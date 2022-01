Toyota Camry lên đỉnh phân khúc sedan hạng D cuối năm 2021

Trong tháng cuối cùng của năm 2021, mọi mẫu xe trong phân khúc xe hạng D đều tăng trưởng nhưng ấn tượng nhất có lẽ phải kể đến Mazda6 khi đạt doanh số gấp đôi tháng trước đó. Thế nhưng, mẫu xe này vẫn phải ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 3 bởi 2 "ông lớn" là Toyota Camry và VinFast Lux A2.0 duy trì sức bán ổn định. Cụ thể, doanh số của các mẫu xe hạng D tại Việt Nam trong tháng 12/2021 vừa qua như sau. Toyota Camry: 621 xe Tháng 12/2021 kết thúc với màn "soán ngôi" ngoạn mục của Toyota Camry khi mẫu xe này bán ra tới 621 xe, tăng 254 xe. Không chỉ tăng mạnh về doanh số, Toyota Camry còn chiếm luôn vị trí top 1 của đối thủ VinFast Lux A2.0. Đã lâu lắm rồi Toyota Camry mới lại vượt qua đối thủ "made in VietNam" để giành lại vị trí số 1 trong phân khúc sedan hạng D. Toyota Camry 2022 "soán ngôi vương" của VinFast Lux A2.0

Theo nhận định từ các chuyên gia, nếu Toyota có thể đảm bảo nguồn cung từ Thái Lan, giá bán "hợp lý" hơn cùng các chính sách tri ân, khuyến mãi đầy đủ thì việc mẫu xe Nhật Bản này duy trì vị trí "ông hoàng phân khúc" có lẽ không phải điều khó khăn.

Ở phiên bản 2022, Toyota Camry không có sự quá nhiều thay đổi về thiết kế ngoại thất nhưng lại được nâng cấp khá nhiều ở tiện nghi bên trong cũng như khả năng vận hành với động cơ và hộp số mới. Quan trọng nhất có lẽ là phiên bản Hybrid mới tương tự Toyota Corolla Cross.

Toyota Camry 2022 đẫ tạo ra đột phá trong phân khúc sedan hạng D vào tháng cuối cùng của năm 2021.

Ở phiên bản 2022, Toyota Camry có 3 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 176 mã lực, đi kèm hộp số vô cấp CVT mới. Tiếp đến là máy 2.5L mới, sản sinh công suất tối đa 202 mã lực, đồng hành cùng hộp số tự động 8 cấp mới. Cuối cùng là hệ truyền động hybrid, kết hợp máy xăng, mô-tơ điện và hộp số vô cấp CVT, cho tổng công suất 178 mã lực.

Kể từ 17/12/2021, khách hàng Việt sẽ có tới 4 phiên bản để lựa chọn khi mua Toyota Camry, bao gồm 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV. Giá bán của Toyota Camry 2022 dao động từ 1,05 - 1,441 tỷ đồng.

VinFast Lux A2.0: 601 xe

Doanh số của VinFast Lux A2.0 cũng tăng thêm 180 xe trong tháng 12/2021 và đạt mức 601 xe bán ra. Theo dự đoán từ một số chuyên gia, trong những tháng tới đây, Lux A2.0 có thể sẽ khó đạt được mức tăng trưởng tốt vì nhiều khách hàng đang bị ảnh hưởng tâm lý sau tuyên bố dừng sản xuất xe động cơ xăng vào cuối năm 2022 của hãng VinFast. Ngoài ra, VinFast Lux A2.0 sau hơn 3 năm ra mắt vẫn không có sự thay đổi đáng kể nào cũng khiến nhiều người dùng cảm thấy ít hứng thú hơn.

Trong suốt hơn 3 năm qua, VinFast Lux A2.0 không có thay đổi gì về thiết kế hay trang bị

VinFast LUX A2.0 vốn được phát triển từ khung gầm của BMW 5-Series. Do đó, xe cũng được trang bị động cơ BMW và đây là một lợi thế lớn của mẫu xe "made in Vietnam" này.

