV e chạy điện. Tại triển lãm Bắc Kinh 2020, hãng đã không chỉ ra mắt phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV) của dòng CR-V mà đồng thời còn ra mắt mẫu SUV ý tưởng Honda SUV e. Xe có ngoại hình bắt mắt và được trang bị những công nghệ tiên tiến như gói an toàn Honda Sensing thế hệ mới, công nghệ hỗ trợ người lái nâng cao ADAS và hệ thống giải trí Honda Connect. Điều này cho thấy Honda đang "đặt cược" vào các xe chạy điện. Chiếc Honda SUV e có kiểu dáng SUV coupe theo xu hướng hiện nay. Cột B tiêu biến, chỉ có cột A mảnh và cột C to bản. Xe chỉ có 2 cửa bên, mở theo kiểu cánh thiên nga. Nóc xe đẹp mắt vuốt từ đầu đến cuối tạo hiệu ứng lơ lửng. Vì là xe điện nên đầu xe chỉ có lưới tản nhiệt giả, trang trí bằng logo Honda cỡ lớn. Cụm đèn pha và đèn hậu LED mỏng dẹp và tạo hình như đôi cánh. Dàn mâm đa chấu sang trọng có thiết kế tương tự như mâm S65.Honda SUV e hoàn toàn mới có nội thất cũng ấn tượng không kém. Bên trong xe có thiết kế tối giản và đậm chất tương lai. Điểm nhất là vô lăng vuông ở giữa xe và màn hình trung tâm đặt dọc, kéo dài từ bệ tì tay đến táp lô. Trên bệ này chỉ xuất hiện duy nhất một núm điều khiển cơ. Các thao tác điều khiển xe có thể chỉ được thực hiện qua giọng nói hoặc màn hình cảm ứng. Theo miêu tả của hãng, người dùng có thể làm được rất nhiều thứ trên xe: từ điều khiển xe, đến tìm đường, gọi điện, gọi điện video, đi chợ... Honda SUV e concept sẽ ứng dụng gói những hệ thống hỗ trợ người lái Honda Sensing thế hệ tiếp theo. Honda Sensing mới không chỉ hỗ trợ lái như thông thường mà còn giúp cải thiện khả năng nhận dạng, dự đoán và ra quyết định khi theo dõi tình trạng giao thông. Gói Honda Sensing mới có góc camera phía trước được mở rộng, cũng như radar 360 độ cho phép chiếc xe cảm nhận theo nhiều hướng. Honda cho biết ADAS đa hướng cho phép lái xe an toàn trong các điều kiện lái phức tạp và đa dạng hơn. Bên cạnh đó, chiếc xe cũng có hệ thông thông tin giải trí Honda Connect thế hệ mới với trợ lý ảo AI, tích hợp sâu hơn với smartphone và cập nhật phần mềm không dây. Hãng xe Nhật sẽ bắt đầu giới thiệu Honda Sensing thế hệ mới tại Trung Quốc vào cuối năm nay, nhiều khả năng cũng với mẫu SUV e:concept. Video: Chi tiết Honda SUV e chạy điện mới.

Trong danh mục sản phẩm của mình hiện nay, Honda chỉ mới có duy nhất 1 mẫu xe chạy điện hoàn toàn tên là Honda E. Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới, hãng xe Nhật hứa hẹn sẽ đem đến nhiều sản phẩm chạy điện hơn nữa. Mở đầu cho chiến lược này là màn ra mắt của chiếc xe concept Honda SUV e chạy điện. Tại triển lãm Bắc Kinh 2020, hãng đã không chỉ ra mắt phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV) của dòng CR-V mà đồng thời còn ra mắt mẫu SUV ý tưởng Honda SUV e. Xe có ngoại hình bắt mắt và được trang bị những công nghệ tiên tiến như gói an toàn Honda Sensing thế hệ mới, công nghệ hỗ trợ người lái nâng cao ADAS và hệ thống giải trí Honda Connect. Điều này cho thấy Honda đang "đặt cược" vào các xe chạy điện. Chiếc Honda SUV e có kiểu dáng SUV coupe theo xu hướng hiện nay. Cột B tiêu biến, chỉ có cột A mảnh và cột C to bản. Xe chỉ có 2 cửa bên, mở theo kiểu cánh thiên nga. Nóc xe đẹp mắt vuốt từ đầu đến cuối tạo hiệu ứng lơ lửng. Vì là xe điện nên đầu xe chỉ có lưới tản nhiệt giả, trang trí bằng logo Honda cỡ lớn. Cụm đèn pha và đèn hậu LED mỏng dẹp và tạo hình như đôi cánh. Dàn mâm đa chấu sang trọng có thiết kế tương tự như mâm S65. Honda SUV e hoàn toàn mới có nội thất cũng ấn tượng không kém. Bên trong xe có thiết kế tối giản và đậm chất tương lai. Điểm nhất là vô lăng vuông ở giữa xe và màn hình trung tâm đặt dọc, kéo dài từ bệ tì tay đến táp lô. Trên bệ này chỉ xuất hiện duy nhất một núm điều khiển cơ. Các thao tác điều khiển xe có thể chỉ được thực hiện qua giọng nói hoặc màn hình cảm ứng. Theo miêu tả của hãng, người dùng có thể làm được rất nhiều thứ trên xe: từ điều khiển xe, đến tìm đường, gọi điện, gọi điện video, đi chợ... Honda SUV e concept sẽ ứng dụng gói những hệ thống hỗ trợ người lái Honda Sensing thế hệ tiếp theo. Honda Sensing mới không chỉ hỗ trợ lái như thông thường mà còn giúp cải thiện khả năng nhận dạng, dự đoán và ra quyết định khi theo dõi tình trạng giao thông. Gói Honda Sensing mới có góc camera phía trước được mở rộng, cũng như radar 360 độ cho phép chiếc xe cảm nhận theo nhiều hướng. Honda cho biết ADAS đa hướng cho phép lái xe an toàn trong các điều kiện lái phức tạp và đa dạng hơn. Bên cạnh đó, chiếc xe cũng có hệ thông thông tin giải trí Honda Connect thế hệ mới với trợ lý ảo AI, tích hợp sâu hơn với smartphone và cập nhật phần mềm không dây. Hãng xe Nhật sẽ bắt đầu giới thiệu Honda Sensing thế hệ mới tại Trung Quốc vào cuối năm nay, nhiều khả năng cũng với mẫu SUV e:concept. Video: Chi tiết Honda SUV e chạy điện mới.