Đánh giá Audi Q3 2020 từ 803 triệu đồng tại Mỹ

Mẫu Audi Q3 2020 mới là mẫu Q nhỏ nhất của hãng xe sang Đức tại thị trường Mỹ. Nó được xếp vào hạng SUV sang cỡ nhỏ cạnh tranh với các đối thủ BMW X1, X2, Cadillac XT4, Jaguar E-Pace, Lexus UX, Mercedes-Benz GLB, và Volvo XC40. Audi Q3 2020 có thiết kế tương đối khác model 2018, trông giống Q8 thu nhỏ. Trang bị ngoại thất tiêu chuẩn có đèn pha LED với pha tự động, gương chiếu hậu sưởi và chỉnh điện, cốp điện. Bản Premium Plus và Prestige thêm đèn LED nhận diện ban ngày. Các model Prestige dùng mâm hợp kim 19 inch 5 chấu, Premium và Premium Plus dùng mâm 18 inch (19 inch với biến thể S-line). Biến thể S-line có cản trước thể thao, nhãn hiệu S-line, bệ cửa phát sáng, và bộ mâm hợp kim trông lớn hơn. Bản Premium và Premium Plus có 9 màu ngoại thất, biến thể S-line có 7 màu. Bản tiêu chuẩn và Premium Plus có một số màu miễn phí như Ibis White và Pulse Orange, riêng màu Cosmos Blue Metallic và Nano Gray Metallic tính thêm 595 USD. Bản Audi Q3 S-line mới có hai màu độc quyền Turbo Blue và Glacier White Metallic. Riêng màu Glacier White Metallic tính thêm 595 USD. Màu Chronos Gray Metallic khá độc đáo. Thông thường nó có màu xám nhưng trong một số điều kiện sáng nhất định lại biến thành màu xanh. Khoang lái Audi Q3 2020 được thiết kế sáng sủa, có đường nét, góc cạnh và được chau chuốt tỉ mỉ, tương phản với nội thất thanh lịch của Mercedes-Benz GLB. Các tính năng tiêu chuẩn gồm kiểm soát khí hậu 3 vùng độc lập, ghế trước chỉnh điện, cửa sổ trời toàn cảnh. Bản Premium Plus có gương chiếu hậu chống chói. Cách thức điều khiển trực quan, dễ thao tác, nút điều khiển thiết kế đẹp so với Audi Q5. Tuy nhiên, chất lượng nội thất có vẻ không đồng đều. Nếu ghế và bảng điều khiển cho cảm giác sang trọng thì ốp cửa và cần số lại dùng chất liệu kém sang. Bản Q3 tiêu chuẩn có ghế ngồi khá chán. Thêm 500 USD, khách hàng sẽ có gói trang trí nội thất Sport Interior Package đáng đồng tiền bát gạo. Ghế trước nhờ đó cũng được thiết kế tốt hơn, vô lăng 3 chấu với lẫy sang số, nhiều chi tiết trang trí bằng nhôm. Audi cho biết khoảng để chân của ghế trước là 101 cm, ghế sau là 91 cm. Ghế sau có thể trượt về trước hoặc sau, và có thể ngả ra sau. Tuy nhiên, ngay cả ở điểm xa nhất, khoảng không để chân vẫn khá chật hẹp, đặc biệt khi ngồi 3 người lớn. Audi cung cấp ghế bọc da với các màu Đen, Xám Rotor, Nâu Okapi và màu Be, cùng chi tiết trang trí bằng nhôm và gỗ. Khoang hành lý của Q3 không rộng như vẫn nhỉnh hơn đối thủ Mercedes-Benz GLA. Khi dựng thẳng lưng ghế sau, dung tích cốp là 671 lít, nhỏ hơn BMW X1 (767 lít). Nếu gập hàng ghế sau 40/20/40, dung tích cốp tăng lên 1.359 lít, vẫn kém BMW X1 khi gập hàng ghế sau (1.662 lít). Có thể xếp một số đồ lặt vặt trong khoang lái ở khu trung tâm trước và sau cần số. Hốc cửa đủ chỗ cho chai nước. Audi bố trí chỗ sạc điện thoại không dây khá thông minh ở phần trước cần số, rất dễ tiếp cận. Có chỗ để điện thoại thứ hai nhưng chỉ là sạc thông thường. Động cơ tăng áp 2.0L 4 xi-lanh của Audi Q3 2020 có nguồn gốc từ VW, được sử dụng cho Golf GTI và nhiều mẫu xe VW Group khác. Động cơ cho công suất 228 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Sức mạnh được truyền tới tất cả các bánh qua hộp số tự động 8 cấp Tiptronic và hệ dẫn động Quattro được làm mới của Audi. Có cảm giác động cơ không được mạnh. Ngoài ra, do khối lượng khô của Audi Q3 2020 khá lớn nên động cơ 2.0L không mạnh mẽ như khi được trang bị trên xe cỡ nhỏ hơn. Tại thị trường Mỹ, giá xe Audi Q3 2020 khởi điểm khoảng 34.700 USD (khoảng 803 triệu đồng), tăng lên 36.000 USD với biến thể S-line. Bản Premium Plus từ 37.800 USD và tăng lên 39.100 USD với S-line. Video: Chi tiết Audi Q3 Sportback thế hệ mới.

