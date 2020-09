Exeed VX - SUV "Tàu" 7 chỗ sang chảnh, giá rẻ cho giới trẻ

Như mọi người đều biết, các thương hiệu xe đại trà Nhật Bản và Hàn Quốc đều thành lập những thương hiệu con chuyên sản xuất xe hạng sang để phục vụ nhóm khách hàng lắm tiền nhiều của. Một số thương hiệu xe lớn của Trung Quốc cũng làm như vậy, ví dụ Exeed của Trung Quốc là một thương hiệu mới thuộc Chery và chuyên làm những mẫu SUV sang trọng hơn so với xe thuộc Chery. Exeed VX 2020 mới là một mẫu SUV 7 chỗ to lớn, hiện đại. Exeed VX có thể được coi là một trong những mẫu SUV Trung Quốc đẹp nhất vào lúc này Exeed VX thế hệ mới là một mẫu SUV 7 chỗ to lớn và có lẽ là một trong những mẫu SUV Trung Quốc đẹp nhất mà chúng ta thấy gần đây. Nó có diện mạo vừa gọn gàng vừa mạnh mẽ, với một lưới tản nhiệt khá khiêm tốn, và không mang lại cảm giác thiết kế quá đà giống như nhiều mẫu SUV địa phương khác. Điều này khiến nó trở nên sang trọng, và giá trị hơn, thay vì là cố tỏ vẻ hoành tráng mà thực chất lại rẻ tiền. Kích thước của xe là dài 4.970 mm, rộng 1.940, cao 1.795 mm, và trục cơ sở 2.900 mm. Góc nhìn sườn xe cho thấy viền cửa sổ mạ crôm, nóc xe khá vuông vắn Góc nhìn phía sau Exeed VX cho thấy hai ống xả đối xứng Đuôi xe áp dụng thiết kế đèn hậu thanh dài hết chiều ngang, phía trên và dưới đều có chi tiết trang trí bằng crôm Người mua sẽ có hai tùy chọn động cơ với Exeed VX gồm: tăng áp dung tích 2.0 lít với 254 mã lực và 390 Nm mô-men xoắn cực đại; tăng áp dung tích 1.6 lít với 197 mã lực và 290 Nm mô-men xoắn cực đại.

Cả hai động cơ đều hoạt động phối hợp với một hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh AWD. Khối động cơ tăng áp 2.0 là loại mạnh nhất trong một chiếc xe thuộc Chery, hứa hẹn cung cấp trải nghiệm “lái bốc” cho ngay cả một chiếc SUV 7 chỗ to lớn.



Không gian nội thất của Exeed VX cũng mang một thiết kế hiện đại và tạo ấn tượng tốt cho người nhìn. Mặt táp lô xe có thiết kế màn hình đôi, nằm nổi theo trào lưu đang phổ biến, với một bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và một màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch phục vụ các tính năng thông tin giải trí.



Chưa hết, chiếc xe còn có một màn hình phía dưới để điều khiển điều hòa nhưng nó trông khá phức tạp với hai núm xoay, nút bấm và cả cảm ứng. Cụm điều khiển trung tâm trông rất đẹp với tấm ốp bằng gỗ sang trọng và ít nút bấm. Exeed VX sẽ chính thức được bán ở thị trường nội địa Trung Quốc trong tháng 10. Giá xe Exeed VX chưa công bố, nhưng dự đoán nó sẽ mềm hơn so với các đối thủ.

Video: Chi tiết SUV 7 chỗ - Exeed VX 2020 mới.





Như mọi người đều biết, các thương hiệu xe đại trà Nhật Bản và Hàn Quốc đều thành lập những thương hiệu con chuyên sản xuất xe hạng sang để phục vụ nhóm khách hàng lắm tiền nhiều của. Một số thương hiệu xe lớn của Trung Quốc cũng làm như vậy, ví dụ Exeed của Trung Quốc là một thương hiệu mới thuộc Chery và chuyên làm những mẫu SUV sang trọng hơn so với xe thuộc Chery. Exeed VX 2020 mới là một mẫu SUV 7 chỗ to lớn, hiện đại. Exeed VX có thể được coi là một trong những mẫu SUV Trung Quốc đẹp nhất vào lúc này Exeed VX thế hệ mới là một mẫu SUV 7 chỗ to lớn và có lẽ là một trong những mẫu SUV Trung Quốc đẹp nhất mà chúng ta thấy gần đây. Nó có diện mạo vừa gọn gàng vừa mạnh mẽ, với một lưới tản nhiệt khá khiêm tốn, và không mang lại cảm giác thiết kế quá đà giống như nhiều mẫu SUV địa phương khác. Điều này khiến nó trở nên sang trọng, và giá trị hơn, thay vì là cố tỏ vẻ hoành tráng mà thực chất lại rẻ tiền. Kích thước của xe là dài 4.970 mm, rộng 1.940, cao 1.795 mm, và trục cơ sở 2.900 mm. Góc nhìn sườn xe cho thấy viền cửa sổ mạ crôm, nóc xe khá vuông vắn Góc nhìn phía sau Exeed VX cho thấy hai ống xả đối xứng Đuôi xe áp dụng thiết kế đèn hậu thanh dài hết chiều ngang, phía trên và dưới đều có chi tiết trang trí bằng crôm Người mua sẽ có hai tùy chọn động cơ với Exeed VX gồm: tăng áp dung tích 2.0 lít với 254 mã lực và 390 Nm mô-men xoắn cực đại; tăng áp dung tích 1.6 lít với 197 mã lực và 290 Nm mô-men xoắn cực đại.

Cả hai động cơ đều hoạt động phối hợp với một hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh AWD. Khối động cơ tăng áp 2.0 là loại mạnh nhất trong một chiếc xe thuộc Chery, hứa hẹn cung cấp trải nghiệm “lái bốc” cho ngay cả một chiếc SUV 7 chỗ to lớn.



Không gian nội thất của Exeed VX cũng mang một thiết kế hiện đại và tạo ấn tượng tốt cho người nhìn. Mặt táp lô xe có thiết kế màn hình đôi, nằm nổi theo trào lưu đang phổ biến, với một bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và một màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch phục vụ các tính năng thông tin giải trí.



Chưa hết, chiếc xe còn có một màn hình phía dưới để điều khiển điều hòa nhưng nó trông khá phức tạp với hai núm xoay, nút bấm và cả cảm ứng. Cụm điều khiển trung tâm trông rất đẹp với tấm ốp bằng gỗ sang trọng và ít nút bấm. Exeed VX sẽ chính thức được bán ở thị trường nội địa Trung Quốc trong tháng 10. Giá xe Exeed VX chưa công bố, nhưng dự đoán nó sẽ mềm hơn so với các đối thủ.

Video: Chi tiết SUV 7 chỗ - Exeed VX 2020 mới.