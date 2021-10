Daihatsu Rocky giá rẻ, "đàn em” của Toyota Raize sắp về Việt Nam

Daihatsu Rocky giá rẻ là mẫu xe được phát triển cùng với Toyota Raize và đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Nhật Bản vào năm 2019. Sau 2 năm, mẫu SUV cỡ nhỏ này chuẩn bị được bổ sung phiên bản mới ở xứ sở hoa anh đào. Theo tin đồn, Daihatsu Rocky 2022 sắp có thêm phiên bản e:Smart Hybrid mới ở thị trường Nhật Bản. Đúng như tên gọi, phiên bản này sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid tiết kiệm xăng hơn. Daihatsu Rocky e:Smart Hybrid 2022 dự kiến sẽ dùng động cơ xăng WA-VEX 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L, kết hợp với mô-tơ điện. Hiện thông số cụ thể của động cơ này vẫn chưa được hé lộ. Chỉ biết rằng, động cơ WA-VEX của Daihatsu Rocky e:Smart Hybrid 2022 sẽ có hiệu suất nhiệt cao hơn 40% so với máy xăng WA-VE dùng cho bản thường. Ở Daihatsu Rocky bản thường, động cơ WA-VE 1.2L tạo ra công suất tối đa 86 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 105 Nm tại tua máy 4.200 vòng/phút. Ngoài hệ truyền động tiết kiệm xăng hơn, Daihatsu Rocky e:Smart Hybrid 2022 còn có chế độ lái chỉ dùng 1 bàn đạp nhờ hệ thống phanh tái sinh năng lượng. Đây là công nghệ được áp dụng cho không ít mẫu xe hybrid, xe plug-in hybrid và ô tô điện hiện đang bán trên thị trường. Chế độ lái này cho phép tài xế có thể giảm tốc, dừng xe và di chuyển mà chỉ dùng bàn đạp ga. Trừ 2 điểm nhấn kể trên, Daihatsu Rocky e:Smart Hybrid 2022 sở hữu thiết kế không khác biệt nhiều so với bản thường. Trên đầu xe, Daihatsu Rocky e:Smart Hybrid 2022 được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác nhưng đi kèm mắt lưới hình tổ ong thay vì nan nằm ngang ở bản thường. Trên lưới tản nhiệt là logo màu xanh dương của thương hiệu Daihatsu như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản hybrid. Trong khi đó, đèn pha, đèn sương mù trước và hốc gió trung tâm của Daihatsu Rocky e:Smart Hybrid 2022 được bê nguyên từ bản thường sang. Tương tự như vậy, thiết kế bên sườn của Daihatsu Rocky e:Smart Hybrid 2022 cũng giống bản thường, trừ bộ vành la-zăng. Đáng tiếc là hình ảnh nội thất của Daihatsu Rocky e:Smart Hybrid 2022 chưa được hé lộ. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu xe sở hữu nội thất giống bản thường. Ở thị trường Nhật Bản, Daihatsu Rocky có thiết kế và trang bị nội thất khá giống với Toyota Raize. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture (DNGA) chung với Toyota Raize sắp ra mắt Việt Nam, Daihatsu Rocky e:Smart Hybrid 2022 sở hữu kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 3.995 mm, chiều rộng 1.695 mm, chiều cao 1.620 mm và chiều dài cơ sở 2.525 mm. Như vậy, mẫu SUV này có kích thước giống hệt Toyota Raize. Theo tin đồn, Daihatsu Rocky e:Smart Hybrid 2022 sẽ chính thức trình làng ở thị trường Nhật Bản vào tháng 11 tới đây. Hiện giá xe Daihatsu Rocky e:Smart Hybrid 2022 vẫn chưa được hé lộ. Trong khi đó, giá xe Daihatsu Rocky bản thường có mức bán ra dao động từ 1,55 - 2 triệu Yên (khoảng 316 - 408 triệu đồng). Toyota Raize hiện là một trong những mẫu xe mới được người tiêu dùng Việt Nam quan tâm nhất. Theo tin đồn, mẫu SUV cỡ nhỏ này chuẩn bị ra mắt Việt Nam vào tháng 11 tới đây với giá khởi điểm dự kiến chỉ 450 triệu đồng. Video: Giới thiệu SUV cỡ nhỏ Daihatsu Rocky giá rẻ.

