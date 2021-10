Inkas Sprinter VIP Limo - xe van bọc giáp cực sang từ 200.000 USD

Nhiều người có thể cho rằng xe van Mercedes-Benz Sprinter không được sang trọng so với những sản phẩm khác của thương hiệu Đức, nhưng chiếc Mercedes-Benz Sprinter từ Inkas này chắc sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ. Trước đây, công ty an ninh Canada này từng tạo ra những chiếc Cadillac, BMW và Maybach chống đạn cao cấp, và giờ thì họ đang tung ra một dòng xe limousine siêu sang mới dựa trên chiếc xe van tiện dụng của Mercedes-Benz. Họ nói rằng chiếc Inkas Sprinter VIP Limo chống đạn này được thiết kế để chuyên chở các VIP và những giám đốc doanh nghiệp theo phong cách cao cấp trong khi vẫn duy trì vẻ ngoài “thân thiện”. Chúng có nội thất sang trọng nhưng tối giản, bao gồm một loạt các trang bị tiện nghi mà bạn mong đợi từ một chiếc limousine hiện đại. Nhưng đó chưa phải là tất cả bởi chiếc xe còn mang trên mình hàng loạt các tính năng an ninh và công nghệ thế hệ mới. Được thiết kế để mang đến cho hành khách sự thoải mái khi thực hiện các chuyến đi công vụ hoặc đơn giản là thư giãn và giải trí, Inkas Sprinter VIP Limo đặc biệt đi kèm với 4 ghế bọc da sang trọng, mỗi ghế được trang bị một bộ điều khiển từ xa tích hợp để điều khiển rèm cửa sổ, ánh sáng cũng như hệ thống sưởi và làm mát. Hơn nữa, những chiếc ghế đó không chỉ trông đẹp mà còn có thể mát-xa cho người ngồi. Những chiếc xe van limousine bọc giáp dựa trên Mercedes-Benz Sprinter này có thể được tùy chỉnh từ A-Z, vì vậy người dùng có thể tự do lên cấu hình cho nó theo sở thích của riêng mình. Hình thức bên ngoài thông thường và khoang hành khách thoải mái khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai cần một phương tiện chuyên chở nhân sự đáng tin cậy. Inkas cho biết chiếc xe mới của họ cung cấp các bộ phận bọc giáp đáng tin cậy được thiết kế đặc biệt cho sự an toàn và an ninh trong giao thông vận tải, và sự thực là chúng đã được chứng minh trong vô số môi trường khác nhau. Trong trường hợp cụ thể này, nó được bọc giáp CEN 1063 Cấp BR6, đồng nghĩa là nó có thể chịu được đạn 7,62 mm. Về hệ truyền động, Inkas Sprinter VIP Limo có trang bị động cơ tăng áp V6 dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất 188 mã lực, và được kết hợp với hộp số 7G-TRONIC 7 cấp. Xe còn có các thiết bị điện tử tinh vi như môi trường điều khiển bằng iPad, kết nối điện thoại Bluetooth, một số màn hình LED, và dàn âm thanh cao cấp cùng hệ thống thông tin giải trí hiện đại. Nội thất hoàn toàn tùy chỉnh cũng bao gồm ghế kiểu cơ trưởng. Thêm nữa, bảng điều khiển phía trước có trang bị quầy bar cà phê và một tủ lạnh đủ lớn để chứa những chai rượu sâm panh để hành khách nhâm nhi trong khi di chuyển. Một nhà vệ sinh đầy đủ tiện nghi cũng là một tùy chọn có thể được thêm vào ở phía sau. Cách bố trí nội thất cũng bao gồm những chi tiết khéo giúp để tối ưu hóa không gian như sử dụng bàn ẩn, trạm sạc điện, và ánh sáng có thể điều chỉnh cùng với hệ thống liên lạc nội bộ để kết nối bạn với người lái xe. Tính năng “đỉnh nhất” bên trong Inkas Sprinter VIP Limo là một màn hình TV LED kích thước lớn, đi kèm với AppleTV và Chromecast. Màn hình này cũng có thể hiển thị các điều kiện bên ngoài xe thông qua hệ thống camera quan sát toàn chu vi. Vậy một chiếc Inkas Sprinter VIP Limo vừa an toàn vừa tiện nghi như trên sẽ có giá bao nhiêu? Theo nhà sản xuất, giá khởi điểm là từ 200.000 USD và có thể tăng lên đến 500.000 USD tùy thuộc vào tính năng và cấp độ trang bị mà người mua lựa chọn. Video: Inkas Sprinter VIP Limo - xe van bọc giáp cực sang chảnh.

