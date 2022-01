Crossover điện INDI One 2023 từ 45.000 USD có gì?

Không chỉ là sân khấu của những thương hiệu xe vốn đã có tiếng tăm, CES 2022 còn là sự kiện dành cho những công ty khởi nghiệp đang mong muốn có được sự quan tâm của công chúng. Một trong những công ty như vậy là INDI EV, và tại triển lãm năm nay họ đã giới thiệu một mẫu crossover chạy điện có tên đơn giản là One chạy điện 2023 mới. Cụ thể hơn, giá xe INDI One chạy điện bán ra từ 45.000 USD mà mang thiết kế trông giống như sự kết hợp giữa BMW i3 và Tesla Model Y. Tuy nhiên, One có vẻ phong cách hơn một chút vì nó có các đường nét uyển chuyển, đèn pha mỏng, và một thanh đèn chiếu sáng phía trước đặc trưng. Chúng đi cùng với một phần nóc dốc, tay nắm cửa ẩn, và bộ bánh xe 22 inch được tối ưu khí động học. Trên phương diện kích thước, mẫu xe này có chiều dài 4.800 mm, rộng 1.981 mm, và cao 1.702 mm. Những con số này đồng nghĩa rằng One lớn hơn một chút so với các đối thủ Ford Mustang Mach-E và Tesla Model Y. Trong khi thiết kế ngoại thất có hơi chung chung, không gian cabin lại mang đến cảm giác trái ngược vì nó có bảng đồng hồ kỹ thuật số và “một hệ thống thông tin giải trí siêu máy tính mà thị trường giao thông cá nhân chưa từng thấy trước đây”. Hệ thống này chạy bằng một máy tính cao cấp, cho phép hành khách chơi các tựa game mới nhất cũng như ghi hình, chỉnh sửa, và đăng tải video bằng những camera nội và ngoại thất của xe. Các thông tin chi tiết bổ sung sẽ sớm được công bố, nhưng INDI EV trước đây đã nói rằng mẫu xe điện này có không gian chở hàng tới 1.218 lít, và sẽ cài đặt tính năng trợ lý ảo cá nhân biết học hỏi thói quen của người dùng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể thấy crossover điện INDI One 2023 còn trang bị cửa sổ toàn cảnh lớn và một vô lăng tối giản.Năng lượng được cung cấp bởi một bộ pin 95 kWh, và nó cho phép xe hoạt động trong phạm vi khoảng 480 km. Bộ pin cung cấp năng lượng cho hệ dẫn động AWD mô tơ kép, sản sinh công suất 410 mã lực, và cho phép chiếc crossover tăng tốc từ 0-96 km/h trong 5,5 giây. Nếu có đủ không gian, INDI One sẽ có thể đạt tốc độ tối đa 209 km/h. Video: Giới thiệu crossover chạy điện INDI One hoàn toàn mới.

