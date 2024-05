Aston Martin DBX707 - SUV nhanh nhất thế giới giá 21,8 tỷ về Việt Nam

Cách đây 2 tuần, thông tin Aston Martin DBX707 thứ 4 về Việt Nam, đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, cũng như giới mê xe trong nước, đây được xem là đối thủ xứng tầm của Lamborghini Urus Performante có giá chỉ từ 16,5 tỷ đồng tại Việt Nam. Đến nay, chiếc xe SUV Aston Martin DBX707 2024 này đã xuất hiện tại đại lý chính hãng ở trong Sài thành, và hiện chưa rõ, là chiếc SUV nhanh nhất thế giới này đã có chủ nhân hay chưa. Chỉ biết rằng, cấu hình của xe khác biệt so với 3 xe về trước đó, nhất là bộ áo màu trắng rất lịch lãm. Đến nay, chiếc xe Aston Martin DBX707 này đã xuất hiện tại đại lý chính hãng tại TP HCM. Hiện chưa rõ, là chiếc SUV nhanh nhất thế giới này đã có chủ nhân hay chưa. Chỉ biết rằng, cấu hình của xe khác biệt so với 3 xe về trước đó, nhất là bộ áo màu trắng rất lịch lãm. Ngoài ra, xe còn có thêm điểm nhấn là nhiều chi tiết sơn đen và carbon, sau cùng là bộ mâm 2 màu tương phản, thiết kế chấu mâm cũng khác biệt so với 3 xe về nước trước đó.Giá xe Aston Martin DBX707 chính hãng đang bán ra tại Việt Nam từ 21,8 tỷ đồng, mức giá này đã có 2 lần điều chỉnh, ban đầu hãng đưa ra giá tận 23,8 tỷ đồng, sau đó hãng đưa ra giá bán 20,8 tỷ đồng và lần chốt giá gần nhất là từ 21,8 tỷ đồng. So với Aston Martin DBX, dòng xe Aston Martin DBX707 có nhiều sự khác biệt ở ngoại hình, trang bị nội thất và điểm khen chính là việc khối động cơ mang mã M177 đã được thông nòng, giúp Aston Martin DBX707 trở thành 1 trong các chiếc xe SUV nhanh nhất thế giới hiện nay. SUV hạng sang tốc độ Aston Martin DBX 707 được trang bị khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép do Mercedes-AMG phát triển như bản tiêu chuẩn nhưng đã được nâng cấp nhiều hạng mục giúp công suất tối đa cuối cùng của xe đạt được là 697 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm, tức xe đã được bơm thêm vào 155 hp và 200 Nm. Động cơ trên chiếc xe SUV hạng sang Aston Martin DBX 707 2022 sẽ được kết hợp cùng hộp số 9 cấp ly hợp kép ngâm dầu, và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian mới. Nhờ đó, chiếc SUV nhanh nhất thế giới hiện chỉ cần chưa đến thời gian 3,3 giây là có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 310 km/h. Video: Aston Martin DBX707 - SUV nhanh nhất thế giới.