Mẫu Audi Q3 2020 mới là mẫu Q nhỏ nhất của hãng xe sang Đức tại thị trường Mỹ. Nó được xếp vào hạng SUV sang cỡ nhỏ cạnh tranh với các đối thủ BMW X1, X2, Cadillac XT4, Jaguar E-Pace, Lexus UX, Mercedes-Benz GLB, và Volvo XC40. Audi Q3 2020 có thiết kế tương đối khác model 2018, trông giống Q8 thu nhỏ. Trang bị ngoại thất tiêu chuẩn có đèn pha LED với pha tự động, gương chiếu hậu sưởi và chỉnh điện, cốp điện. Bản Premium Plus và Prestige thêm đèn LED nhận diện ban ngày. Các model Prestige dùng mâm hợp kim 19 inch 5 chấu, Premium và Premium Plus dùng mâm 18 inch (19 inch với biến thể S-line). Biến thể S-line có cản trước thể thao, nhãn hiệu S-line, bệ cửa phát sáng, và bộ mâm hợp kim trông lớn hơn. Bản Premium và Premium Plus có 9 màu ngoại thất, biến thể S-line có 7 màu. Bản tiêu chuẩn và Premium Plus có một số màu miễn phí như Ibis White và Pulse Orange, riêng màu Cosmos Blue Metallic và Nano Gray Metallic tính thêm 595 USD. Bản Audi Q3 S-line mới có hai màu độc quyền Turbo Blue và Glacier White Metallic. Riêng màu Glacier White Metallic tính thêm 595 USD. Màu Chronos Gray Metallic khá độc đáo. Thông thường nó có màu xám nhưng trong một số điều kiện sáng nhất định lại biến thành màu xanh. Khoang lái Audi Q3 2020 được thiết kế sáng sủa, có đường nét, góc cạnh và được chau chuốt tỉ mỉ, tương phản với nội thất thanh lịch của Mercedes-Benz GLB. Các tính năng tiêu chuẩn gồm kiểm soát khí hậu 3 vùng độc lập, ghế trước chỉnh điện, cửa sổ trời toàn cảnh. Bản Premium Plus có gương chiếu hậu chống chói. Cách thức điều khiển trực quan, dễ thao tác, nút điều khiển thiết kế đẹp so với Audi Q5. Tuy nhiên, chất lượng nội thất có vẻ không đồng đều. Nếu ghế và bảng điều khiển cho cảm giác sang trọng thì ốp cửa và cần số lại dùng chất liệu kém sang. Bản Q3 tiêu chuẩn có ghế ngồi khá chán. Thêm 500 USD, khách hàng sẽ có gói trang trí nội thất Sport Interior Package đáng đồng tiền bát gạo. Ghế trước nhờ đó cũng được thiết kế tốt hơn, vô lăng 3 chấu với lẫy sang số, nhiều chi tiết trang trí bằng nhôm. Audi cho biết khoảng để chân của ghế trước là 101 cm, ghế sau là 91 cm. Ghế sau có thể trượt về trước hoặc sau, và có thể ngả ra sau. Tuy nhiên, ngay cả ở điểm xa nhất, khoảng không để chân vẫn khá chật hẹp, đặc biệt khi ngồi 3 người lớn. Audi cung cấp ghế bọc da với các màu Đen, Xám Rotor, Nâu Okapi và màu Be, cùng chi tiết trang trí bằng nhôm và gỗ. Khoang hành lý của Q3 không rộng như vẫn nhỉnh hơn đối thủ Mercedes-Benz GLA. Khi dựng thẳng lưng ghế sau, dung tích cốp là 671 lít, nhỏ hơn BMW X1 (767 lít). Nếu gập hàng ghế sau 40/20/40, dung tích cốp tăng lên 1.359 lít, vẫn kém BMW X1 khi gập hàng ghế sau (1.662 lít). Có thể xếp một số đồ lặt vặt trong khoang lái ở khu trung tâm trước và sau cần số. Hốc cửa đủ chỗ cho chai nước. Audi bố trí chỗ sạc điện thoại không dây khá thông minh ở phần trước cần số, rất dễ tiếp cận. Có chỗ để điện thoại thứ hai nhưng chỉ là sạc thông thường. Động cơ tăng áp 2.0L 4 xi-lanh của Audi Q3 2020 có nguồn gốc từ VW, được sử dụng cho Golf GTI và nhiều mẫu xe VW Group khác. Động cơ cho công suất 228 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Sức mạnh được truyền tới tất cả các bánh qua hộp số tự động 8 cấp Tiptronic và hệ dẫn động Quattro được làm mới của Audi. Có cảm giác động cơ không được mạnh. Ngoài ra, do khối lượng khô của Audi Q3 2020 khá lớn nên động cơ 2.0L không mạnh mẽ như khi được trang bị trên xe cỡ nhỏ hơn. Tại thị trường Mỹ, giá xe Audi Q3 2020 khởi điểm khoảng 34.700 USD (khoảng 803 triệu đồng), tăng lên 36.000 USD với biến thể S-line. Bản Premium Plus từ 37.800 USD và tăng lên 39.100 USD với S-line. Video: Chi tiết Audi Q3 Sportback thế hệ mới.