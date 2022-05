BMW M4 CSL 2023 giới hạn chỉ 1000 chiếc, giá 140.895 USD

BMW M4 CSL 2023 mới là phiên bản đường đua được tối ưu hóa dành cho những khách hàng sẵn sàng từ bỏ những tiện ích của việc lái xe thường ngày nhằm đổi lại hiệu suất được nâng cấp đáng kể. M4 CSL mới là một mẫu xe độc quyền khi BMW có kế hoạch chỉ sản xuất giới hạn 1.000 chiếc trên toàn cầu. Chiếc coupe nhận được những cải tiến so với M4 Competition, khiến nó trở thành một mẫu xe BMW được sản xuất hàng loạt có tốc độ nhanh nhất từng tham gia vòng đua Nordschleife tại Nurburgring. Cụ thể, M4 CSL chỉ mất 7 phút 20 giây để hoàn thành một vòng trường đua. Mẫu xe BMW M4 CSL 2023 đặc biệt này cũng được trang bị động cơ tăng áp kép 3.0L tương tự M4 Competition, nhưng áp suất hút nhiên liệu được tăng từ 24.7 psi lên thành 30.5 psi, tức tăng 24%. Hệ thống làm mát hai mạch riêng biệt được nâng cấp để không chỉ tương thích với sức mạnh được tăng cường, mà còn phù hợp khi sử dụng trong trường đua. Sức mạnh được truyền đến hai bánh sau thông qua hộp số M Steptronic 8 cấp với chức năng DriveLogic. Kết quả là M4 CSL 2023 có công suất 543 mã lực, mạnh hơn 40 mã lực so với phiên bản M4 Competition, với cùng công suất cực đại 6.250 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại vẫn giữ nguyên ở mức 649 Nm, có nghĩa là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động trên phiên bản Competition được giữ lại và tùy thuộc vào tỷ số trong cũng như tỷ số truyền cuối của bộ vi sai M Sport. Chính vì có thể sử dụng trong cả trường đua, BMW đã tối ưu bằng việc trang bị hàng ghế sau có thể tháo rời nhằm tiết kiệm 20 kg, trong khi hàng ghế trước được sản xuất hoàn toàn bằng sợi carbon giúp tiết kiệm được 24 kg. CSL còn được trang bị một số thành phần nhựa gia cố CFRP ở cả nội thất và ngoại thất giúp tiết kiệm được 10 kg. Tổng trọng lượng của M4 CSL 2023 chỉ là 1.605 kg. Với thay đổi ở khung gầm, hệ thống phanh gốm M Carbon là tùy chọn trên M4 Competion giờ đây là trang bị tiêu chuẩn của M4 CSL. Hệ thống treo thấp hơn khoảng 7,62 mm so với Competition do đã được hiệu chỉnh lại với lò xo được tối ưu hóa, phần mềm và van điều tiết thích ứng, cũng như thanh cân bằng của CSL. Tân binh được trang bị tiêu chuẩn lốp 275 / 35ZR-19 ở bánh trước và 285 / 30ZR-20 ở bánh sau, là tùy chọn trên phiên bản Competion. Lốp được gắn trên mâm xe hợp kim rèn độc quyền của CSL với các nan thanh mảnh giúp cải thiện trọng lượng Chỉ có 1.000 chiếc BMW M4 CSL 2023 được sản xuất, đây là một sản phẩm được giới thiệu vào thời điểm kỷ niệm 50 năm thành lập của thương hiệu hiệu suất cao - M. Mức giá xe BMW M4 CSL 2023 vào khoảng 140.895 USD. Video: Giới thiệu chi tiết BMW M4 CSL 2023 bản giới hạn.

