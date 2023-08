Điểm danh 5 mẫu xe gầm cao ăn khách nhất Việt Nam hiện nay

Điểm mạnh nhất của dòng xe SUV tại Việt Nam hiện nay, đó là khoảng sáng gầm xe lớn. Điều này giúp xe có thể di chuyển linh hoạt trên nhiều dạng địa hình khác nhau như: đường nhiều ổ gà, đường gồ ghề, đường đèo dốc, đường ngập nước, đường đất đá, off-road… Trong khi đó, các dòng xe gầm thấp như sedan, hatchback hay cả MPV… sẽ cực kỳ hạn chế ở những loại đường này. Bên cạnh đó, dòng SUV/CUV còn có không gian nội thất rộng hơn và trần xe cao, thoáng hơn so với những mẫu xe gầm thấp như sedan hay hatchback. Toyota Corolla Cross

Tuy mới chỉ ra mắt thị trường Việt Nam khoảng vài năm gần đây, nhưng mẫu xe SUV nhà Toyota đã chứng tỏ được vị thế của mình khi liên tục nằm trong danh sách mẫu xe gầm cao 5 chỗ bán chạy nhất hàng tháng, thậm chí là hàng năm. Tính riêng 7 tháng đầu năm 2023, mẫu xe này đã ghi nhận doanh số đạt 7.466 xe trao tới tay khách hàng. Corolla Cross được đánh giá cao về thiết kế. Xe sở hữu phong cách trẻ trung hiện đại nhưng vẫn mang đến cảm giác chắc chắn đậm chất Toyota. Cung cấp sức mạnh cho Toyota Corolla Cross là 2 tuỳ chọn động cơ: Thứ nhất là động cơ xăng 1.8L cho công suất tối đa 138 mã lực, mô men xoắn tối đa 172 Nm. Thứ 2 là động cơ hybrid kết hợp động cơ xăng 1.8L 2ZR-FE 4 xy lanh thẳng hàng công suất cực đại 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 172Nm tại 4.000 vòng/phút và động cơ điện công suất tối đa 53 mã lực, mô men xoắn tối đa 163Nm. Cả hai tuỳ chọn động cơ trên đều đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Mẫu xe này đang được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, giá dao động từ 746 - 936 triệu đồng. Mazda CX-5

Nhắc đến những mẫu xe gầm cao ăn khách nhất hiện nay không thể không kể đến Mazda CX-5, mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Mazda tại Việt Nam. Cộng dồn 7 tháng đầu năm, Mazda CX-5 đã ghi nhận doanh số đạt 7.088 chiếc. Vừa qua, Mazda Việt Nam cũng vừa giới thiệu CX-5 mới với nhiều cải tiến và nâng cấp về trang bị. Hứa hẹn trong thời gian tới, mẫu CUV cỡ C này sẽ có doanh số tăng trưởng ấn tượng. Hiện Mazda3 2023 đang được bán ra với 3 phiên bản, đi cùng mức giá dao động từ 749 - 829 triệu đồng. So với các đối thủ, CX-5 nổi bật với thiết kế tinh tế, sắc sảo, rất thời trang. Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng ghi điểm với khoang nội thất sang trọng và cao cấp. Xe có nhiều trang bị hiện đại, mang đến cho người dùng trải nghiệm lái vô cùng phấn khích. Cung cấp sức mạnh cho xe Mazda CX-5 2023 là khối động cơ SkyActiv-G 2.0L mạnh 154 mã lực tại 6.000 vòng/phút và 200 Nm tại 4.00 vòng/phút, hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước. Xe có 2 chế độ lái là Normal và Sport. VinFast VF e34

Kể từ ra mắt tại Việt Nam, VinFast VF e34 luôn được lòng người dùng bởi thiết kế hiện đại, cùng nhiều trang bị tiện ích vượt trội. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, VF e34 ghi nhận doanh số đạt 6.253 xe. Có được sự thành công này cũng là nhờ một phần vào việc VinFast đã khai trương hãng taxi điện Xanh SM. Phần lớn xe được sử dụng làm taxi điện đều là mẫu VF e34. Là mẫu xe điện đầu tiên do Việt Nam sản xuất, VinFast VF e34 sở hữu các trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm: 6 túi khí, hệ thống nhắc nhở cài dây an toàn cho người ngồi phía trước và phía sau, ổn định thân xe điện tử, chống bó cứng phanh, cảnh báo chệch làn đường,... Các trang bị an toàn đáng chú ý khác như; cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, gọi khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, đèn chiếu xa tự động. Hiện VinFast VF e34 đang được bán ra thị trường với một phiên bản duy nhất, đi cùng giá bán không kèm pin là 710 triệu đồng và kèm pin là 830 triệu đồng. Ford Everest

Sở hữu ngoại hình hầm hố, cơ bắp cùng hàng loạt tiện ích hiện đại, Ford Everest tại Việt Nam là mẫu xe SUV gầm cao cỡ D luôn chiếm được tình cảm của người dùng. Điều đó có thể thấy qua lũy kế 7 tháng đầu năm 2023 Everest ghi nhận doanh số đạt 5.262 xe, cao nhất phân khúc SUV cỡ D. Ford Everest thế hệ mới ra mắt năm 2022 được biết đến là một mẫu xe có hàng loạt các tính năng hỗ trợ lái an toàn, tiên tiến như: Chống bó cứng phanh (ABS), Phân phối lực phanh điện tử (EBD), Cân bằng điện tử (ESP), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 7 túi khí... Trên 2 bản cao cấp có thêm Camera360, Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, Cảnh báo chệch làn, Hỗ trợ duy trì làn đường, Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật. Hiện Everest đang được phân phối với 5 phiên bản, đi cùng giá bán dao động từ 1,099 - 1,499 tỷ đồng. VinFast VF 8

Kể từ khi ra mắt, VinFast VF 8 đã trở thành dòng xe gầm cao cỡ D rất được ưa chuộng, mở ra những cuộc đua tranh quyết liệt về doanh số. Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2023, mẫu xe này đã ghi nhận doanh số đạt 4.998 xe. VinFast VF 8 được đánh giá cao bởi sở hữu thiết kế hiện đại, mang đến cảm giác trẻ trung, năng động và cũng đầy nam tính. Hiện tại, VinFast VF 8 đang được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản Eco và Plus, giá lần lượt là 1,094 và 1,263 tỷ đồng, chưa bao gồm pin. Giá xe đã bao gồm pin ở mức 1,478 - 1,646 tỷ đồng. Giá thuê pin đối với VF 8 được VinFast đề xuất ở mức 4,95 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh (Smart Services) với các tính năng điều khiển và tương tác với xe thông qua giọng nói, quản lý xe từ xa qua ứng dụng VinFast, mua sắm trực tuyến, chơi game… mang đến cho người dùng trải nghiệm di chuyển đẳng cấp và tiện lợi, an toàn. Video: Top 10 hãng xe ít lỗi nhất sau 3 năm sử dụng.

