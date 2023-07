Chạm mặt Morgan Plus Four hoài cổ hơn 7 tỷ đồng trên phố Hà Nội

Tại thị trường Việt Nam, Morgan Plus Four thế hệ mới được chào sân lần đầu ở Triển lãm ô tô Việt Nam 2022. Xe được phân phối chính hãng bởi đơn vị Black Panther Automobile. Tại thị trường nước ngoài, Morgan Plus Four có giá bán khởi điểm từ 87.000 USD (khoảng 2,05 tỷ đồng), nhưng khi về Việt Nam xe có giá lên tới hơn 7 tỷ đồng. Số lượng Morgan Plus Four tại Việt Nam rất ít, được biết, chiếc Morgan Plus Four 2021 trong bài được về nước theo diện nhập khẩu chính hãng. Xe sở hữu màu sơn ngoại thất màu xanh ngọc, trong khi phần mui vải có màu đỏ nổi bật. Về thiết kế, nhìn chung Morgan Plus Four trông khá giống với Plus 4 cũ nhưng theo tuyên bố của nhà sản xuất, xe được làm mới 97 %, cũng giống như thay đổi tên gọi từ số 4 sang Four. Chiếc xe mui trần “giả cổ” Morgan Plus Four này có động cơ đặt trước, đầu xe vươn dài trong khi khoang lái 2 chỗ ngồi lùi về phía sau cùng hốc bánh lộ ra ngoài. Đầu và đuôi xe được trang bị hệ thống đèn tròn đậm chất vintage tạo nên sự hoài cổ không thể trộn lẫn của hãng xe Anh Quốc. Khác với những mẫu xe ngày nay, các dòng xe của Morgan vẫn sở hữu khung vỏ được chế tác từ gỗ tần bì có tính chịu lực cao khiến những mẫu xe này có phần giống tác phẩm nghệ thuật hơn là phương tiện di chuyển 4 bánh. Plus Four là mẫu xe thể thao mui trần thứ 2 của Morgan được phát triển trên nền tảng nhôm ngoại quan mới, cung cấp một cơ sở cứng cáp hơn nhiều so với khung thép cũ. Ngoài màu sơn độc đáo, chiếc Morgan Plus Four này còn thu hút sự chú ý với bộ vành mạ chrome sáng bóng nổi bật kích thước 15 inch, giúp chiếc xe giữ đúng phong cách cổ điển đặc trưng. Trang bị này, đòi hỏi các kỹ sư của Morgan phải điều chỉnh các thanh đòn, hệ thống treo và bộ phận phanh. Ở phía sau, Morgan Plus Four gây ấn tượng với thiết kế đèn hậu hình tròn đặt nhô ra ngoài. Logo tên phiên bản Plus Four cùng lốp xe dự phòng cũng được gắn phía sau xe. Hệ thống ống xả mạ chrome, bình xăng của mẫu xe thân gỗ này đặt bên cạnh phần lốp dự phòng. Trong quá trình tuỳ biến khi đặt hàng Morgan Plus Four, khách hàng sẽ được tùy chọn mui cứng hoặc mui mềm. Theo chia sẻ của đại diện hãng tại Việt Nam, đa phần khách hàng sẽ lựa chọn mui mềm bởi tính linh động, mui cứng tạo cảm giác liền khối nhưng việc tháo lắp lại không hề đơn giản. Bên trong cabin, nội thất của chiếc Morgan Plus Four này được bọc da màu đỏ sang trọng. Xe được trang bị đồng hồ cơ, màn hình nhỏ sau vô-lăng và không có màn hình giải trí trung tâm. Vô lăng của Morgan Plus Four không tích hợp các phím chức năng như đa số các dòng xe trên thị trường hiện nay, thêm vào đó là phanh tay dạng cơ và cần số “gật gù” đặc trưng của BMW. Về truyền động, Morgan Plus Four được trang bị động cơ I4 dung tích 2 lít do BMW phát triển, cho công suất 255 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm.Morgan Plus Four hoài cổ tại Việt Nam có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 4,8 giây nhờ khối lượng nhẹ chỉ hơn 1 tấn. Vận tốc tối đa của xe đạt 240 km/h. Video: Giới thiệu Morgan Plus Four 2023 mới.

