Exeed Exlantix ET 2025 - SUV điện Trung Quốc từ 820 triệu đồng

Tại Triển lãm ô tô Quảng Châu đang diễn ra, Exeed, thương hiệu cao cấp của Chery, đã chính thức bắt đầu bán trước mẫu SUV điện Exeed Exlantix ET 2025 dẫn động bốn bánh toàn thời gian (4WD). Với mức giá xe Exeed Exlantix ET 2025 từ 249.800 đến 299.800 nhân dân tệ (khoảng 34.600 đến 41.500 đô la, tương đương 821 triệu đến 985 triệu đồng), mẫu xe mới này dự kiến sẽ giao 5.000 chiếc đầu tiên vào ngày 31/12/2024. Phiên bản Exeed Exlantix ET 4WD vẫn giữ nguyên thiết kế của mẫu xe trước. Xe có chiều dài 4955 mm, chiều rộng 1975 mm và chiều cao 1698 mm, với chiều dài cơ sở 3000 mm. Exeed Exlantix có màn hình thông tin giải trí nổi 15,6 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch. Các nâng cấp tùy chọn bao gồm màn hình hiển thị HUD 23 inch cho một số mẫu xe, tăng thêm cảm giác cao cấp. Dưới nắp ca-pô, Exeed Exlantix ET được trang bị bộ mở rộng phạm vi 1.5T kết hợp với động cơ điện kép. Chiếc xe tự hào có khả năng tăng tốc ấn tượng, đạt 0-100 km/h chỉ trong 4,8 giây. Hệ thống dẫn động 4 bánh Snow Leopard của nó cũng đảm bảo kiểm soát trượt điện tử chính xác với thời gian phản hồi dưới 0,05 giây, ngay cả trên bề mặt băng giá. Phạm vi kết hợp của chiếc xe là 1.500 km ấn tượng, với phạm vi hoàn toàn bằng điện là 240 km theo chu kỳ CLTC. Nó cũng hỗ trợ sạc nhanh, chỉ cần 17,5 phút để sạc pin cho phạm vi bổ sung 144 km. Phiên bản mới của Exeed Exlantix ET chạy điện mới sẽ tiếp tục được xây dựng trên nền tảng điện E0X của Chery và kết hợp những cải tiến về cả hiệu suất và các tính năng sang trọng. Cabin cung cấp chỗ ngồi được nâng cấp, hộp đựng găng tay điện tử thông minh và các tính năng lái xe thông minh cho các tình huống đô thị, đường cao tốc và đỗ xe. Chiếc xe sẽ có bốn tùy chọn màu nội thất và giới thiệu một màu ngoại thất mới, màu xám, kết hợp với bánh xe hợp kim 20 inch. Video: Xem chi tiết Exeed Exlantix ET 2025 mới.

