Điểm mặt loạt xe ôtô nhập khẩu đang "đại hạ giá" tại Việt Nam

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhiều tháng qua đã khiến cho doanh số xe, đặc biệt là ôtô nhập khẩu tại Việt Nam sụt giảm mạnh. Do vậy các hãng xe và đại lý phải liên tiếp kích cầu người tiêu dùng bằng cách giảm giá những mẫu xe hàng tồn cũng như những mẫu mới để chạy nước rút cuối năm. Theo ghi nhận, tại các đại lý ôtô MG đang áp dụng mức giảm giá từ 10-20 triệu đồng cho tất cả phiên bản MG ZS, đi kèm quà tặng phụ kiện trị giá khoảng 10 triệu đồng và một năm bảo hiểm thân vỏ. Cụ thể, 3 phiên bản MG ZS Std+, Com+ và Lux+ lần lượt có mức giảm giá là 15, 20 và 25 triệu đồng. Ngoài ra, tùy từng đại lý, khách hàng có thể thoả thuận để quy đổi quà tặng phụ kiện và bảo hiểm thân vỏ sang tiền mặt, đưa tổng mức giảm giá tăng thêm từ 10-15 triệu đồng, tuỳ từng phiên bản. Sau giảm, giá xe MG ZS còn từ 504 - 594 triệu đồng, là mẫu SUV đô thị có giá thấp nhất so với các đối thủ như: Kia Seltos, Hyundai Kona, Toyota Corolla Cross. Theo khảo sát, Suzuki Ertiga nhập khẩu hiện chủ yếu còn hàng bản Sport số tự động (559,9 triệu đồng) và các ưu đãi tập trung cho model này. Trong khi đó, lượng xe của Ertiga MT (499,9 triệu đồng) còn ít và cũng không có ưu đãi nào đáng kể ngoài chương trình hỗ trợ vay hoặc tặng phiếu nhiên liệu từ nhà sản xuất. Mức giảm giá xe Suzuki Ertiga Sport tối thiểu từ 40 triệu đồng và có thể lên đến 50 triệu đồng tùy theo đại lý. Bên cạnh đó, khách hàng có thể được tặng thêm gói phụ kiện trị giá 10 triệu đồng. Để kích cầu cải thiện doanh số nhiều đại lý Suzuki đang đồng loạt giảm giá sâu cho mẫu xe XL7 mới. Cụ thể, XL7 đang được giảm giá 50 triệu đồng tiền mặt, cùng với đó khách hàng sẽ nhận được gói khuyến mại phụ kiện trị giá 10 triệu đồng ( dán kính, thảm sàn, cam hành trình…). Tuy nhiên, nếu không nhận gói phụ kiện khách hàng có thể quy đổi sang tiền mặt với trị giá 5 triệu đồng. Tổng ưu đãi cao nhất lên tới 55 triệu đồng, mức giảm này kéo giá xe Suzuki XL7 về mức 535 triệu đồng, rẻ hơn rất nhiều so với giá niêm yết 590 triệu đồng tại website của hãng. Sau khi trừ ưu đãi, Suzuki XL7 đang có lợi thế cạnh tranh với "đối thủ" Xpander bởi rẻ hơn tới 100 triệu đồng - mẫu xe được đánh giá bán chạy nhất trong phân khúc. Hiện tại, 3 phiên bản của mẫu xe SUV BMW X3 xDrive20i thế hệ mới, xDrive20i xLine và xDrive30i M Sport đang có giá niêm yết lần lượt là 2,299 tỷ, 2,629 tỷ và 2,959 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, hiện chỉ có một phiên bản BMW X3 xDrive20i tiêu chuẩn được giảm 170 triệu đồng do 2 phiên bản còn lại được cho là đã hết hàng. Giá sau giảm còn 2,129 tỷ đồng, nhỉnh hơn một so với đối thủ GLC 200 4Matic, giúp tăng khả năng cạnh tranh hơn so với trước. Cuối tháng 10/2021 vừa qua, mẫu xe sedan hạng sang BMW 3-Series tại Việt Nam tiếp tục được giảm giá mạnh tay từ 130 - 222 triệu đồng, tuỳ từng phiên bản. Cụ thể, phiên bản BMW 320i Sport Line tiêu chuẩn giảm 220 triệu đồng so với giá niêm yết, giá sau giảm còn 1,679 tỷ đồng. Phiên bản 320i Sport Line Plus giảm nhiều nhất là 222 triệu đồng so với giá niêm yết, giá bán còn 1,957 tỷ đồng. Riêng bản 330i M Sport vẫn giảm 130 triệu đồng như đợt trước, hiện có giá là 2,379 tỷ đồng. Tháng 10/2021, tất cả phiên bản Subaru Forester giảm giá dưới hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương 144 - 229 triệu đồng, đi kèm quà tặng phụ kiện (không có giá trị quy đổi thành tiền mặt). Ngoài ra, khách mua Subaru Forester i-S được tặng màn hình trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và camera 360 độ. Trong khi đó, phiên bản Forester i-S EyeSight có thêm màn hình, gập gương tự động và khóa cửa thông minh. Sau giảm giá, giá xe Subaru Forester còn từ 899 triệu - 1,144 tỷ đồng giúp mẫu xe dễ dàng tiếp cận với khách hàng hơn. Video: Top 5 mẫu xe nhập khẩu về Việt Nam dự đoán "gây bão".

