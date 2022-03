Diện kiến Crossover điện hoàn toàn mới của Honda, phong cách HR-V

Cách đây không lâu, Honda vừa tung ra các hình ảnh đầu tiên về mẫu Crossover điện hoàn toàn mới cho hãng tại thị trường Châu Âu. Xe sẽ được phát triển dựa trên bản mẫu Honda e:Ny1 chạy điện, nhưng lại có ngoại hình khá giống với người anh em Honda HR-V trang bị máy xăng. Tuy nhiên, mẫu Crossover mới của Honda sẽ có kích thước lớn hơn HR-V khi được định vị ở phân khúc Crossover cỡ C. Đồng thời hãng xe Nhật Bản cho biết xe sẽ được bán ra thị trường Châu Âu trong năm sau, thêm vào đó sẽ là bản trang bị hệ truyền động hybrid. Qua các hình ảnh về xe, có thể thấy Honda e:Ny1 2023 mới có ngoại hình tương tự như e:NP1 và e:NS1 được ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Ngoại thất xe được sơn một màu thay vì hai tông màu tương phản, trong khi đó gương chiếu hậu sẽ có màu đen nhằm tạo nên sự khác biệt so với thân xe. Ngoài ra Honda e:Ny1 sẽ không được trang bị cửa nóc, mặt ca-lăng không có lưới tản nhiệt mà được tạo hình khép kín đồng màu với thân xe nhằm tạo nên sự thống nhất Nhìn từ hai bên, Honda e:Ny1 có đường gân nổi giữa chạy dọc hết chiều dài thân xe, bộ lazăng đa chấu được mạ crôm bóng khá bắt mắt. Tay nắm cửa sau có vẻ như được bố trí tích hợp trênk hung cửa sổ. Cụm đèn hậu được thiết kế liên kết với nhau bằng dải đèn LED dài chạy ngang nắp nốp. Logo Honda truyền thống cũng không xuất hiện ở đuôi xe, thay vào đó là logo dạng ký tự ghi đầy đủ tên HONDA. Do chưa có hình ảnh về nội thất của xe nên hiện tại chỉ có thể dự đoán Honda e:Ny1 hoàn toàn mới sẽ không có màn hình trung tâm lớn như hai phiên bản bán ra tại thị trường Trung Quốc. Dù vậy màn hình giải trí của xe có thể được thiết kế và bố trí nổi trên mặt táp-lô. Thông tin về động cơ và vận hành của xe hiện vẫn đang là một ẩn số, nhưng có thể Honda e:Ny1 sẽ có phạm vi hoạt động tương tự như e:NP1 và e:NS1 với khả năng di chuyển từ 420 - 510 km. Video: Lộ diện crossover Honda e:Ny1 chạy điện hoàn toàn mới.

