Điểm mặt xế độ của Ford sắp mang đến SEMA 2019

Không chọn các dòng bán tải, sedan hay hatchback, hãng xe ôtô Ford đã quyết định đem đến SEMA 2019 03 mẫu SUV/CUV Escape, Explorer và Expedition, sẽ dễ hiểu khi hiện nay SUV/CUV đã trở thành xu hướng mua xe trên toàn cầu. Về cơ bản, những nâng cấp của Ford được thực hiện ở ‘’dàn lông’’ như mâm, lốp, hệ thống xả, thiết kế ngoại thất và phụ kiện đi kèm. Bắt đầu với Escape thế hệ mới – dòng CUV sắp bán ra tại Việt Nam, bản độ có tên LGE-CTS Motorsports Urban Escape mang một vẻ đẹp tinh tế nhất. Về cơ bản, xe đã được nâng cấp phuộc của Eibach, ‘’dàn chân’’ lắp bộ mâm 20 inch (TSW Petrol P6A) đi cùng với bộ lốp BFGoodrich Advantage T/A Sport. Trang bị thanh gá nóc Yakima - hàng phụ kiện của Ford (Ford Accessories roof racks), nâng cấp ống xả Borla mới cho âm thanh hay hơn. Bỏ qua bản độ tinh tế, hãng xe Mỹ tiếp tục gây bất ngờ với Ford Escape hybird độ có tên Air Design USA Escape Sport Hybrid. Thân xe mang 2 màu sơn Trắng – Đen làm chủ đạo, ‘’dàn chân’’ vô mâm Forgiato 20 inch đi cùng với lốp Pirelli Scorpion Verde, chắn bùn thể thao. Ngoài ra, xe còn có một tủ lạnh di động bên trong để giữ cho đồ uống mát như vẻ ngoài của chiếc crossover. Cuối cùng là MAD Industries Escape, đây được xem là bản độ Escape mang vẻ ngoài năng động nhất trong 03 chiếc Escape mà Ford sắp trưng bày ở SEMA 2019. Tương tự như chiếc LGE-CTS Motorsports Urban Escape, MAD Industries Escape cũng được nâng cấp phuộc của Eibach, thanh gá nóc (phụ kiện Ford). Tuy nhiên, nóc xe được tích hợp thanh gá treo xe đạp từ Yakima. Ngoài ra, chiếc crossover còn mang vẻ ngoài chất chơi hơn với mâm Rotiform OZR 21 inch đi cùng với bộ lốp Michelin Pilot Sport 4. Ở Explorer, phiên bản nâng cấp Blood Type Racing Explorer Hybrid được trang bị tấm ốp bảo vệ gầm từ Ford Performance, mâm hợp kim 20 inch Ace Alloy AFF09, lốp Toyo Tires Open Country A/T II và ống xả Borla. Hơn nữa, chi tiết giúp chiếc crossover xăng-điện nổi bật là nhiều điểm nhấn ngoại thất mạ crôm tối màu khác nhau và thanh gá nóc Yakima. Trong khi đó, CGS Performance bản độ từ Ford Explorer phiên bản ‘’ST’’ hàng đầu được trang trí thể thao nhất với hệ thống ống xả Borla, mâm Savini kích thước lên đến 24 inch đi cùng với bộ lốp Pirelli P-Zero lớn không kém. Thay đổi bên ngoài bao gồm nước sơn màu xám và các chi tiết màu đỏ dọc theo mái và các bên thân dưới của chiếc SUV. Được phát triển từ phiên bản Explorer ST, Prefix Explorer được thiết lập để trở thành xe an toàn dùng trong cuộc đua Trans Am 2020, Prefix Explorer ST bao gồm nhiều nâng cấp như mâm 20 inch GWG 20 inch đi cùng lốp Michelin, ốp gầm Ford Performance, đèn tín hiệu khẩn cấp Whelen và bộ ghế ngồi Recaro Cross Sportster ORV. Một sản phẩm của MAD Industries, bản độ của Ford Expedition có tên gọi Good Boy Daisy LifeStyle. MAD Industries bổ sung giảm xóc Icon Dynamics Stage 2, mâm Forged FF-45 22 inch, lốp Nitto Ridge grappler rubber, đĩa phanh PowerStop Z36 và má phanh gốm carbon,... Video: Chi tiết Ford GT Carbon Series độ khủng.

