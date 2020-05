Lamborghini LM002 "hàng hiếm" phục chế ngon nhất thế giới

Bạn có thể nghĩ rằng Lamborghini Urus 2020 là mẫu SUV đầu tiên từ nhà sản xuất siêu xe ý, nhưng thực tế là trong thập niên 1980 và 1990 của thế kỷ trước, công ty đã từng chế tạo một mẫu SUV rất khác biệt gọi là LM002. Vốn được thiết kế để làm một phương tiện quân sự off-road mang tên Cheetah, chỉ có 301 chiếc xe SUV Lamborghini LM002 từ năm 1986 – 1993. Chiếc xe đời 1987 cụ thể ở đây mang mã số 40 trong tổng số 301, và nó vừa được phục chế ngon lành bởi Bell Sport & Classic. Trong khi Urus đời mới có trang bị động cơ tăng áp kép V8 từ Audi, LM002 lại có trang bị động cơ V12 dung tích 5.2 lít dưới nắp capô từ mẫu Countach huyền thoại. Khối động cơ 450 mã lực này hoạt động kết hợp với một hộp số sàn 5 cấp cổ điển và một bình nhiên liệu dung tích 288 lít khổng lồ để giúp “quái thú khát nước” di chuyển được xa. Bởi phong cách thiết kế hầm hố và kích thước to lớn, LM002 đã nhận được biệt danh “Rambo Lambo”. Chiếc xe trong bài viết này đã được mua trong năm 2003 bởi chủ nhân hiện tại, một người tận hưởng nó trên cả đường phố lẫn đường địa hình trong nhiều giờ trước khi đưa nó vào garage nghỉ ngơi trong năm 2009. Phần ngoại thất xe được hoàn thiện trong màu xanh Blu Acupulco Metallizato kết hợp với nội thất bọc da màu xám Light Grey. Chiếc xe này cũng có thể coi là một “người nổi tiếng” khi từng xuất hiện trong một tập của chương trình Top Gear hồi năm 2003. Bell Sport & Classic đã tiếp nhận chiếc xe trong năm 2019 sau một quá trình phục chế hỏng từ một công ty khác mà để lại phụ tùng chiếc Lamborghini LM002 hàng hiếm rải rác trong nhiều hộp. Chuyên gia kỹ thuật của công ty, Attilio Romano là cựu nhân viên nhà máy Ferrari và là người hoàn hảo giúp chiếc xe phụ sinh. “Khối động cơ vẫn còn nguyên,” Attilio nói. “Nhưng hầu hết các thiết bị phụ trợ đã bị tháo bỏ. Tất cả các phụ tùng riêng biệt đều được cất trong những chiếc hộp. Do vậy, công việc đầu tiên chúng ta đã làm là kiểm ke kỹ lượng mọi thứ.” Hầu hết phụ tùng và trang bị của LM002 đã không còn được sản xuất bởi Lamborghini vậy nên Bell Sport and Classic đã phải mua ngoài từ những nhà cung cấp uy tín hoặc tự sản xuất những phần còn thiếu. Quá trình phục chế chiếc Rambo Lambo là rất phức tạp bởi không hề có công cụ bảo dưỡng để tháo bỏ hệ thống treo phía trước. Attilio phải tạo ra công cụ của riêng mình để tháo gỡ hai thanh noãn xung và lò xò hệ thống treo phía trước cho mỗi bánh xe. Tất cả các phụ tùng động cơ khác đều được kiểm tra và trùng tu trong khi bộ ống xả hậu mãi được thay thế với hệ thống nguyên bản. Không gian nội thất đã được lau dọn cẩn thận và những chỗ bị rách/xước thì được thay thế, nhưng ngoại thất đã cần được sơn lại màu ban đầu. Mọi chuyện còn ấn tượng hơn nữa khi quá trình phục chế cực phức tạp đã hoàn thiện trong chưa tới 1 năm. Nhờ vậy, đây có lẽ là chiếc Lamborghini LM002 ngon lành còn tồn tại trên thế giới. Video: Chi tiết siêu SUV Lamborghini LM002 hàng hiếm.

