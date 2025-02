Chấn động 10 sự kiện xảy ra đúng ngày Lễ tình nhân 14/2

Ngày 14/2/1349: Vụ thảm sát Strasbourg xảy ra ở nước Đức khiến hàng trăm người Do Thái bị thiêu sống. Đây là một phần của làn sóng bài trừ Do Thái diễn ra trên khắp châu Âu do sự quy kết người Do Thái là nguyên nhân gây ra đại dịch Cái Chết Đen. Ảnh: Thư viện Quốc gia thuộc Đại học Strasbourg. Ngày 14/2/1779: Nhà du hành nổi tiếng - thuyền trưởng James Cook bị thổ dân bản xứ giết hại đúng ngày lễ Valentine trên đảo Hawaii sau một cuộc đụng độ vũ trang. Ảnh: Yurtopic.com Ngày 14/2/1879: Chiến tranh Thái Bình Dương nổ ra khi các lực lượng vũ trang Chile chiếm thành phố cảng Bolivia Antofagasta. Ảnh: Moddb.com Ngày 14/2/1899: Máy kiểm phiếu được Quốc hội Mỹ chấp thuận sử dụng trong các cuộc bầu cử liên bang. Ảnh: Pinterest.com Ngày 14/2/1912: Chiếc tàu ngầm chạy bằng dầu diesel đầu tiên của thế giới được hạ thủy ở Groton, Connecticut, Mỹ. Ảnh: PigBoats.com Ngày 14/2/1918: Nước Nga Xô viết chính thức sử dụng Dương lịch (lịch Gregorian) thay cho lịch Julian cũ. Ảnh: Pinterest.com Ngày 14/2/1919: Chiến tranh Nga - Ba Lan bùng nổ. Ảnh: Sciencepole.com Ngày 14/2/1929 : Vụ thảm sát Ngày thánh Valentine xảy ra ở Chicago, Mỹ, khiến 7 thành viên băng đảng Moran, đổi thủ của băng đảng Al Capone thiệt mạng. Ảnh: All-that-is-interesting.com Ngày 14/2/1942: Quân nhật đánh chiếm Pasir Panjang (Singapore) do quân Anh kiểm soát, một biến cố dẫn đến sự sụp đổ của Singapore thời Thế Chiến II. Ảnh: Roots.sg. Ngày 14/2/1990: 92 người thiệt mạng người bị chết khi chuyến bay số 605 của Hãng hàng không Ấn Độ gặp nạn ở Bangalore, Ấn Độ. Ảnh: Pinterest.com

