Zoyte nhăm nhe đưa xe "Tàu” Chery vào thị trường Mỹ?

Do trở ngại thời gian cũng như kinh phí từ việc xây dựng một model hoàn toàn mới, phía công ty đã hợp tác với thương hiệu xe ôtô Trung Quốc – Chery và sẽ giới thiệu chiếc xe đầu tiên dựa trên nền tảng của mẫu Exeed. Các quy trình chuẩn bị đã bắt đầu tiến hành tại thị trường Hoa Kỳ trong khi các chi tiết bổ sung sẽ được công bố trong tương lai gần. Tuy nhiên, những hình ảnh ban đầu cho thấy chiếc crossover Vantas của Chery sắp ra mắt sẽ là 1 phiên bản gắn logo mới của Exeed TX hoặc TXL. Tuy chưa có thông tin chính xác về thông số kỹ thuật tại thời điểm này nhưng mẫu xe Trung Quốc - Exeed TX sở hữu khối động cơ xăng 1.6 lít tăng áp, sản sinh công suất 194 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Khối máy này được kết nối với 1 hộp số li hợp kép 7 cấp độ, truyền sức mạnh xuống hệ dẫn động chủ động 2 cầu AWD. Về trang bị ngoại thất, TX sử dụng cụm đèn pha công nghệ LED, cửa sổ trời toàn cảnh và chìa khóa thông minh. Các điểm nổi bật trong khoang nội thất bao gồm cụm đồng hồ tốc độ điện tử 10,25 inch, màn hình hiển thị hệ thống thông tin giải trí 10,25-inch và hệ thống định vị bản đồ thực tế. Khoang cabin hiện đại này còn có sự xuất hiện của công nghệ nhận diện giọng nói, nút bấm khởi động và chất liệu bọc da Nappa. Về mặt trang bị an toàn, TX mới của Chery xuất hiện với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù và hệ thống cảnh báo va chạm phía trước với thiết lập phanh tự động khẩn cấp. Các hệ thống hỗ trợ người lái bao gồm cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Trong một tuyên bố trước đó, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành HAAH - Duke Hale cho biết Vantas “sẽ kết hợp một số công nghệ mới từ đối tác Trung Quốc, bao gồm 'Kết nối thông minh' trên nhiều công nghệ hỗ trợ người lái xe cũng như tính năng an toàn, đồng thời phát triển công nghệ tự lái hay phương tiện sử dụng nguồn năng lượng mới trong tương lai.” Trong khi chưa ấn định ngày “chào sân” của chiếc Vantas đầu tiên, HAAH đã đang tiến hành làm việc để đưa thương hiệu Zotye đến với thị trường Hoa Kỳ. Các model đầu tiên ban đầu dự kiến sẽ xuất hiện trong năm nay, nhưng thời điểm đó đã bị đẩy lùi về năm 2021. Video: Video: Chi tiết xe Trung Quốc Chery Exeed Lx mới.

