"Đập thùng" Bentley Bentayga V8 hơn 15 tỷ đồng tại Việt Nam

Phân khúc SUV siêu sang trong 3 năm trở lại đây đã chứng kiến cuộc cạnh tranh khá sôi nổi giữa Bentley Bentayga với Rolls-Royce Cullinan hay thậm chí là cả Mercedes-Maybach GLS... Trong bộ 3 này, Bentley Bentayga hạng sang có lợi thế nhiều hơn vì ra mắt trước 2 đối thủ còn lại đến 3 năm. Dải sản phẩm của SUV siêu sang đến từ Bentley cũng đa dạng lựa chọn hơn cho các khách hàng. Chính vì điều này mà số lượng xe SUV siêu sang Bentley Bentayga được mang về nước khá đông đảo, trong số này, phải đợi đến khi hãng xe Anh quốc tung ra phiên bản Bentley Bentayga V8, giới nhà giàu Việt mới trở nên sốt với mẫu xe này. Hiện tại, dòng xe Bentley Bentayga V8 đã trải qua 1 lần nâng cấp giữa vòng đời và đã có ít nhất 15 chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 đời mới nhất được mang về dải đất hình chữ S thông qua các công ty nhập khẩu tư nhân và cả chính hãng. Mới đây nhất, một công ty nhập khẩu tư nhân ở Hà Nội đã tung hình ảnh khui công chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga với tông màu khá lạ so với các xe Bentley Bentayga V8 bản nâng cấp trước đó xuất hiện tại Việt Nam. Cụ thể, chiếc xe Bentley Bentayga V8 mới về nước sở hữu bộ áo màu bạc Moonbeam có thể cho ra màu trắng đục khi xe đi dưới trời nắng. Bentley Bentayga V8 có đèn hậu mới và ống xả kép thiết kế khác biệt so với bản cũ Được biết, chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 bản nâng cấp mới nhất này còn thuộc phiên bản First Edition, ám chỉ những chiếc xe Bentley Bentayga nằm trong lô hàng sản xuất năm đầu tiên. Điều này thể hiện rõ nhất qua logo First Edition cùng con số 1 nằm chính giữa xuất hiện ở bên hông xe. Chiếc xe SUV Bentley Bentayga V8 First Edition mới về nước có trang bị bộ mâm 22 inch, đa chấu kép với 2 tông màu tương phản.Giá xe Bentley Bentayga V8 tại Việt Nam phiên bản cũ có giá tính lệ phí trước bạ 12,09 tỷ đồng cho bản 5 chỗ ngồi, Bentley Bentayga V8 bản 4 chỗ có giá 15,8 tỷ đồng và cuối cùng là Bentley Bentayga V8 bản 7 chỗ có giá bán 16,1 tỷ đồng. Bentley Bentayga First Edition mới về nước được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Sức mạnh trên giúp mẫu SUV siêu sang Bentley Bentayga V8 có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 290 km/h. Video: Chi tiết Bentley Bentayga V8 First Edition 2021.

