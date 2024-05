Đại lý giảm tới 50 triệu đồng cho Kia Seltos VIN 2023

Video: Xem chi tiết Kia Sltos 1.5L Turbo Luxury 2024 mới.

Kia Việt Nam vừa bổ sung thêm bản 1.5L Turbo Luxury cho dòng xe Seltos. Với mức giá đề xuất 749 triệu đồng, phiên bản 1.5L Turbo Luxury nằm dưới Seltos 1.5L Turbo GT-Line và ngang hàng với Seltos 1.5L Premium.

Sau khi phiên bản mới xuất hiện với những nâng cấp đáng chú ý, đại lý nhanh chóng tung chương trình ưu đãi dành riêng cho những chiếc xe thuộc Kia Seltos hàng tồn 2023. Theo tiết lộ từ đại lý, số lượng xe Kia Seltos tồn kho không nhiều.

Một đại lý miền Trung chào bán xe KIA Seltos GT-Line với giá chỉ từ 719 triệu đồng, giảm 50 triệu đồng so với giá niêm yết.

Một đại lý miền Trung chào bán xe KIA Seltos GT-Line chỉ từ 719 triệu đồng, giảm 50 triệu đồng so với giá niêm yết và chênh tới 120 triệu đồng so với bản New Seltos GT-Line.

Mỗi đại lý sẽ tồn vài phiên bản khác nhau nên mức giảm tại các đại lý cũng không đồng nhất. Hiện một đại lý tại TP. HCM chào bán xe Kia Seltos 1.6 Premium với giá 669 triệu đồng, tức giảm 30 triệu so với mức niêm yết. Nếu đem so sánh với bản Seltos Premium nâng cấp mới (giá niêm yết 749 triệu đồng) thì đây là một gợi ý tốt dành cho những ai có tài chính hạn hẹp.

Hiện một đại lý tại TP. HCM chào bán xe Kia Seltos 1.6 Premium với giá 669 triệu đồng, tức giảm 30 triệu so với mức niêm yết.

Nhờ sự mạnh tay của đại lý, giá xe Kia Seltos trở nên hấp dẫn và dễ cạnh tranh với đối thủ cùng phân khúc. Bản cao cấp của Kia Seltos đang thấp hơn so với phiên bản tiêu chuẩn của Honda HR-V (giá khởi điểm 699 triệu đồng).

Do số lượng hàng tồn kho không nhiều nên việc đại lý giảm giá sốc sẽ không mang lại bước tăng trưởng đột biến về mặt doanh số nhưng phần nào góp phần giúp đại lý dọn sạch kho để tập trung phân phối mẫu mới. Tất nhiên, để được hưởng mức giá hấp dẫn, khách hàng phải chấp nhận chọn VIN 2023 với danh mục trang bị an toàn sơ sài hơn so với bản mới.

Bản cao cấp của Kia Seltos đang thấp hơn so với phiên bản tiêu chuẩn của Honda HR-V (giá khởi điểm 699 triệu đồng).

Bù lại, Kia Seltos 2023 mang trên mình khối động cơ mạnh mẽ hơn với công suất 128 mã lực, 242 Nm. Trong khi bản New Seltos sử dụng động cơ 113 mã lực/144 Nm. Nếu muốn trải nghiệm cảm giác lái phấn khích hơn, khách hàng phải thêm tiền để sở hữu bản GT-Line cao cấp sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp công suất 158 mã lực, mô-men xoắn cực đại 253 Nm.

Ngoại thất Kia Seltos 2023 có vài điểm khác biệt nhỏ so với bản nâng cấp 2024. Kia Seltos 2024 sở hữu một ngoại hình hấp dẫn hơn, sử dụng bộ mâm đậm chất thể thao và cản sau mạnh mẽ. Bên trong xe, cụm đồng hồ trên bản 2023 chỉ loại 4,5-7 inch tùy phiên bản còn Seltos mới là loại 4,2-10,25 inch. Seltos 2024 bổ sung thêm phanh tay điện tử đi kèm Auto Hold. Tính năng an toàn trên xe 2023 thiếu vắng cảnh báo người lái mất tập trung, đèn pha tự động bật tắt thông minh, cảnh báo nguy hiểm khi mở cửa,...