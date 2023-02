Bán tải "khủng long" Ram 1500 REV 2024 lộ diện, đấu Ford F-150 Lightning

Tại triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2023 diễn ra vào hồi đầu tháng 1 vừa qua, thương hiệu Ram đã trưng bày mẫu xe bán tải thuần điện 1500 Revolution BEV dưới dạng xe concept. Chỉ vài tuần sau, hãng xe Mỹ đã nhanh chóng vén màn Ram 1500 REV 2024 mới - phiên bản thương mại của mẫu xe concept này. Qua những hình ảnh chính thức do thương hiệu Mỹ tung ra, có thể thấy 1500 REV sở hữu thiết kế khá giống với mẫu xe bán tải cỡ lớn Ram 1500. Đồng thời, Ram 1500 REV 2024 chạy điện đã thay một số chi tiết thiết kế so với phiên bản concept. Điều này có thể khiến khách hàng cảm thấy thất vọng vì Ram 1500 Revolution BEV Concept có ngoại hình độc đáo hơn. So với phiên bản dùng động cơ đốt trong, mẫu xe bán tải Ram 1500 REV 2024 có những chi tiết thiết kế riêng như đèn pha LED, bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày nằm song song với nhau. Ngoài ra, dải đèn LED định vị ban ngày này còn kéo dài vào bên trong, đến gần logo phát sáng của thương hiệu Ram. Là ô tô điện nên Ram 1500 REV 2024 không có lưới tản nhiệt. Trong khi đó, trên cản trước xuất hiện hốc gió trung tâm lớn hơn phiên bản máy xăng. Nằm bên dưới nắp ca-pô là cốp chứa đồ bổ sung, tương tự đối thủ Ford F-150 Lightning. Thay đổi tiếp theo của Ram 1500 REV 2024 so với phiên bản máy xăng nằm ở bộ vành la-zăng. Tương tự nhiều mẫu ô tô điện đang bán trên thị trường, Ram 1500 REV 2024 cũng dùng vành la-zăng có thiết kế khí động lực học. Ở khu vực phía sau, Ram 1500 REV 2024 có những khác biệt so với phiên bản máy xăng như đèn hậu hình chữ "L", ăn sâu vào bên trong cửa thùng hàng. Trên cửa thùng hàng còn có logo "Ram" khá lớn. Bên trong phiên bản thuần điện của Ram 1500 là không gian nội thất 2 hàng ghế. Tuy nhiên, thiết kế của mẫu xe bán tải thuần điện này gần như giống hệt Ram 1500 thông thường. Ram chỉ bổ sung màn hình mới nằm trên mặt táp-lô, bên ghế phụ lái, tương tự Jeep Grand Wagoneer. Được phát triển dựa trên khung gầm STLA mới dành riêng cho xe bán tải thuần điện với cấu trúc sát-xi rời, Ram 1500 REV 2024 hứa hẹn có quãng đường di chuyển sau 1 lần sạc pin là 804 km, vượt mặt phần lớn các đối thủ. Với bộ sạc nhanh DC 800V có công suất sạc lên tới 350 kW, người dùng chỉ cần chờ khoảng 10 phút là có thể chạy thêm 160 km nữa. Hiện tập đoàn Stellantis đã bắt đầu nhận cọc dành cho mẫu xe bán tải thuần điện này. Dự kiến, Ram 1500 REV sẽ bắt đầu được sản xuất và bán ra thị trường vào cuối năm sau. Tại Việt Nam, dòng xe bán tải Ram 1500 hiện đang được phân phối chính hãng với giá lên đến 5,388 tỷ đồng. Video: Xem chi tiết bán tải khủng long Ram 1500 REV 2024.

Tại triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2023 diễn ra vào hồi đầu tháng 1 vừa qua, thương hiệu Ram đã trưng bày mẫu xe bán tải thuần điện 1500 Revolution BEV dưới dạng xe concept. Chỉ vài tuần sau, hãng xe Mỹ đã nhanh chóng vén màn Ram 1500 REV 2024 mới - phiên bản thương mại của mẫu xe concept này. Qua những hình ảnh chính thức do thương hiệu Mỹ tung ra, có thể thấy 1500 REV sở hữu thiết kế khá giống với mẫu xe bán tải cỡ lớn Ram 1500. Đồng thời, Ram 1500 REV 2024 chạy điện đã thay một số chi tiết thiết kế so với phiên bản concept. Điều này có thể khiến khách hàng cảm thấy thất vọng vì Ram 1500 Revolution BEV Concept có ngoại hình độc đáo hơn. So với phiên bản dùng động cơ đốt trong, mẫu xe bán tải Ram 1500 REV 2024 có những chi tiết thiết kế riêng như đèn pha LED, bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày nằm song song với nhau. Ngoài ra, dải đèn LED định vị ban ngày này còn kéo dài vào bên trong, đến gần logo phát sáng của thương hiệu Ram. Là ô tô điện nên Ram 1500 REV 2024 không có lưới tản nhiệt. Trong khi đó, trên cản trước xuất hiện hốc gió trung tâm lớn hơn phiên bản máy xăng. Nằm bên dưới nắp ca-pô là cốp chứa đồ bổ sung, tương tự đối thủ Ford F-150 Lightning. Thay đổi tiếp theo của Ram 1500 REV 2024 so với phiên bản máy xăng nằm ở bộ vành la-zăng. Tương tự nhiều mẫu ô tô điện đang bán trên thị trường, Ram 1500 REV 2024 cũng dùng vành la-zăng có thiết kế khí động lực học. Ở khu vực phía sau, Ram 1500 REV 2024 có những khác biệt so với phiên bản máy xăng như đèn hậu hình chữ "L", ăn sâu vào bên trong cửa thùng hàng. Trên cửa thùng hàng còn có logo "Ram" khá lớn. Bên trong phiên bản thuần điện của Ram 1500 là không gian nội thất 2 hàng ghế. Tuy nhiên, thiết kế của mẫu xe bán tải thuần điện này gần như giống hệt Ram 1500 thông thường. Ram chỉ bổ sung màn hình mới nằm trên mặt táp-lô, bên ghế phụ lái, tương tự Jeep Grand Wagoneer. Được phát triển dựa trên khung gầm STLA mới dành riêng cho xe bán tải thuần điện với cấu trúc sát-xi rời, Ram 1500 REV 2024 hứa hẹn có quãng đường di chuyển sau 1 lần sạc pin là 804 km, vượt mặt phần lớn các đối thủ. Với bộ sạc nhanh DC 800V có công suất sạc lên tới 350 kW, người dùng chỉ cần chờ khoảng 10 phút là có thể chạy thêm 160 km nữa. Hiện tập đoàn Stellantis đã bắt đầu nhận cọc dành cho mẫu xe bán tải thuần điện này. Dự kiến, Ram 1500 REV sẽ bắt đầu được sản xuất và bán ra thị trường vào cuối năm sau. Tại Việt Nam, dòng xe bán tải Ram 1500 hiện đang được phân phối chính hãng với giá lên đến 5,388 tỷ đồng. Video: Xem chi tiết bán tải khủng long Ram 1500 REV 2024.