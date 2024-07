iCar V23 – SUV điện do Chery và Xiaomi sản xuất chỉ 420 triệu đồng

Hồi cuối tháng 4 năm nay, Chery đã công bố những hình ảnh đầu tiên của iCar V23 2024 mới – một mẫu SUV điện mang phong cách thể thao do hãng xe này hợp tác với Zhimi Technology (công ty con của Xiaomi chuyên về mảng đồ gia dụng thông minh) sản xuất. Trong dự án này, Zhimi chịu trách nhiệm về thiết kế và công nghệ. Chery đảm nhiệm khâu sản xuất, chuỗi cung ứng, bán hàng và hậu mãi. Theo thông tin từ các tài liệu rò rỉ, mức giá xe iCar V23 2024 bản tiêu chuẩn sẽ có giá bán là 119.800 nhân dân tệ (420 triệu đồng). Phiên bản này có cấu hình dẫn động cầu trước và tầm vận hành tối đa khoảng 400 km sau khi sạc đầy. Ngoài ra, mẫu xe này còn có các phiên bản cao cấp hơn với hệ dẫn động 4 bánh và tầm vận hành lên tới 500 km/lần sạc. Hiện tại các thông số chi tiết về cấu hình hệ truyền động, công suất và mô-men xoắn của mẫu SUV điện này chưa được nhà sản xuất công bố. Theo công bố của nhà sản xuất, iCar V23 có các số đo chiều dài x rộng x cao là 4.220 x 1.915 x 1.845 mm, đi kèm chiều dài cơ sở 2.730 mm. So với các mẫu xe cùng phân khúc giá, mẫu SUV điện iCar V23 của Chery được đánh giá cao về khả năng off-road, xe có góc tiếp cận và góc thoát lần lượt là 43 và 41 độ, đi kèm khoảng sáng gầm lên tới 212 mm. Thiết kế của Chery iCar V23 gây tranh cãi khá nhiều khi mẫu SUV cỡ nhỏ này bị cho là sao chép từ những mẫu SUV off-road nổi tiếng, như Mercedes-Benz G-Class, Land Rover Defender hay cả mẫu Toyota Land Cruiser FJ40 cổ điển. Ở phía trước, xe được trang bị cụm đèn pha LED và lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ Land Cruiser FJ40. Trong khi đó, cản trước và kính chắn gió của mẫu SUV này lại sao chép từ Jeep Wrangler. Hai bên hông xe của iCar V23 cũng sao chép thiết kế từ Land Rover Defender, ngoại trừ tay nắm cửa dạng ẩn. Có vẻ như các kỹ sư của Chery cũng lấy cảm hứng từ Mercedes-Benz G-Class khi thiết kế khu vực phía sau của mẫu SUV này, đặc biệt là chi tiết đèn hậu LED đặt thấp và hộp đựng đồ gắn cốp. Không chỉ ngoại thất mà cả nội thất của Chery iCar V23 cũng khiến nhiều người liên tưởng đến Land Rover Defender, đặc biệt là cụm vô lăng. Cấu hình chi tiết của mẫu xe này chưa được tiết lộ, tuy nhiên, theo Carnewschina, iCar V23 sẽ được trang bị màn hình thông tin giải trí tích hợp chip Qualcomm Snapdragon 8155 và hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến L2+.Chery iCar V23 sẽ được bán ra thị trường ngay trong năm nay. Theo giới truyền thông, sau sản phẩm này, Chery và Zhimi sẽ tiếp tục bắt tay cho ra mắt khoảng 6 đến 8 mẫu xe mới trong 3 năm tới. Video: Xem chi tiết iCar V23 – SUV điện do Chery và Xiaomi.

Hồi cuối tháng 4 năm nay, Chery đã công bố những hình ảnh đầu tiên của iCar V23 2024 mới – một mẫu SUV điện mang phong cách thể thao do hãng xe này hợp tác với Zhimi Technology (công ty con của Xiaomi chuyên về mảng đồ gia dụng thông minh) sản xuất. Trong dự án này, Zhimi chịu trách nhiệm về thiết kế và công nghệ. Chery đảm nhiệm khâu sản xuất, chuỗi cung ứng, bán hàng và hậu mãi. Theo thông tin từ các tài liệu rò rỉ, mức giá xe iCar V23 2024 bản tiêu chuẩn sẽ có giá bán là 119.800 nhân dân tệ (420 triệu đồng). Phiên bản này có cấu hình dẫn động cầu trước và tầm vận hành tối đa khoảng 400 km sau khi sạc đầy. Ngoài ra, mẫu xe này còn có các phiên bản cao cấp hơn với hệ dẫn động 4 bánh và tầm vận hành lên tới 500 km/lần sạc. Hiện tại các thông số chi tiết về cấu hình hệ truyền động, công suất và mô-men xoắn của mẫu SUV điện này chưa được nhà sản xuất công bố. Theo công bố của nhà sản xuất, iCar V23 có các số đo chiều dài x rộng x cao là 4.220 x 1.915 x 1.845 mm, đi kèm chiều dài cơ sở 2.730 mm. So với các mẫu xe cùng phân khúc giá, mẫu SUV điện iCar V23 của Chery được đánh giá cao về khả năng off-road, xe có góc tiếp cận và góc thoát lần lượt là 43 và 41 độ, đi kèm khoảng sáng gầm lên tới 212 mm. Thiết kế của Chery iCar V23 gây tranh cãi khá nhiều khi mẫu SUV cỡ nhỏ này bị cho là sao chép từ những mẫu SUV off-road nổi tiếng, như Mercedes-Benz G-Class, Land Rover Defender hay cả mẫu Toyota Land Cruiser FJ40 cổ điển. Ở phía trước, xe được trang bị cụm đèn pha LED và lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ Land Cruiser FJ40. Trong khi đó, cản trước và kính chắn gió của mẫu SUV này lại sao chép từ Jeep Wrangler. Hai bên hông xe của iCar V23 cũng sao chép thiết kế từ Land Rover Defender, ngoại trừ tay nắm cửa dạng ẩn. Có vẻ như các kỹ sư của Chery cũng lấy cảm hứng từ Mercedes-Benz G-Class khi thiết kế khu vực phía sau của mẫu SUV này, đặc biệt là chi tiết đèn hậu LED đặt thấp và hộp đựng đồ gắn cốp. Không chỉ ngoại thất mà cả nội thất của Chery iCar V23 cũng khiến nhiều người liên tưởng đến Land Rover Defender, đặc biệt là cụm vô lăng. Cấu hình chi tiết của mẫu xe này chưa được tiết lộ, tuy nhiên, theo Carnewschina, iCar V23 sẽ được trang bị màn hình thông tin giải trí tích hợp chip Qualcomm Snapdragon 8155 và hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến L2+. Chery iCar V23 sẽ được bán ra thị trường ngay trong năm nay. Theo giới truyền thông, sau sản phẩm này, Chery và Zhimi sẽ tiếp tục bắt tay cho ra mắt khoảng 6 đến 8 mẫu xe mới trong 3 năm tới. Video: Xem chi tiết iCar V23 – SUV điện do Chery và Xiaomi.