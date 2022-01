Dartz Black Tiger - xe chống đạn đặc biệt năm Nhâm Dần 2022

Thương hiệu Dartz của Latvia đã tìm được chỗ đứng riêng cho mình trong thế giới ôtô bằng cách cung cấp những chiếc xe cực kỳ sang trọng và bọc giáp kiên cố. Sau khi tuyên bố sẽ tiến hành sản xuất một mẫu xe điện mới trong năm ngoái, giờ đây công ty đã tiết lộ một phiên bản xe đặc biệt mới của Prombron Black Alligator MMXX được gọi là Dartz Black Tiger Lunar Year Edition 2022, nhằm chúc mừng dịp Tết Nhâm Dần 2022 của một số nước châu Á như Việt Nam và Trung Quốc. Được chế tạo dựa trên Mercedes-Maybach GLS600, chiếc SUV mới là một phương tiện bọc giáp nhưng lại có trọng lượng nhẹ hơn chiếc xe nguyên bản. Điều đó xảy ra nhờ một công nghệ do Dartz phát triển gọi là GBOL. Nó bí mật đến mức Leonard Yankelovich - người sáng lập Dartz và RFE (Responsible For Everything) - thậm chí không thể tiết lộ cho mọi người biết nó là chữ viết tắt cho cái gì. Ông ấy cũng không muốn xin cấp bằng sáng chế cho công nghệ này để không ai cơ hội sao chép nó. Những gì Yankelovich có thể cho chúng ta biết là GBOL bao gồm một bộ giáp tổng hợp hiện đại bao gồm ba loại giáp phi kim loại. Ông ấy nói rằng ngoài việc cực kỳ nhẹ, nó còn có khả năng chống đạn đạo rất hiệu quả. Cho đến nay, công nghệ này mới chỉ được áp dụng cho các phương tiện quân sự. Prombron Black Alligator MMXX Black Tiger Lunar Year Edition là chiếc xe dân dụng đầu tiên có mang GBOL. Một yếu tố khác góp phần giúp Dartz Black Tiger chống đạn có trọng lượng nhẹ là những tấm kính sử dụng công nghệ Saphire Glass của Saint Gobain, vì chúng mỏng hơn nhiều so với kính chống đạn đạo tương đương. Suy xét việc giá cả không phải là vấn đề đối với người mua Dartz, Saphire Glass chỉ nặng bằng một nửa so với các loại kính khác, và vẫn có thể cung cấp mức độ bảo vệ NIJ III đến NIJ IV hoặc NATO STANG. Thay vì những gương chiếu hậu truyền thống, chiếc xe đặc biệt này cũng lắp đặt các camera trong cấu trúc trống giống như cánh. Yankelovich nói rằng chi tiết này không liên quan đến việc giúp xe giảm trọng lượng, mà chủ yếu bởi vì camera sẽ có khả năng chống đỡ tấn công tốt hơn là gương chiếu hậu. Dù sao đi nữa, sự thay đổi này cũng ít nhiều khiến Black Tiger Lunar Year Edition cắt bớt chút cân nặng. Nhìn vào tên gọi, ta có thể đoán rằng chiếc xe bọc giáp đặc biệt này có đối tượng khách hàng rõ ràng: những người mua Trung Quốc giàu sụ đang tìm kiếm một phương tiện thật nổi bật, thật khác biệt. Lớp sơn kết hợp màu cam và đen của xe giống như màu sắc lông hổ, nhưng nó còn có một ý nghĩa khác: màu cam là màu thuận lợi cho năm Dần. Bên cạnh đó, Dartz cũng không coi chiếc xe này là SUV, mà thích gọi nó là BOND (Bespoke Opulent Noble Drive). Ngoài ra, Prombron Black Alligator MMXX Black Tiger Lunar Year Edition sẽ có các tùy chọn da bọc đắt đỏ, bao gồm cả da cá sấu. Hệ thống âm thanh trong cabin là của Metaxas & Sins, và bao gồm một đầu phát băng cuộn, một công nghệ đã không còn phổ biến từ thập niên 1970. Dù không tiết lộ cụ thể về công suất, nhưng công ty Latvia hé lộ rằng chiếc xe này sẽ mạnh hơn “100-300 mã lực” so với Mercedes-Maybach GLS600. Dartz không cho biết giá cả chính xác của Prombron Black Alligator MMXX Black Tiger Lunar Year Edition, nhưng có lẽ điều đó cũng không hề quan trọng bởi nếu bất kỳ ai muốn mua chiếc xe này thì đều không còn bận tâm đến giá nữa. Video: Ngắm những chiếc xe SUV Dartz chống đạn siêu hầm hố.