VinFast LUX A2.0 hiện sử dụng động cơ xăng 2.0L, tăng áp, phát triển từ máy N20 của BMW. Bản tiêu chuẩn của VinFast LUX A2 có công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Trong khi đó, phiên bản cao cấp hơn sử dụng động cơ mạnh 228 mã lực và 350 Nm. Cả 2 phiên bản đều được trang bị hộp số tự động ZF 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

VinFast LuxA2.0 mặc dù có tăng trưởng nhưng không thật sự ấn tượng.

Tại Việt Nam, VinFast LUX A2.0 có 3 phiên bản là Tiêu chuẩn, Nâng cao và Cao cấp. Giá bán tương ứng của 3 phiên bản này là 1.115.120.000 đồng, 1.206.240.000 đồng và 1.358.554.000 đồng.

Mazda6: 224 xe

Tháng 12/2021 lại là một tháng tăng trưởng tốt của Mazda6 khi mẫu xe này bán ra tới 224 xe, tăng 119 xe so với tháng trước đó. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp Mazda6 có sự tăng trưởng tốt như vậy và đây cũng là một điểm sáng cho mẫu xe này trong tháng cuối năm 2021. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, trong thời gian ngắn, Mazda6 vẫn chưa thể vượt qua được 2 mẫu xe ở top đầu là Toyota Camry và VinFast Lux A2.0.

Mazda6 đã tiếp tục có kết quả kinh doanh tốt hơn trong tháng 12/2021.

Tại Việt Nam, Mazda6 hiện có 2 loại động cơ là SkyActiv-G 2.0 và SkyActiv-G 2.5, đều đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Động cơ 2.0L có công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ 2.5L là 188 mã lực và 252 Nm.

Với định hướng tiến tới xe sang, Mazda6 còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Mazda6 có tổng cộng 5 phiên bản là New 2.0L Luxury, New 2.0L Premium, New 2.5L Signature Premium, 2.0L Luxury và 2.5L Premium. Giá bán của xe dao động từ 829 triệu đồng đến 1,049 tỷ đồng.

Honda Accord: 15 xe

Honda Accord là mẫu xe duy nhất giảm doanh số trong tháng 12/2021 khi chỉ bán ra 15 xe, ít hơn 1 xe so với tháng 11/2021. Honda Accord được nhiều người đánh giá cao cả về thiết kế cũng như khả năng vận hành thế nhưng điểm trừ lớn nhất nằm ở giá bán cao nhất phân khúc và ít lựa chọn về phiên bản cho khách hàng lựa chọn.

Honda Accord đã không theo kịp các đối thủ khác trong cùng phân khúc dù được đánh giá cao về khả năng vận hành.

Cung cấp sức mạnh cho Honda Accord là động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Đi kèm với động cơ là hộp số biến thiên vô cấp CVT thường thấy của Honda cùng 2 chế độ lái ECO và Sport.

Giá bán của Honda Accord tại Việt Nam là 1,319 tỷ đồng cho bản màu đen, ghi, bạc và 1,329 tỷ đồng với bản màu trắng.

Kết luận

Trong tháng cuối của năm 2021, Toyota Camry đã có một pha "soán ngôi" ngoạn mục khi vượt qua VinFast Lux A2.0 để vươn lên vị trí thứ 1 về doanh số trong phân khúc. Trong khi đó, thứ tự của các mẫu xe khác lại không có sự thay đổi.

Bước sang năm 2022, phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam có lẽ sẽ hấp dẫn hơn với sự góp mặt của KIA K5/Optima mới. Đồng thời, sedan hạng D cũng sẽ phải tiếp nhận sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các phân khúc khác như crossover cỡ nhỏ và cỡ trung. Tuy nhiên, phân khúc này vẫn sẽ còn một lượng khách hàng ổn định bởi thiết kế lịch sự và phù hợp với doanh nhân của sedan hạng D.