"Đập thùng" Mercedes-AMG G63 MBS gần 13 tỷ tại Việt Nam

Mới đây, một đơn vị nhập xe tư nhân đã đưa về nước chiếc Mercedes-AMG G63 Gewinner MBS 2020 mới đầu tiên tại Việt Nam. Điểm gây chú ý của chiếc xe này chính nằm ở việc đây là một bản độ do hãng MBS chế tạo với vô số sự khác biệt so với mẫu G63 nguyên bản. Ở phần ngoại hình, chiếc xe SUV Mercedes-AMG G63 Gewinner MBS đầu tiên tại Việt Nam không có sự khác biệt nào so với bản gốc ngoại trừ việc có thêm logo MBS ở dưới đuôi xe. Tuy nhiên, khi bước vào không gian cabin mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi. Thay đổi đầu tiên là chiếc G63 độ MBS này chỉ có cấu hình đúng 4 chỗ ngồi theo dạng 2-2. Trong đó, hàng ghế sau của xe được thiết kế kiểu thương gia với vách ngăn trung tâm cỡ lớn và cả hai ghế sau đều có bệ đỡ chân cùng khả năng ngả sâu, tương tự các mẫu xe của Maybach. Tiếp tới, cả 4 ghế ngồi của xe đều có chức năng massage/làm mát/sưởi/chỉnh điện và bọc da Nappa cao cấp hai màu tương phản. Trang bị gây ấn tượng thứ hai của chiếc Mercedes-AMG G63 Gewinner MBS đầu tiên tại Việt Nam nằm ở phần trần xe với trang bị "Bầu trời sao" vốn chỉ xuất hiện trên các mẫu xe siêu sang mang thương hiệu Rolls-Royce. Theo tìm hiểu, nhà độ MBS chỉ can thiệp chủ yếu vào không gian nội thất của xe và giữ nguyên trang bị động cơ. Chiếc Mercedes-AMG G63 Gewinner MBS đầu tiên tại Việt Nam vẫn sử dụng khối động cơ V8 4.0L quen thuộc, sản sinh ra công suất 577 mã lực và 850 Nm mô-men xoắn. Được biết, chiếc giá xe Mercedes-AMG G63 Gewinner MBS đang được đơn vị nhập khẩu chào bán với mức khoảng 12.7 tỷ đồng, tức không quá chênh lệch so với giá của một chiếc G 63 AMG nguyên bản đang bán trong nước. Video: Chi tiết SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 Gewinner MBS.

