Dàn siêu xe Aston Martin "hàng độc" tại lễ hội tốc độ Goodwood 2024

Aston Martin tại Goodwood 2024 (11 – 14/7/2024) với những mẫu xe hàng đầu Valkyrie, Valour, Valiant, Victor và Vantage và những mẫu xe này hướng tới hạng mục “leo đồi” Goodwood Hillclimb nổi tiếng. Lễ hội Tốc độ được tổ chức tại Goodwood vào tháng 7 hàng năm là điểm nhấn của mùa hè ở Anh. Sự kiện này đã trở thành một lễ hội không thể bỏ qua của những người yêu thích tốc độ trên toàn thế giới. Khách tham quan Lễ hội năm nay sẽ được trải nghiệm cảm giác hồi hộp tột độ khi sẽ được chứng kiến siêu xe Aston Martin Valiant, một trong 38 phiên bản đặc biệt độc quyền tập trung vào đường đua, hợp pháp trên đường và được tạo ra theo yêu cầu của Aston Martin Aramco Formula One và nhà vô địch thế giới Formula One hai lần Fernando Alonso đã cầm lái chiếc xe này vào thứ Sáu tại Goodwood. Thương hiệu siêu xe ANh quốc cũng đã mang tới mẫu xe Valkyrie hàng hiếm, siêu xe thay đổi cuộc chơi của Aston Martin. Mẫu xe thu hút sự chú ý của đám đông đã ra mắt lần đầu một cách sôi động tại Goodwood vào năm 2021 và hiện là nguồn cảm hứng cho siêu xe Aston Martin Valkyrie AMR-LMH mới dự kiến đưa thương hiệu này trở lại vị trí hàng đầu trong làng đua xe thể thao vào năm 2025. Tiếp theo là Valour, mẫu xe được tạo ra để kỷ niệm 110 năm thành lập Aston Martin. Với hộp số sàn 6 cấp được thiết kế riêng, kết hợp độc đáo với động cơ Twin-Turbo V12 5.2 lít để mang lại sự tương tác tối đa cho người lái và sức hấp dẫn cổ điển vượt thời gian, Valour là chiếc xe cuối cùng của kỷ nguyên. Chiếc Aston Martin Victor có một không hai được Top Gear mô tả là “chiếc siêu xe mà thập niên tám mươi chưa từng có” được tạo ra bởi dịch vụ cá nhân hóa độc đáo của thương hiệu “Q by Aston Martin” với hộp số sàn và tất nhiên là một Động cơ V12. Lễ hội Tốc độ mang đến cơ hội hiếm có để chứng kiến chiếc xe độc đáo này hoạt động trên đường leo đồi đầy thử thách. Aston Martin Vantage mới cũng sẽ là mẫu đại diện trong giải đua xe thể thao và được sử dụng làm Xe an toàn FIA chính thức của Công thức 1 và bởi chiếc xe đua Vantage GT3 mới cho năm 2024, giải đấu này sẽ tranh tài trên toàn cầu, bao gồm cả FIA World. Tham gia cùng tất cả các mẫu xe tại Goodwood là chiếc Super Tourer đầu tiên trên thế giới, Aston Martin DB12 và là chiếc đầu tiên của thế hệ xe thể thao mới. Cũng được trưng bày tại khu vực First Glance là chiếc DBX707 mới thể hiện thiết kế nội thất mới nổi bật, hoàn chỉnh với hệ thống thông tin giải trí mới, hiện đại và được phát triển nội bộ tại Aston Martin. Marco Mattiacci, Giám đốc Thương hiệu & Thương mại Toàn cầu cho biết: “Lễ hội Tốc độ là điểm nhấn trong dành cho những ai đam mê những mẫu xe độc đáo. Chúng tôi tự hào được góp phần vào lễ kỷ niệm tốc độ thường niên này và năm nay chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu khá nhiều mẫu xe thể thao Aston Martin cũng như phiên bản nâng cấp mới của DBX707. Chúng tôi mong đợi sự kiện này hàng năm vì đây là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu thương hiệu của chúng tôi với những người sành xe thể thao thực sự.” Video: Dàn siêu xe khuấy động lễ hội tốc độ Goodwood 2024.

