"Đập thùng" siêu xe Mercedes-AMG GT R Pro đầu tiên về Việt Nam

Mới đây, một người chuyên độ xe BMW tại Sài thành đã bất ngờ đăng tải hình ảnh về một chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT R mới nằm tại một kho cảng được cho ở trong Nam. Điều thú vị nằm ở việc đây không phải là siêu xe Mercedes-AMG GT R giống như chiếc xe đang nằm trong garage của Cường Đô la mà thuộc phiên bản Mercedes-AMG GT R Pro. Vào tháng 11/2018, hãng xe sang đến từ Đức đã lần đầu tiên trình làng Mercedes-AMG GT R Pro thế hệ mới, một phiên bản nâng cấp của chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT R đang thuộc sở hữu của Cường Đô la. Chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT R Pro đầu tiên về Việt Nam trong bài viết này theo tìm hiều thì thuộc diện nhập khẩu không chính hãng. Chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT R Pro độc nhất vô nhị tại Việt Nam hiện nay sở hữu màu sơn xám đi kèm các sọc đề-can màu xanh cốm bắt mắt ở hai bên hông xe. Hiện chưa rõ giá xe Mercedes-AMG GT R Pro đầu tiên về Việt Nam, chỉ biết rằng tại thị trường nước ngoài, xe có mức giá niêm yết là 200.645 USD (trong đó đã bao gồm cả phí vận chuyển), mức giá này cao hơn 40.000 USD so với Mercedes-AMG GT R. Logo GT R của siêu xe Mercedes-AMG GT R Pro thiết kế cách điệu hơn so với bản tiêu chuẩn. Với nhiều kinh nghiệm sản xuất ra dòng xe đua AMG GT3 và GT4, Mercedes-AMG đã hướng chiếc siêu xe GT R Pro đến với đường đua nhiều hơn qua thiết kế ngoại hình và cả những thay đổi hệ thống treo cũng như giảm "cân nặng" cho xe. Nhìn từ bên ngoài, Mercedes-AMG GT R Pro 2020 mới khá giống với siêu xe "đàn anh", điểm khác biệt có thể nhận ra chính là việc bản GT R Pro trang bị thêm 2 vây cá bên hông hầm hố hơn và cũng mang đến khí động học tốt hơn. Phần đầu xe kéo dài hơn so với Mercedes-AMG GT R. Ngoài ra, trên hai vòm bánh xe trước được tích hợp thêm các mang cá bằng sợi carbon. Ở hai bánh xe sau được trang bị thêm thanh nẹp sợi carbon nối liền với khuếch tán sau hầm hố.



Các chi tiết còn lại ở ngoại hình sử dụng sợi carbon như vỏ gương hay cánh lướt gió cố định phía sau. Siêu xe Mercedes-AMG GT Pro 2020 còn có bộ mâm mới siêu nhẹ do AMG sản xuất với thiết kế 5 chấu sơn màu xám Titan và đi kèm là cùm phanh gốm cao cấp. Mercedes-AMG còn phát triển một bộ hệ thống treo mới cho GT R Pro 2020 với các giảm xóc có thể điều chỉnh được độ nén, nảy và kết hợp với các tay đòn bằng sợi carbon ở phía trước và thép ở phía sau.



Ngoài ra, siêu xe Mercedes-AMG GT R Pro được trang bị thêm vòng bi hình cầu Uniball ở phần trên hệ thống treo dạng Wishbone kép. Trang bị này trên bản tiêu chuẩn chỉ có ở phần dưới hệ thống treo dạng Wishbone kép. Chưa hết, một tấm carbon cũng được lắp thêm ở bên dưới gầm nhằm cải thiện độ cứng và tăng độ ổn định cho xe.



Tương tự như siêu xe Mercedes-AMG GT R, AMG GT R Pro vẫn sử dụng động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 577 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm.



Dù có trọng lượng giảm do hàng loạt chi tiết bằng sợi carbon cùng hệ thống treo mới, thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h của dòng siêu xe Mercedes-AMG GT R Pro cũng chỉ 3,6 giấy trước khi đạt tốc độ tối đa 319 km/h như bản tiêu chuẩn



Được biết, chiếc Mercedes-AMG GT R Pro do tay đua Maro Engel tại các giải GT3 đích thân cầm lái đã hoàn thành một vòng đường đua Nurburgring chỉ trong thời gian 7:04.632 giây, nhanh hơn 5 giây so với siêu xe Mercedes-AMG GT R đã lập trước đó.



Video: Chi tiết Mercedes AMG GT-R Pro Limited edition bản giới hạn.





