Dongfeng Nammi 01 dùng pin thể rắn, sạc 8 phút chạy được 200km

Pin thể rắn hiện được kỳ vọng là sẽ trở thành công nghệ thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp ô tô điện nhờ những ưu điểm như nhẹ hơn, an toàn hơn và sạc nhanh hơn pin lithium-ion. Hiện nhiều hãng xe lớn đã bắt tay vào nghiên cứu pin thể rắn để trang bị cho ôtô điện của mình. chiếc xe Dongfeng Nammi 01 chạy điện của Trung Quốc là một ví dụ. Mới đây, hãng Dongfeng đã ra mắt thương hiệu con mang tên Nammi. Đây là thương hiệu con tiếp theo của Dongfeng, sau Forthing, Fukang, Fengon, Aeolus và M-Hero. Theo hãng Dongfeng, Nammi sẽ chuyên sản xuất ôtô điện cỡ nhỏ với mục tiêu doanh số hàng năm đạt 400.000 xe vào năm 2025. Mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Nammi có tên 01. Dự kiến bán ra thị trường vào cuối năm nay, Nammi 01 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Quantum Architecture No. 3 của hãng Dongfeng. Hiện kích thước cụ thể của mẫu xe này chưa được công bố. Chỉ biết rằng Nammi 01 sẽ thuộc phân khúc xe hatchback cỡ nhỏ. Theo nhận xét của nhiều người, Nammi 01 có thiết kế ngoại thất khá giống Smart #1 của hãng Mercedes-Benz. Tất nhiên, mẫu xe Trung Quốc này vẫn có những chi tiết khác biệt so với Smart #1 như đèn pha và đèn hậu. Bên cạnh đó là những chi tiết ngoại thất đáng chú ý khác như dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe, tay nắm cửa ẩn, vành hợp kim 17 inch với thiết kế khí động lực học và cánh gió mui. Bên trong xe, Nammi 01 2024 chạy điện được trang bị nội thất 2 hàng ghế. Nội thất của xe được bọc da với 2 màu đen - trắng tương phản và khâu quả trám. Bên cạnh đó là vô lăng 2 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số khá nhỏ và màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, đặt nổi trên mặt táp-lô. Cần số điện tử của xe được đặt phía sau vô lăng trong khi cụm điều khiển trung tâm được bọc da và có thiết kế gọn gàng. Trên cụm điều khiển trung tâm, hãng Dongfeng đã bố trí sạc điện thoại không dây và phanh tay điện tử. Tất nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng chiếc Nammi 01 được trưng bày mới là xe nguyên mẫu trước khi lên dây chuyền sản xuất. Phiên bản thương mại của xe có thể sẽ dùng vật liệu kém cao cấp hơn để giữ giá bán hấp dẫn. "Trái tim" của Nammi 01 là mô-tơ điện có công suất tối đa 163 mã lực. Tuy nhiên, điểm nhấn của xe lại nằm ở pin thể rắn, cho phép xe chạy 200 km sau 8 phút sạc theo công bố của nhà sản xuất. Ngoài ra, xe còn có tính năng sạc cho các thiết bị điện bên ngoài (V2L). Cuối cùng là những tính năng an toàn như hệ thống phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ đỗ xe tự động. Nhờ đó, mẫu xe này có khả năng tự lái bán tự động cấp độ 2. Hiện giá xe Nammi 01 2024 vẫn chưa được công bố. Được biết, trong năm sau, Nammi sẽ tung ra thêm 1-2 mẫu xe mới. Đến năm 2025, sẽ có thêm 2 mẫu xe khác của Nammi trình làng. Nhóm khách hàng mục tiêu của thương hiệu này là các gia đình nhỏ sống ở thành phố lớn. Video: Giới thiệu xe điện cỡ nhỏ, giá rẻ Dongfeng Nammi 01.

