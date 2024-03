"Soi" Chery iCAR 03 điện sắp về Việt Nam, rẻ hơn Hyundai Grand i10

Chery là 1 trong những ông lớn của ngành công nghiệp xe ôtô tại Trung Quốc, để không bị thụt lùi, tập đoàn này liên tục đổi mới khi cho ra mắt nhiều thương hiệu con, đánh vào ngóc ngách của thị trường xe hơi dù là bình dân hay cao cấp. Trong số này, Chery iCAR 03 2024 mới là sản phẩm chủ lực của hãng. Mẫu SUV điện Chery iCAR 03 được hé lộ vào năm ngoái đã khiến người dân Trung Quốc thích thú, nhưng phải đến ngày 28/2/2024 vừa qua, Chery mới làm tròn bổn phận của mình, là tạo ra sự kiện ra mắt xe Chery iCAR 03. Vào ngày 28/ 2, Chery đã chính thức vén màn chiếc xe iCAR 03, xe có tổng cộng 6 mẫu mới được ra mắt với mức giá dao động từ 109.800 đến 169.800 nhân dân tệ (tương đương 356 cho đến 555 triệu đồng). Mức giá xe Chery iCAR 03 2024 chỉ ngang Hyundai Grand i10 và bản cao nhất tương đương Hyundai Accent AT đặc biệt hay Toyota Vios. Chery đã xâm nhập vào Việt Nam qua thương hiệu con của mình, rất có thể, iCAR 03 cũng sẽ sớm ra mắt thị trường nước ta. Nói sơ qua về Chery iCAR 03, xe sử dụng hình dáng "hình hộp vuông" và được định vị là "chiếc SUV chạy điện hình hộp thời thượng", mang đến khí chất off-road mạnh mẽ. Về sức mạnh, xe mới có phiên bản động cơ đơn và động cơ kép để người tiêu dùng lựa chọn, với phạm vi di chuyển từ 401-501km. Ngoài ra, tại địa điểm sự kiện, quan chức này còn mang đến các mẫu sửa đổi như phiên bản tấn công, cung cấp cho người dùng một số trường hợp sửa đổi được cá nhân hóa để tham khảo. Từ ngoại hình, Chery iCAR 03 có hình dáng rất vuông vắn, phong cách thiết kế này đang rất được ưa chuộng trên thị trường SUV hạng sang hiện nay, thiết kế các đường bo tròn gần như vô hình trên xe, có thể tạo cảm giác mạnh mẽ hơn. Mặt trước được trang bị bộ đèn pha rất dễ nhận biết, cách bố trí nguồn sáng bên trong của Chery iCAR 03 cũng rất độc đáo. Ngoài ra, xe mới còn được trang bị tấm chắn bùn cỡ lớn phía trước, càng làm tôn lên vẻ bệ vệ của mặt trước. Điều đáng nói là mẫu xe Chery iCAR 03 sẽ sử dụng kết cấu thân lồng đa khoang hoàn toàn bằng nhôm. Thiết kế bên hông càng làm nổi bật đặc điểm “hình hộp vuông vắn”, xe có dáng vẻ vuông vức, các đường nét sắc sảo và hình khối đầy đặn cùng tồn tại. Nhìn vào các chi tiết, các khung cửa sổ sắc sảo, góc cạnh, các lông mày bánh xe lồi ra ngoài thể hiện phong cách Hardcore, ngoài ra xe còn áp dụng thiết kế mui treo. Xét về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của Chery iCAR 03 lần lượt sẽ là 4.406 mm x 1.910 mm x 1.715 mm, chiều dài cơ sở là 2.715 mm. Ở vành, Chery iCAR 03 sẽ có 2 sự lựa chọn cho khách là mâm 18 inch và 19 inch. Về tùy chọn màu sắc ngoại thất, xe mới sẽ có 6 màu thân xe bao gồm Sure White, True Black, A Little Grey, True Silver, My Good Blue và Not Banana Green. Đuôi xe là cụm "chiếc cặp đi học nhỏ" cổ điển, ăn khớp với đèn hậu bố trí dọc hai bên, có thể tạo thành tiếng vang tốt với logo thương hiệu của