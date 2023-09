Morgan Plus Six hơn 8 tỷ của đại gia Thái Nguyên đeo biển "ngũ quý 6"

Vào tháng 7/2023, những hình ảnh về 3 chiếc xe ôtô cùng nhau mang biển số 20A-666.66 đã khiến không ít người bất ngờ, cụ thể, đó là BAIC Beijing X7 nhái Lexus, Hyundai Grand i10 và cuối Kia Rio đời 2014. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã xác nhận 2 chiếc Beijing X7 và Hyundai Grand i10 đeo biển giả, còn Kia Rio đời 2014 đích thực sở hữu biển số 20A-666.66. Tuy nhiên mới đây, biển siêu VIP này đã được định danh cho Morgan Plus Six hơn 8 tỷ đồng. Sau 2 tháng gây xôn xao mạng xã hội khi có đến 3 chiếc xe lắp biển này, hiện chiếc biển số 20A-666.66 không còn được lắp trên xe Kia Rio đời 2014, thay vào đó đã được đăng ký biển ngũ quý 6 cho Morgan Plus Six có giá hơn 8 tỷ đồng. Lý do xảy ra vụ việc này là 1 đại gia ở Thái Nguyên đã định danh biển số VIP này cho mình và đăng ký cho chiếc xe Morgan Plus Six mua từ đầu năm nay. Có thể thấy, việc thực hiện biển số định danh đã giúp cho không ít đại gia có thể sở hữu biển đẹp theo ý mình, không lo mất biển khi bán lại xe như trước. Tất nhiên, việc đăng ký biển số 20A-666.66 cho xe Morgan Plus Six cũng giúp cho mẫu xe thể thao mui trần Anh quốc trở nên đẳng cấp hơn vì đeo biển ngũ quý. Hiện số lượng xe sang phong cách hoài cổ - Morgan Plus Six đang lăn bánh tại Việt Nam đâu đó hơn 15 chiếc dù giá bán không rẻ, từ 8 tỷ đồng, và xe mang màu đen nhám như chiếc xuất hiện tại Thái Nguyên khá ít, dường như chỉ có đúng 1 chiếc xuất hiện. Về dòng xe Plus Six, đây là phiên bản tiếp nối dòng Morgan Plus 8 nhưng lại cho thấy Morgan đã bớt chút bảo thủ khi bên cạnh gỗ tần bì họ còn kết hợp thêm nền tảng nhôm mới giúp tăng độ cứng xoắn thêm 100 phần trăm và trọng lượng của xe giảm 100 kg. Chiếc xe Morgan Plus Six ở Thái Nguyên ngoài màu đen nhám ra còn có điểm nhấn khi sở hữu kiểu mui mềm màu đỏ, đóng và mở "bằng cơm" tức người lái phải tự tay tháo ra hoặc đóng mui lại. Đằng sau của chiếc xe Morgan Plus Six hàng hiếm này có chất 1 vay màu da bò. Nội thất xe có màu đỏ cùng các điểm nhấn như kim loại hay gỗ, công nghệ trong xe Morgan Plus Six có lẽ là hộp số tự động 8 cấp ZF. Đồng hành cùng hộp số tự động 8 cấp trên Morgan Plus Six là khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0 lít, tăng áp, sản sinh ra công suất tối đa lên đến 335 mã lực và mô men xoắn cực đại là 500 Nm lấy từ mẫu xe thể thao mui trần BMW Z4 hay Toyota Supra thế hệ mới đã xuất hiện tại Việt Nam. Morgan Plus Six có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng thời gian 4,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 267 km/h. Mức giá xe Morgan Plus Six chính hãng tại Việt Nam khoảng hơn 8 tỷ đồng. Không chỉ sở hữu động cơ mạnh mẽ và hộp số chuyển số nhanh, Plus Six còn có trọng lượng siêu nhẹ, chỉ vỏn vẹn 1.075 kg với bản tiêu chuẩn và nặng hơn chút khi lắp thêm phụ kiện. Video: Chi tiết Morgan Plus Six 2023 mui trần hoài cổ.

