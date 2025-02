Cả dàn "xế hộp" triệu đô của Mr Bean, dân chơi cũng phát thèm

Rowan Atkinson nổi tiếng qua vai diễn Mr Bean, nhưng ít người biết rằng ông cũng là một người đam mê ôtô cuồng nhiệt. Bộ sưu tập ôtô của Mr Bean gồm nhiều mâu xe khác nhau, từ siêu xe thể thao cổ điển cho đến xe SUV hạng sang hay xe siêu sang... BMW 328 Roadster 1939

Chiếc xe lâu đời nhất trong bộ sưu tập ôtô của Atkinson là BMW 328 Roadster 1939. Chiếc xe thể thao thời trang này của BMW chỉ được sản xuất trong 5 năm, từ năm 1936 và kết thúc vào năm 1940 khi Chiến tranh thế giới thứ II nổ ra đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất của BMW. Jaguar Mark VII 1951

Chiếc xe cổ của Rowan Atkinson sở hữu là Jaguar Mark VII, được sản xuất trong khoảng thời gian từ 1950-1956. Đặc biệt hơn, chiếc Mark VII của nam tài tử Anh Quốc sở hữu là mẫu xe Jaguar đầu tiên được trang bị hộp số tự động. Ford Falcon Sprint 1964

Chiếc xe tiếp theo trong danh sách này là Ford Falcon Sprint, lấy tên từ gói độ Sprint đầu tiên được cung cấp cho mẫu xe năm 1964. Ford Falcon là dòng xe ô tô được Ford sản xuất từ những năm 1960 đến 1970. Mặc dù đã có mẫu Rambler American trước đó, tuy nhiên Falcon là mẫu xe cỡ nhỏ đầu tiên được một hãng xe Mỹ đưa ra thị trường. Gói độ Sprint đã hoán đổi động cơ I6 3.3L của Falcon thành động cơ V8 4.3L đã được sử dụng trong Fairlane. Mẫu xe này cũng đã có mặt trên đường đua một thời gian dài nhưng không may nó đã gặp tai nạn trong cuộc đua Goodwood Revival năm 2014. Sau khi thực hiện các sửa chữa cần thiết, Atkinson đã bán đấu giá chiếc xe Ford Falcon Sprint với giá 77.000 USD. Aston Martin V8 Vantage 1977

Rowan Atkinson sở hữu khá nhiều chiếc xe mang thương hiệu Aston Martin. Trong đó, chiếc V8 Vantage đời 1977 đặc biệt bởi ngoài việc nổi tiếng vì độ hiếm, chiếc xe này còn xuất hiện trong phần thứ 3 của loạt phim Johnny English vào năm 2018. Aston Martin V8 Vantage này được trang bị động cơ V8 5.3L, sản sinh công suất 390 mã lực. Là phiên bản hiệu suất cao của Aston Martin V8, nó được ca ngợi là "Siêu xe đầu tiên của Anh" khi mới ra mắt. McLaren F1

McLaren chỉ sản xuất 106 chiếc F1 trong thời gian từ năm 1992 đến 1998. Khi đó, siêu xe này được bán với giá từ 800.000 USD đến 1 triệu USD. Tuy nhiên, do độ khan hiếm, mẫu siêu xe này có giá thực tế lên đến hơn 10 triệu USD ở thời điểm hiện tại. Rowan Atkinson là một trong những người may mắn sở hữu một trong 72 chiếc McLaren F1 được phép lưu thông trên đường. Vào năm 1999, chỉ 2 năm sau khi mua xe, ông đã gặp tai nạn khiến mui xe bị hỏng do đâm vào đuôi xe khác. Một vụ tai nạn nghiêm trọng hơn nhiều đã xảy ra vào năm 2011. Atkinson đâm vào một cái cây và một biển báo giao thông, khiến chiếc xe bốc cháy và phải sửa chữa với số tiền lên tới 1 triệu USD. Ngay cả khi đã qua vài lần va chạm, chiếc McLaren F1 vẫn được định giá lên tới 12,2 triệu USD khi bán lại vào năm 2015. Land Rover Defender 110 Heritage 1998

“Heritage” là phiên bản đặc biệt của Land Rover Defender, được phát triển nhằm vinh danh chiếc Land Rover thế hệ đầu tiên ra đời vào những năm 1940. Xe được trang bị động cơ diesel tăng áp Td5 2.2L có công suất 122 mã lực. Mẫu Defender 110 Heritage của Mr.Bean có màu xanh ngọc nhạt. Những điểm nhấn thẩm mỹ khác được thêm vào để gợi nhớ đến vẻ ngoài của Series I Defender từ cuối những năm 1940, chẳng hạn như vành thép cùng màu thân xe và lưới tản nhiệt dạng lưới kim loại. Honda NSX 2002

Honda NSX là dòng xe đặc biệt của thương hiệu Nhật Bản, được phát triển nhằm cạnh tranh với những mẫu siêu xe hàng đầu khác của Ferrari hay McLaren. NSX thế hệ thứ 2 ra mắt vào năm 2002, được sản xuất với số lượng chỉ 140 chiếc trên toàn thế giới, ít hơn NSX-R thế hệ đầu tiên (1992) với 500 chiếc. Rolls-Royce Phantom Drophead

Rolls-Royce Phantom Drophead được sản xuất từ năm 2007 đến năm 2016, dựa trên cả Phantom và 100EX, mẫu xe ý tưởng được tạo ra để kỷ niệm 100 năm thành lập Rolls-Royce vào năm 2004. Chiếc xe siêu sang này từng gây chú ý khi xuất hiện tại lễ bế mạc Thế vận hội Olympic London 2012. Chiếc Phantom Drophead của Atkinson thậm chí còn đặc biệt hơn những chiếc khác bởi nó đã được thay thế động cơ V12 6.7L bằng động cơ V16 9.0L. Bentley Mulsanne Birkin 2014

Một chiếc xe siêu hiếm khác mà Rowan Atkinson sở hữu là Bentley Mulsanne Birkin. Được sản xuất với số lượng giới hạn 22 chiếc, phiên bản này được lấy cảm hứng từ Sir Tim Birkin, một huyền thoại đua xe châu Âu thập niên 20-30 còn được biết đến với biệt danh “Chàng trai Bentley”. Mercedes-Benz SLS AMG 2014

Chiếc xe gần đây nhất trong gara của Rowan Atkinson là SLS AMG, được sản xuất trong 5 năm (2010-2015). Mẫu xe Mercedes-Benz đầu tiên do phân nhánh Mercedes-AMG đảm nhiệm sản xuất với sự đóng góp của cựu tay đua F1 David Coulthard. Từ viết tắt SLS là viết tắt của “Super Leicht Sport” (Thể thao siêu nhẹ). Video: Chiêm ngưỡng bộ sưu tập xe hơi triệu đô của Mr Bean.

