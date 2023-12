Kia Seltos 2024 từ từ 524 triệu đồng tại Philippines, chờ về VIệt Nam

Kia đã giới thiệu phiên bản mới của dòng xe Seltos tại thị trường Philippines. Đây là một trong những thị trường đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á đón nhận mẫu SUV cỡ B - Kia Seltos 2024 mới này. Ở thị trường Philippines, Kia Seltos mới có 3 phiên bản, bao gồm 1.5 LX, 1.5 EX và 1.4 Turbo SX với giá ban dao động từ 1,198 - 1,688 triệu Peso (khoảng 524 - 739 triệu đồng). mẫu xe SUV Kia Seltos 2024 dành cho thị trường Philippines sở hữu thiết kế không khác gì xe đã ra mắt tại Hàn Quốc, Mỹ hay Ấn Độ. Được áp dụng phong cách thiết kế mới của thương hiệu Kia, Seltos 2024 sở hữu phần đầu xe cải tiến, tạo cảm giác thể thao hơn. Tại đây, xe được trang bị lưới tản nhiệt, cụm đèn pha và dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ mới. Chưa dừng ở đó, Kia Seltos 2024 tại thị trường Philippines còn có bộ vành hợp kim mới với đường kính 17 inch. Đằng sau mẫu SUV cỡ B này xuất hiện cụm đèn hậu mới với thiết kế vắt ngang đuôi xe. Thiết kế này khiến khu vực phía sau xe trông rộng và bề thế hơn. Cản sau của xe cũng đi kèm ốp màu bạc mới, tương tự cản trước. Bên trong Kia Seltos 2024 là không gian nội thất tạo cảm giác hiện đại và cao cấp hơn nhờ sự xuất hiện của màn hình cong mới trên mặt táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch. Thêm vào đó là cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền trang trí nội thất và sạc điện thoại không dây mới. Bản tiêu chuẩn của xe chỉ có ghế bọc nỉ, vô lăng 3 chấu bọc urethane, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin TFT LCD 4,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch Hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động 1 vùng, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold. Trong khi đó, bản cao cấp dùng ghế bọc da pha nỉ, vô lăng bọc da và điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Không chỉ tiện nghi hơn, Kia Seltos 2024 tại thị trường Philippines còn được bổ sung những công nghệ an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình thông minh với tính năng Stop & Go, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo khoảng cách đỗ xe. Bản cao cấp của xe sẽ có 6 túi khí trong khi bản tiêu chuẩn chỉ có 2 túi khí. Tùy theo phiên bản, Kia Seltos 2024 nâng cấp tại thị trường Philippines sẽ dùng động cơ xăng 1.5L hoặc 1.4L. Động cơ 1.5L là loại hút khí tự nhiên, tạo ra công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ này đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp IVT. Trong khi đó, động cơ 1.4L là loại tăng áp, cho công suất tối đa 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Sau Philippines, Kia Seltos 2024 sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Hiện mẫu xe này vẫn có doanh số khá tốt ở thị trường Việt Nam nhờ giá hợp túi tiền. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Kia Seltos 2024.

Kia đã giới thiệu phiên bản mới của dòng xe Seltos tại thị trường Philippines. Đây là một trong những thị trường đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á đón nhận mẫu SUV cỡ B - Kia Seltos 2024 mới này. Ở thị trường Philippines, Kia Seltos mới có 3 phiên bản, bao gồm 1.5 LX, 1.5 EX và 1.4 Turbo SX với giá ban dao động từ 1,198 - 1,688 triệu Peso (khoảng 524 - 739 triệu đồng). mẫu xe SUV Kia Seltos 2024 dành cho thị trường Philippines sở hữu thiết kế không khác gì xe đã ra mắt tại Hàn Quốc, Mỹ hay Ấn Độ. Được áp dụng phong cách thiết kế mới của thương hiệu Kia, Seltos 2024 sở hữu phần đầu xe cải tiến, tạo cảm giác thể thao hơn. Tại đây, xe được trang bị lưới tản nhiệt, cụm đèn pha và dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ mới. Chưa dừng ở đó, Kia Seltos 2024 tại thị trường Philippines còn có bộ vành hợp kim mới với đường kính 17 inch. Đằng sau mẫu SUV cỡ B này xuất hiện cụm đèn hậu mới với thiết kế vắt ngang đuôi xe. Thiết kế này khiến khu vực phía sau xe trông rộng và bề thế hơn. Cản sau của xe cũng đi kèm ốp màu bạc mới, tương tự cản trước. Bên trong Kia Seltos 2024 là không gian nội thất tạo cảm giác hiện đại và cao cấp hơn nhờ sự xuất hiện của màn hình cong mới trên mặt táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch. Thêm vào đó là cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền trang trí nội thất và sạc điện thoại không dây mới. Bản tiêu chuẩn của xe chỉ có ghế bọc nỉ, vô lăng 3 chấu bọc urethane, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin TFT LCD 4,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch Hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động 1 vùng, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold. Trong khi đó, bản cao cấp dùng ghế bọc da pha nỉ, vô lăng bọc da và điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Không chỉ tiện nghi hơn, Kia Seltos 2024 tại thị trường Philippines còn được bổ sung những công nghệ an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình thông minh với tính năng Stop & Go, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo khoảng cách đỗ xe. Bản cao cấp của xe sẽ có 6 túi khí trong khi bản tiêu chuẩn chỉ có 2 túi khí. Tùy theo phiên bản, Kia Seltos 2024 nâng cấp tại thị trường Philippines sẽ dùng động cơ xăng 1.5L hoặc 1.4L. Động cơ 1.5L là loại hút khí tự nhiên, tạo ra công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ này đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp IVT. Trong khi đó, động cơ 1.4L là loại tăng áp, cho công suất tối đa 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Sau Philippines, Kia Seltos 2024 sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Hiện mẫu xe này vẫn có doanh số khá tốt ở thị trường Việt Nam nhờ giá hợp túi tiền. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Kia Seltos 2024.