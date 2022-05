Đoàn Văn Hậu "cưỡi" Ferrari 458 Italia chở Top 10 Hoa hậu Việt Nam

Mới đây, trên trang Tik Tok cá nhân, người đẹp Doãn Hải My đã chia sẻ video tổng hợp chuyến đi chơi từ Hà Nội vào Sài thành và điểm đến chính là 1 resort biển tại tỉnh Bà Rịa Vũng - Tàu đã thu hút sự tò mò của cộng đồng mạng khi cho rằng có phải cầu thủ Đoàn Văn Hậu hộ tống người yêu tin đồn đi du lịch hay không.

Theo thông tin được biết, quả thực chuyến du lịch này của Doãn Hải My có Đoàn Văn Hậu nhưng bất ngờ hơn đã diễn ra được 1 tuần và đây chính là video tổng hợp được Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ lại quá trình tham dự đám cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng diễn ra vào ngày 21 và 22/5/2022.

Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 mới đây chia sẻ video được đưa đón bằng siêu xe Ferrari 458 Italia màu đỏ và người cầm lái là Đoàn Văn Hậu.

Mở đầu là cảnh Doãn Hải My phải bay vào Sài thành để cùng Đoàn Văn Hậu tập kết với nhiều cầu thủ khác trước khi di chuyển xuống địa điểm tổ chức đám cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova, diễn ra tại 1 resort ở Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong đó, cầu thủ Đoàn Văn Hậu được người bạn chuyên buôn bán siêu xe giao chìa khóa chiếc Ferrari 458 Italia hộ tống Doãn Hải My xuống tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Video do Top 10 Hoa hậu Việt Nam chia sẻ cho thấy chiếc xe Ferrari 458 Italia này còn sở hữu dây an toàn kiểu xe đua nên nhiều khả năng là chiếc xe 458 Italia được vận chuyển vào Việt Nam gần 2 năm qua.

Trong làng bóng đá Viẹt Nam hiện nay, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang là 1 trong những cặp đôi được yêu quý nhất nhì.

Trong video được Doãn Hải My chia sẻ còn cho thấy, người đẹp được tháp tùng trên một chiếc xe đắt tiền khác là Rolls-Royce Ghost đời cũ, cũng nằm trong số những siêu xe khủng tham dự đám cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng vào ngày 22/5/2022.

Hiện dòng siêu xe Ferrari 458 Italia đã bị khai tử khá lâu và mẫu xe thay thế Ferrari 488 GTB cũng đã bị dừng sản xuất để nhường dây chuyền lại cho Ferrari F8 Tributo, siêu ngựa đã có 8 chiếc về Việt Nam theo diện không chính hãng. Trong đó, có 4 chiếc Ferrari F8 Tributo và 4 chiếc xe còn lại thuộc phiên bản Ferrari F8 Spider.

Siêu xe Ferrari 458 Italia mà Đoàn Văn Hậu cầm lái chở bạn gái tham dự đám cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn sử dụng động cơ V8.

Siêu xe Ferrari 458 Italia mà Đoàn Văn Hậu cầm lái chở bạn gái tham dự đám cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn sử dụng động cơ V8, dung tích 4.5 lít, sản sinh công suất tối đa 570 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm.

Kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp, siêu xe Ferrari 458 Italia mới được Doãn Hải My chia sẻ được bạn trai chở đi ăn cưới thủ môn Bùi Tiến Dũng chỉ mất khoảng thời gian 3,4 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa khoảng 325 km/h.