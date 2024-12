Đặng Lê Nguyên Vũ "đập hộp" 2 xe Morgan vào cuối năm 2024

Mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền tin tức về việc ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Trung Nguyên, hay còn được gọi là "vua cà phê" Việt Nam, bất ngờ mua cùng lúc 2 chiếc xe Morgan thế hệ mới, khiến không ít cộng đồng mạng cũng như giới mê xe thích thú. Cũng lâu rồi giới mê xe mới thấy ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu 2 xe Morgan liền một ngày. Vào năm 2023, chuyện này xảy ra bình thường, thậm chí có ngày chốt mua 3 xe gần 200 tỷ đồng. 2 chiếc xe Morgan được "Qua" Vũ mua sắm dịp cuối năm này chính là Plus Six và Plus Four. Thông tin ban đầu cho biết, Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Morgan Plus Six sẽ có 2 tùy chọn mui, 1 là mui mềm, có thể đóng hoặc mở bằng tay, mui còn lại dạng kín, và điều này giúp cho chủ xe có thể tùy biến, tức là thích đi lắp mui màu đen đang làm, không thì lắp mui mềm màu đỏ/xanh vào, giúp ngoại hình xe trở nên độc lạ, có điểm nhấn. Dễ dàng nhận thấy, ngoài việc lắp mui cứng màu đen, trùng màu thân xe vào, 2 bên cửa còn tấm da màu đỏ, tông xuyệt tông đi cùng mui mềm màu đỏ. Hiện chiếc xe Morgan Plus Six của Đặng Lê Nguyên Vũ đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Morgan Plus Six sử dụng khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0 lít, tăng áp, sản sinh ra công suất tối đa lên đến 335 mã lực và mô men xoắn cực đại là 500 Nm lấy từ mẫu xe thể thao mui trần BMW Z4 hay Toyota Supra thế hệ mới đã xuất hiện tại Việt Nam. Chiếc xe thể thao mui trần đến từ Anh quốc này sẽ sử dụng hộp số tự động 8 cấp ZF, nhờ đó mà Morgan Plus Six có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng thời gian 4,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 267 km/h. Nằm bên dưới nắp capo kiểu cửa cánh chim trên xe Morgan Plus Four của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ chính là khối động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, tăng áp của BMW. Tùy theo việc xe trang bị hộp số sàn hay số tự động mà sẽ cho ra các thông số khác nhau, nếu ai đó thích hoạt động cơ tay, hộp số sàn 6 cấp là lựa chọn và lúc này, trái tim của xe chỉ sản sinh công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắc cực đại 350 Nm. Còn nếu chọn hộp số tự động 8 cấp của BMW, mô-men xoắn của xe Morgan Plus Four sẽ tăng thêm khoảng 50 Nm. Video: Ngắm dàn xe Morgan thể thao cổ điển tại Hà Nội.

Mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền tin tức về việc ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Trung Nguyên, hay còn được gọi là "vua cà phê" Việt Nam, bất ngờ mua cùng lúc 2 chiếc xe Morgan thế hệ mới, khiến không ít cộng đồng mạng cũng như giới mê xe thích thú. Cũng lâu rồi giới mê xe mới thấy ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu 2 xe Morgan liền một ngày. Vào năm 2023, chuyện này xảy ra bình thường, thậm chí có ngày chốt mua 3 xe gần 200 tỷ đồng. 2 chiếc xe Morgan được "Qua" Vũ mua sắm dịp cuối năm này chính là Plus Six và Plus Four. Thông tin ban đầu cho biết, Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Morgan Plus Six sẽ có 2 tùy chọn mui, 1 là mui mềm, có thể đóng hoặc mở bằng tay, mui còn lại dạng kín, và điều này giúp cho chủ xe có thể tùy biến, tức là thích đi lắp mui màu đen đang làm, không thì lắp mui mềm màu đỏ/xanh vào, giúp ngoại hình xe trở nên độc lạ, có điểm nhấn. Dễ dàng nhận thấy, ngoài việc lắp mui cứng màu đen, trùng màu thân xe vào, 2 bên cửa còn tấm da màu đỏ, tông xuyệt tông đi cùng mui mềm màu đỏ. Hiện chiếc xe Morgan Plus Six của Đặng Lê Nguyên Vũ đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Morgan Plus Six sử dụng khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0 lít, tăng áp, sản sinh ra công suất tối đa lên đến 335 mã lực và mô men xoắn cực đại là 500 Nm lấy từ mẫu xe thể thao mui trần BMW Z4 hay Toyota Supra thế hệ mới đã xuất hiện tại Việt Nam. Chiếc xe thể thao mui trần đến từ Anh quốc này sẽ sử dụng hộp số tự động 8 cấp ZF, nhờ đó mà Morgan Plus Six có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng thời gian 4,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 267 km/h. Nằm bên dưới nắp capo kiểu cửa cánh chim trên xe Morgan Plus Four của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ chính là khối động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, tăng áp của BMW. Tùy theo việc xe trang bị hộp số sàn hay số tự động mà sẽ cho ra các thông số khác nhau, nếu ai đó thích hoạt động cơ tay, hộp số sàn 6 cấp là lựa chọn và lúc này, trái tim của xe chỉ sản sinh công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắc cực đại 350 Nm. Còn nếu chọn hộp số tự động 8 cấp của BMW, mô-men xoắn của xe Morgan Plus Four sẽ tăng thêm khoảng 50 Nm. Video: Ngắm dàn xe Morgan thể thao cổ điển tại Hà Nội.