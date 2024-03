Cận cảnh Kia Seltos 2024 tại Việt Nam, giá bán từ 599 triệu đồng

Theo đó, Kia Seltos 2024 tại Việt Nam sẽ được phân phối dưới dạng lắp ráp trong nước với 4 phiên bản. Trong đó, 3 phiên bản 1.5 AT, 1.5 Luxury, 1.5 Premium có giá dự kiến lần lượt 599 triệu đồng, 679 triệu đồng và 739 triệu đồng. Riêng giá bán phiên bản 1.5T GT-Line sẽ được công bố sau. Nếu thông tin trên là thật thì giá xe Kia Seltos 2024 phiên bản nâng cấp này còn thấp hơn cả đời cũ, hiện đang có giá khởi điểm từ 604 triệu đồng. Hiện nhiều đại lý đã nhận đặt cọc xe và hứa hẹn sẽ bàn giao trong tháng 4 tới.Kia Seltos 2024 mới sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4315 x 1800 x 1645 mm, chiều dài cơ sở 2610 mm và khoảng sáng gầm xe 190 mm. Xe sở hữu vẻ ngoài hiện đại, thời thượng hơn so với bản cũ. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình "mũi hổ" cỡ lớn, nối liền với đèn pha LED mới. Bộ tản nhiệt của xe đã được mở rộng ra hai bên để giúp xe cân đối và bề thế hơn. Đồng thời cụm đèn chiếu sáng của xe cũng đã được hãng thiết kế lại hiện đại hơn. Ở phía sau, xe được trang bị cụm đèn hậu mới với thiết kế hình chữ L đặt ngược đi kèm dải đèn LED vắt ngang qua cửa cốp. Cản sau cũng được làm lại nhìn cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Xe được trang bị bộ mâm 18 inch kiểu mới, có nhiều nét tương đồng với "đàn anh" Sportage. Về nội thất, Kia Seltos 2024 sở hữu không gian khoang lái hiện đại với điểm nhấn là cụm màn hình cong mới trên mặt táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch. Các trang bị tiêu chuẩn khác bao gồm ghế bọc da hoặc nỉ, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động, phanh tay điện tử và Auto Hold. Cần số của xe không phải loại núm xoay giống ở thị trường Hàn Quốc. Cung cấp sức mạnh cho Kia Seltos 2024 là hai tùy chọn động cơ gồm máy 1.5L hút khí tự nhiên và 1.5L tăng áp. Máy 1.5L hút khí tự nhiên cho công suất 113 mã lực tại 6.300 v/ph và mô-men xoắn 144 Nm tại 4.500 v/ph. Động cơ đi cùng hộp số tự động vô cấp CVT. Trong khi đó, máy 1.5L tăng áp cho công suất 158 mã lực tại 5.500 v/ph và mô-men xoắn 253 Nm tại dải 1.500-3.500 v/ph. Động cơ đi cùng hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động cầu trước. Hiện tư vấn bán hàng chưa cung cấp thông tin về trang bị của xe. Tại thị trường Philippines, Kia Seltos 2024 sở hữu hàng loạt công nghệ an toàn như: hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo khoảng cách đỗ xe. Ở phiên bản tiêu chuẩn, xe có 2 túi khí trong khi các bản cao cấp hơn được trang bị tới 6 túi khí. Khi bán ra thị trường, Seltos 2024 sẽ cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ B như Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce... Video: Xem chi tiết KIA Seltos 2024 tại Việt Nam từ 599 triệu đồng.

Theo đó, Kia Seltos 2024 tại Việt Nam sẽ được phân phối dưới dạng lắp ráp trong nước với 4 phiên bản. Trong đó, 3 phiên bản 1.5 AT, 1.5 Luxury, 1.5 Premium có giá dự kiến lần lượt 599 triệu đồng, 679 triệu đồng và 739 triệu đồng. Riêng giá bán phiên bản 1.5T GT-Line sẽ được công bố sau. Nếu thông tin trên là thật thì giá xe Kia Seltos 2024 phiên bản nâng cấp này còn thấp hơn cả đời cũ, hiện đang có giá khởi điểm từ 604 triệu đồng. Hiện nhiều đại lý đã nhận đặt cọc xe và hứa hẹn sẽ bàn giao trong tháng 4 tới. Kia Seltos 2024 mới sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4315 x 1800 x 1645 mm, chiều dài cơ sở 2610 mm và khoảng sáng gầm xe 190 mm. Xe sở hữu vẻ ngoài hiện đại, thời thượng hơn so với bản cũ. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình "mũi hổ" cỡ lớn, nối liền với đèn pha LED mới. Bộ tản nhiệt của xe đã được mở rộng ra hai bên để giúp xe cân đối và bề thế hơn. Đồng thời cụm đèn chiếu sáng của xe cũng đã được hãng thiết kế lại hiện đại hơn. Ở phía sau, xe được trang bị cụm đèn hậu mới với thiết kế hình chữ L đặt ngược đi kèm dải đèn LED vắt ngang qua cửa cốp. Cản sau cũng được làm lại nhìn cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Xe được trang bị bộ mâm 18 inch kiểu mới, có nhiều nét tương đồng với "đàn anh" Sportage. Về nội thất, Kia Seltos 2024 sở hữu không gian khoang lái hiện đại với điểm nhấn là cụm màn hình cong mới trên mặt táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch. Các trang bị tiêu chuẩn khác bao gồm ghế bọc da hoặc nỉ, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động, phanh tay điện tử và Auto Hold. Cần số của xe không phải loại núm xoay giống ở thị trường Hàn Quốc. Cung cấp sức mạnh cho Kia Seltos 2024 là hai tùy chọn động cơ gồm máy 1.5L hút khí tự nhiên và 1.5L tăng áp. Máy 1.5L hút khí tự nhiên cho công suất 113 mã lực tại 6.300 v/ph và mô-men xoắn 144 Nm tại 4.500 v/ph. Động cơ đi cùng hộp số tự động vô cấp CVT. Trong khi đó, máy 1.5L tăng áp cho công suất 158 mã lực tại 5.500 v/ph và mô-men xoắn 253 Nm tại dải 1.500-3.500 v/ph. Động cơ đi cùng hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động cầu trước. Hiện tư vấn bán hàng chưa cung cấp thông tin về trang bị của xe. Tại thị trường Philippines, Kia Seltos 2024 sở hữu hàng loạt công nghệ an toàn như: hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo khoảng cách đỗ xe. Ở phiên bản tiêu chuẩn, xe có 2 túi khí trong khi các bản cao cấp hơn được trang bị tới 6 túi khí. Khi bán ra thị trường, Seltos 2024 sẽ cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ B như Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce... Video: Xem chi tiết KIA Seltos 2024 tại Việt Nam từ 599 triệu đồng.