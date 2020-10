Điểm mặt 10 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Mỹ

Trong top xe ôtô gầm cao bán chạy nhất thị trường Mỹ, Toyota RAV4 bán chạy nhất. Mẫu xe gầm cao của Toyota đã bán được 183.400 xe trong 6 tháng đầu năm 2020, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2019 2. Honda CR-V Không chỉ bán chạy tại Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2020 đã có 138.900 chiếc Honda CR-V được bán ra tại Mỹ 3. Mẫu xe gầm cao Chevrolet Equinox Thương hiệu đến từ nước Mỹ này đã bán ra 124.800 xe Equinox trong 6 tháng đầu năm 2020 (giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái) 4. Subaru Forester Tiếp tục là đại diện đến từ Nhật Bản, đã có 85.900 chiếc Forester bán ra tại Mỹ trong nửa đầu năm 2020, xe sở hữu động cơ Boxer nổi tiếng 5. Nissan Rouge Mặc dù đứng ở vị trí thứ 5, với 79.400 xe bán ra tại Mỹ trong nửa đầu năm 2020 nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số của mẫu xe này đã sụt giảm 40% 6. Ford Escape IV Tạm dừng sản xuất vào năm 2014 và năm 2019 thì Ford Escape tiếp tục được sản xuất, với nhiều trang bị cao cấp, 6 tháng đầu năm 2020 đã có 75.300 chiếc Espace IV bán ra tại Mỹ 7. Mazda CX-5 Tương tự như Honda CR-V, Mazda CX-5 cũng đạt được nhiều thành công không chỉ ở Việt Nam mà còn ở cả Mỹ, doanh số 6 tháng đầu năm của Mazda CX-5 tại Mỹ là 65.100 xe 8. Hyundai Tucson Mặc dù nằm cùng phân khúc với Honda CR-V và Mazda CX-5 nhưng doanh số của Hyundai Tucson trong 6 tháng đầu năm 2020 khiêm tốn hơn (58.000 xe, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái) 9. Volkswagen Tiguan Mẫu xe gầm cao nổi tiếng đến từ Đức đứng ở vị trí thứ 9 với 47.500 xe được bán ra trong 6 tháng đầu năm 2020 tại Mỹ. Tại Việt Nam xe đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mexico và phân phối chính hãng 10. KIA Sportage Nhỏ gọn hơn Tucson một chút, mẫu xe gầm cao đến từ Hàn Quốc này đã bán được 40.000 xe tại Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2020 (chỉ giam 1% so với cùng kỳ năm ngoái) Video: Top xe SUV tốt nhất tại Mỹ năm 2019 -2020.

