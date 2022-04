Dongfeng Aeolus Haoji - SUV công nghệ cao Trung Quốc sắp ra mắt

Hồi đầu tuần vừa qua, Aeolus (tên Trung Quốc: “Phong Thần”), một thương hiệu con của nhà sản xuất xe Trung Quốc Dongfeng Motor, đã giới thiệu những hình ảnh chính thức về một mẫu SUV mới có tên Haoji, hứa hẹn sẽ được bán ở thị trường nội địa vào nửa cuối năm 2022. Dongfeng Aeolus Haoji 2023 mới được định vị là một mẫu SUV 5 chỗ cỡ vừa, và sẽ là mẫu xe đầu tiên được chế tạo dựa trên khung gầm kiến trúc mô-đun tân tiến DSMA của Dongfeng Motor. Về diện mạo, mẫu SUV mới mẻ này áp dụng thiết kế lưới tản nhiệt phía trước kiểu thác nước đổ rất nổi bật, và có thiết kế đèn pha chia đôi. Phía trên lưới tản nhiệt trung tâm có một dải đèn LED mỏng, ngăn cách ở giữa bằng logo thương hiệu, một cách sắp đặt khá thịnh hành ở Trung Quốc ngày nay. Bên cạnh đó, phần đầu xe còn có những cụm đèn trong hai hốc gió, tạo ấn tượng như con mắt sáng lên trong góc tối. Nhìn vào hình ảnh sườn xe, ta thấy Dongfeng Aeolus Haoji chạy điện có thiết kế thân vỏ hai tông màu. Cùng với la-zăng, gương chiếu hậu, và tay nắm cửa, các cột A, B và C cũng đã được sơn đen. Kích thước tổng thể của chiếc xe này trông không hề nhỏ, và nó có một khu vực lớn phía sau cột C. Dự kiến không gian bên trong Haoji sẽ cung cấp cho người ngồi sự thoải mái tuyệt vời. Ở mép dưới của cửa sổ là một đường gân rõ rệt, kéo dài thẳng từ phía đầu tới đuôi xe. Phía sau xe sử dụng đèn hậu dạng thanh LED, một chi tiết không còn lạ trên những mẫu xe thế kỷ 21. Phía dưới thanh đèn trung tâm là một logo chữ tiếng Anh trông khá tinh tế, vừa đủ để nhận diện thương hiệu vừa không làm hỏng bố cục thiết kế tổng thể. Ngoài ra, đuôi xe có hái đầu ống xả khá lớn, tích hợp lẫn vào bộ khuếch tán gió màu đen. Đối với nội thất, mặt táp lô của cabin được thiết kế chia thành nhiều tầng lớp. Nổi bật trên mặt táp lô là một hệ thống màn hình kép công nghệ cao, một nửa dành cho bảng đồng hồ và một nửa dành cho thông tin giải trí. Nội thất hai tông màu với màu trắng phía trên và màu tối phía dưới thể hiện vẻ sang trọng của mẫu SUV mới. Vô lăng cũng sử dụng thiết kế hai màu, mang hai chấu độc đáo và sẽ có đáy phẳng. Ngay đến các ghế ngồi trong xe cũng mang chủ đề nội thất hai tông màu. Dongfeng Aeolus Haoji sẽ được cung cấp với cả phiên bản hybrid và phiên bản chạy nhiên liệu hóa thạch. Phiên bản hybrid sẽ có động cơ hybrid Dongfeng MACH Power MHD và sử dụng bộ pin lithium bậc ba. Để so sánh, phiên bản chạy nhiên liệu hóa thạch sẽ được trang bị động cơ 1.5T với công suất tối đa ước tính là 204 mã lực. Động cơ này sẽ có mô-men xoắn cực đại là 350 Nm và hoạt động kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp. Video: Chi tiết Dongfeng Aeolus Haoji chạy điện của Trung Quốc.

