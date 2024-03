Doanh số ôtô Honda tháng 2/2024 giảm mạnh, City là điểm sáng duy nhất

Video: Đánh giá chi tiết Honda City 2023 tại Việt Nam.

Theo báo cáo bán hàng từ VAMA và Honda Việt Nam, trong tháng 2/2024 đã có 1.264 xe ôtô Honda được bàn giao tới tay người dùng Việt, con số này tăng cao hơn 37.5% so với tháng 1 trước đó và giảm 8.7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tổng doanh số năm tài chính 2024 thì đã có 22.721 ôtô Honda bán ra thị trường, thấp hơn 6.6% so với năm tài chính 2023. Cũng trong tháng 2 vừa qua đã có 161 xe Honda CR-V bán ra toàn thị trường, thuộc phiên bản được lắp ráp trong nước lẫn nhập khẩu.

Mức doanh số này giảm mạnh khi trước đó đã có 470 xe được bán ra thị trường, hiện tại xe đang vẫn giữ mức giảm khá tốt để đẩy đi lượng hàng còn trong kho, kể cả nhưng phiên bản mới, tuy nhiên phiên bản RS e:HEV chỉ tặng phụ kiện.

Honda City vẫn giữ vai trò là trụ cột doanh số ôtô Honda Việt Nam khi có doanh số lên đến 640 xe, con số này cao hơn đáng kể so với tháng 1 vừa qua khi chỉ có 482 xe. Đây cũng là mẫu xe hiếm hoi có chỉ số tăng trường dương, đồng thời vẫn còn duy trì một số ưu đãi nhằm thu hút người dùng.

So với tháng 1/2024 với doanh số đạt 328 xe thì trong tháng 2 chỉ có 127 xe Honda BR-V được bán ra thị trường, dù các ưu đãi vẫn không có gì thay đổi. Honda BR-V hiện có giá bán từ 661 triệu - 705 triệu cho hai phiên bản G và L.

Tiếp đến là mẫu Honda HR-V có con số bán hàng sụt giảm với 282 xe bán ra, thấp hơn đáng kể so với tháng 1 khi có đến 801 xe bàn giao. Xe cũng hiện có giá từ 699 triệu - 871 triệu cho 3 phiên bản, mặt bằng chung Honda HR-V có giá cao hơn so với các đối thủ trong phân khúc.

Cũng trong tháng 2/2024, Honda Civic đạt doanh số 42 xe được bán ra, thấp hơn đáng kể so với tháng trước đó. Trong cùng phân khúc, mẫu sedan cỡ C này có giá từ 730 triệu - 870 triệu đồng, tương đối cao hơn so với mặt bằng chung. Bù lại đây là mẫu xe có thiên hướng sử dụng cho cá nhân hơn là dịch vụ thế nên tệp khách hàng có phần bị hạn chế.

Riêng phiên bản thể thao của Civic là Type R lại không có xe nào được bàn giao, trước đó tháng đầu năm 2024 đã có 5 xe được bán ra, điều này không quá khó hiểu bởi đây là mẫu xe không dành cho số đông cũng như lượng xe có sẵn không có nhiều.

Cuối cùng là Honda Accord, mẫu sedan hạng D có giá bán từ 1.319 tỷ đồng cũng chỉ có 12 xe được bàn giao. Hầu hết các mẫu xe ôtô của Honda Việt Nam đều đang được hỗ trợ 50% phí trước bạ và tùy theo mẫu xe và phiên bản sẽ kèm theo các ưu đãi khác nhau.