Cận cảnh SUV điện cỡ lớn Hyundai Ioniq 9 từ 1,18 tỷ đồng

Hyundai Ioniq 9 2025 mới là mẫu SUV điện cỡ lớn đã lần đầu tiên ra mắt tại thị trường Hàn Quốc vào hồi tháng 11/2024. Mới đây, xe mới được công bố giá bán ở thị trường nội địa. Theo đó, mức giá xe Hyundai Ioniq 9 được mở bán tại Hàn Quốc từ 67,15 - 79,41 triệu Won (khoảng 1,18 - 1,39 tỷ đồng). Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ E-GMP quen thuộc của tập đoàn Hyundai, Ioniq 9 nằm cùng phân khúc với VinFast VF9 và Kia EV9. Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt là 5.060 x 1.980 x 1.790 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.130 mm. Là phiên bản thương mại của mẫu xe ý tưởng SEVEN Concept từng ra mắt vào hồi tháng 11/2021, SUV điện Hyundai Ioniq 9 sở hữu thiết kế gây tranh cãi, đặc biệt là khu vực phía sau. Tại đây, xe được thiết kế phẳng và thẳng đứng, tương tự Hyundai Santa Fe thế hệ mới, nhằm tối ưu hóa khoang hành lý. Trong khi đó, khu vực đầu xe lại được thiết kế tròn trịa. Hệ thống đèn cũng là điểm nhấn của mẫu SUV điện cỡ lớn này. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu của xe đều được thiết kế dạng điểm ảnh Parametric Pixels. Đặt dọc bên dưới đèn LED định vị ban ngày là cụm đèn pha chính của xe. Tùy theo thị trường, xe sẽ dùng camera kỹ thuật số hoặc gương chiếu hậu truyền thống. Bên cạnh đó là tay nắm cửa ẩn và nóc dốc về phía sau, giúp xe có hệ số lực cản không khí thấp, chỉ dừng ở mức 0,259 Cd, vượt qua cả Mercedes-Benz EQS SUV. Vành la-zăng của mẫu xe này có đường kính 19 inch tiêu chuẩn và 20 inch hoặc 21 inch tùy chọn. Bên trong xe, Hyundai Ioniq 9 sở hữu không gian nội thất 3 hàng ghế với 2 cấu hình 6 chỗ và 7 chỗ ngồi. Hàng ghế trước của xe có tính năng chỉnh điện và massage. Trong khi đó, hàng ghế giữa có thể xoay về phía sau, đối diện với hàng ghế cuối với điều kiện xe đang đứng im tại chỗ. Khoang hành lý có thể tích 620 lít tiêu chuẩn hoặc 1.323 lít nếu hàng ghế cuối gập xuống. Thêm vào đó là ngăn chứa đồ có thể tích từ 52 - 88 lít bên dưới nắp ca-pô. Tương tự các mẫu xe Hyundai đời mới khác, Ioniq 9 cũng sở hữu màn hình cong đặt nổi trên mặt táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí cùng có kích thước 12 inch. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống đèn viền trang trí nội thất, điều hòa tự động 3 vùng, cửa gió nằm trên trần xe, cổng USB Type C 100 W ở cả 3 hàng ghế, hệ thống âm thanh 8 loa tiêu chuẩn hoặc 14 loa tùy chọn và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Tại thị trường Hàn Quốc, Hyundai Ioniq 9 có 2 phiên bản là Long-Range và Performance. Trong đó, phiên bản Long-Range sở hữu hệ dẫn động RWD tiêu chuẩn và AWD tùy chọn. Phiên bản Long-Range RWD sở hữu mô-tơ điện mạnh 218 mã lực và 350 Nm nằm trên cầu sau. Trong khi đó, Long-Range AWD có thêm mô-tơ điện mạnh 95 mã lực và 255 Nm ở cầu trước. Riêng phiên bản Performance dùng hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn với 2 mô-tơ điện mạnh 218 mã lực trên cả hai cầu. Pin của Hyundai Ioniq 9 có dung lượng 110,3 kWh, cho phép xe chạy đến 532 km sau một lần sạc đầy pin ở phiên bản Long-Range RWD dùng vành 19 inch. Người dùng có thể sử dụng sạc nhanh DC 350 kW để sạc pin từ 10% lên 80% trong thời gian 24 phút. Cuối cùng là những trang bị an toàn như 10 túi khí tiêu chuẩn, hỗ trợ bám làn đường và hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc thế hệ thứ hai. Video: Chi tiết SUV điện cỡ lớn Hyundai Ioniq 9 2025.