hãng. Ngoài ra, tấm chắn bùn phía sau của xe mới cũng khá rộng, hình dáng này giống với tấm chắn bùn phía trước ở một mức độ nhất định. Cửa sau của xe mới thiết kế mở sang một bên và tích hợp chức năng hút điện. Nội thất của xe Chery iCAR 03 có bố cục thẳng hình chữ T, các cạnh và góc rõ ràng, đơn giản và chắc chắn, đồng thời các vật liệu được sử dụng cũng cầu kỳ hơn. Sự kết hợp giữa thiết bị LCD 9,2 inch + màn hình điều khiển trung tâm 15,6 inch rất bắt mắt, tích hợp sẵn hệ sinh thái WeChat, trò chơi, karaoke cũng như âm thanh và video. Có thể thấy, bảng điều khiển trung tâm của xe được thiết kế dày hơn so với các mẫu xe gia đình phổ thông, điều này cũng khiến bảng điều khiển trung tâm được thiết kế đơn giản trông bớt mỏng hơn. Chery iCAR 03 còn sử dụng các nút bấm bằng pha lê và hộp đựng găng tay có thể mã hóa, đồng thời hệ thống giọng nói 4 vùng có thể điều khiển hầu hết các chức năng trên xe. Năm nay, chiếc xe sẽ cung cấp bốn bản nâng cấp hệ điều hành trên xe và nhiều chức năng sẽ được lặp lại thông qua OTA. Ở mức cấu hình, kết hợp với thông tin đã lộ trước đó, tất cả các xe mới đều đạt tiêu chuẩn đèn pha tự động, cần gạt nước tự động, ba lô bên ngoài, giá nóc, phanh tay điện tử, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, điều hòa tự động hai vùng, giám sát áp suất lốp, ESP, màn hình điều khiển trung tâm 15,6 inch, 8 loa… Các mẫu xe tầm trung có thêm gương chiếu hậu gập, cửa sổ trời toàn cảnh rộng 1,2 mét vuông, chìa khóa NFC, sạc không dây 50W, hình ảnh toàn cảnh, cốp xe chỉnh điện, chip 8155, ghi âm xe mới..., Sau cùng, Chery iCAR 03 mẫu cao cấp sẽ có tính năng tốt hơn, bao gồm sưởi vô lăng, sưởi ghế, chức năng nhớ, ghế chỉnh điện cho hành khách, túi khí rèm bên, loa Yanfei Lishi 12, đèn viền nội thất 64 màu, mát-xa và thông gió cho ghế lái, tựa chân chỉnh điện cho hành khách, DJI Smart Không có người lái xe và những người khác đã vắng mặt. Ngoài ra, Chery iCAR 03 cũng sẽ cung cấp hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh cao cấp thuần túy trực quan cấp độ L2+, với bộ nhớ lộ trình, NOA tốc độ cao, đỗ xe thông minh và các chức năng khác. Về sức mạnh, Chery iCAR 03 có sẵn phiên bản động cơ đơn/động cơ kép. Trong đó, phiên bản một động cơ có công suất tối đa 135 kW (184 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 220 Nm, phiên bản dẫn động bốn bánh động cơ kép có công suất tối đa 205 kW (279 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 385 Nm, với khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 6,5 giây. Mẫu xe động cơ kép sử dụng hệ dẫn động bốn bánh điện thông minh iWD, có thể cung cấp nhiều chế độ lái khác nhau để đáp ứng nhiều tình huống lái khác nhau. Phần khung xe sử dụng cấu trúc khung ống lót thủy lực + đa liên kết cánh tay H. Về thời lượng pin, Chery iCAR 03 cung cấp 3 lựa chọn là 401 km, 472 km và 501 km, giúp người dùng an tâm đi phượt xa, thường 1 ngày chỉ chạy tầm 300 km đến 350 km là nghỉ ngơi hợp lý. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện Chery iCAR 03 2024 mới.