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhiều tháng qua đã khiến cho doanh số xe, đặc biệt là ôtô nhập khẩu tại Việt Nam sụt giảm mạnh. Do vậy các hãng xe và đại lý phải liên tiếp kích cầu người tiêu dùng bằng cách giảm giá những mẫu xe hàng tồn cũng như những mẫu mới để chạy nước rút cuối năm. Theo ghi nhận, tại các đại lý ôtô MG đang áp dụng mức giảm giá từ 10-20 triệu đồng cho tất cả phiên bản MG ZS, đi kèm quà tặng phụ kiện trị giá khoảng 10 triệu đồng và một năm bảo hiểm thân vỏ. Cụ thể, 3 phiên bản MG ZS Std+, Com+ và Lux+ lần lượt có mức giảm giá là 15, 20 và 25 triệu đồng. Ngoài ra, tùy từng đại lý, khách hàng có thể thoả thuận để quy đổi quà tặng phụ kiện và bảo hiểm thân vỏ sang tiền mặt, đưa tổng mức giảm giá tăng thêm từ 10-15 triệu đồng, tuỳ từng phiên bản. Sau giảm, giá xe MG ZS còn từ 504 - 594 triệu đồng, là mẫu SUV đô thị có giá thấp nhất so với các đối thủ như: Kia Seltos, Hyundai Kona, Toyota Corolla Cross. Theo khảo sát, Suzuki Ertiga nhập khẩu hiện chủ yếu còn hàng bản Sport số tự động (559,9 triệu đồng) và các ưu đãi tập trung cho model này. Trong khi đó, lượng xe của Ertiga MT (499,9 triệu đồng) còn ít và cũng không có ưu đãi nào đáng kể ngoài chương trình hỗ trợ vay hoặc tặng phiếu nhiên liệu từ nhà sản xuất. Mức giảm giá xe Suzuki Ertiga Sport tối thiểu từ 40 triệu đồng và có thể lên đến 50 triệu đồng tùy theo đại lý. Bên cạnh đó, khách hàng có thể được tặng thêm gói phụ kiện trị giá 10 triệu đồng. Để kích cầu cải thiện doanh số nhiều đại lý Suzuki đang đồng loạt giảm giá sâu cho mẫu xe XL7 mới. Cụ thể, XL7 đang được giảm giá 50 triệu đồng tiền mặt, cùng với đó khách hàng sẽ nhận được gói khuyến mại phụ kiện trị giá 10 triệu đồng ( dán kính, thảm sàn, cam hành trình…). Tuy nhiên, nếu không nhận gói phụ kiện khách hàng có thể quy đổi sang tiền mặt với trị giá 5 triệu đồng. Tổng ưu đãi cao nhất lên tới 55 triệu đồng, mức giảm này kéo giá xe Suzuki XL7 về mức 535 triệu đồng, rẻ hơn rất nhiều so với giá niêm yết 590 triệu đồng tại website của hãng. Sau khi trừ ưu đãi, Suzuki XL7 đang có lợi thế cạnh tranh với "đối thủ" Xpander bởi rẻ hơn tới 100 triệu đồng - mẫu xe được đánh giá bán chạy nhất trong phân khúc. Hiện tại, 3 phiên bản của mẫu xe SUV BMW X3 xDrive20i thế hệ mới, xDrive20i xLine và xDrive30i M Sport đang có giá niêm yết lần lượt là 2,299 tỷ, 2,629 tỷ và 2,959 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, hiện chỉ có một phiên bản BMW X3 xDrive20i tiêu chuẩn được giảm 170 triệu đồng do 2 phiên bản còn lại được cho là đã hết hàng. Giá sau giảm còn 2,129 tỷ đồng, nhỉnh hơn một so với đối thủ GLC 200 4Matic, giúp tăng khả năng cạnh tranh hơn so với trước. Cuối tháng 10/2021 vừa qua, mẫu xe sedan hạng sang BMW 3-Series tại Việt Nam tiếp tục được giảm giá mạnh tay từ 130 - 222 triệu đồng, tuỳ từng phiên bản. Cụ thể, phiên bản BMW 320i Sport Line tiêu chuẩn giảm 220 triệu đồng so với giá niêm yết, giá sau giảm còn 1,679 tỷ đồng. Phiên bản 320i Sport Line Plus giảm nhiều nhất là 222 triệu đồng so với giá niêm yết, giá bán còn 1,957 tỷ đồng. Riêng bản 330i M Sport vẫn giảm 130 triệu đồng như đợt trước, hiện có giá là 2,379 tỷ đồng. Tháng 10/2021, tất cả phiên bản Subaru Forester giảm giá dưới hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương 144 - 229 triệu đồng, đi kèm quà tặng phụ kiện (không có giá trị quy đổi thành tiền mặt). Ngoài ra, khách mua Subaru Forester i-S được tặng màn hình trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và camera 360 độ. Trong khi đó, phiên bản Forester i-S EyeSight có thêm màn hình, gập gương tự động và khóa cửa thông minh. Sau giảm giá, giá xe Subaru Forester còn từ 899 triệu - 1,144 tỷ đồng giúp mẫu xe dễ dàng tiếp cận với khách hàng hơn. Video: Top 5 mẫu xe nhập khẩu về Việt Nam dự đoán "gây bão".