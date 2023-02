Đại gia Singapore tậu Nissan GT-R50 tới hơn 26 tỷ đồng

Vào năm 2018, hãng xe Nissan đã vén màn chiếc xe GT-R50 do công ty thiết kế ItalDesign nổi tiếng của Ý chắp bút. Với mức giá bán từ 1,12 triệu đô la cùng việc sản xuất giới hạn 50 chiếc trên toàn cầu, Nissan GT-R50 thể thao cũng chính là chiếc xe đắt đỏ nhất của hãng xe Nhật Bản. Sau 5 năm, đã có 1 chiếc xe Nissan GT-R50 về Đông Nam Á để bàn giao cho 1 đại gia đến từ Singapore. Đáng chú ý, đây được xác nhận là chiếc Nissan GT-R50 duy nhất trên thế giới sở hữu màu sơn lấy ý tưởng từ nhân vật trong bộ phim khoa học viễn tưởng Iron Man. Nissan GT-R50 cũng là siêu xe mới tinh vừa về đến garage xe của 1 đại gia kín tiếng ở Singapore, người mà chúng tôi đã từng khám phá bộ sưu tập siêu xe có giá hơn hơn 400 tỷ đồng. Dàn siêu xe của vị đại gia này đều được giới hạn sản xuất chẳng hạn như Ferrari 488 Pista Piloti, Lamborghini Aventador SVJ63 Roadster và sau cùng là 2 thương hiệu xe hypercar với Pagani có Huayra BC Roadster và Koenigsegg Agera RS có thân vỏ bằng sợi carbon cùng chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII. Về chiếc Nissan GT-R50 bản IronMan của đại gia Singapore, nó được phát triển dựa trên nền tảng chiếc GT-R Nismo. Xe có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 4.784 x 1.992 x 1.316 (mm), dài và rộng hơn phiên bản Nismo khoảng 100 mm nhưng có chiều cao hạ thấp hơn khoảng 50 mm. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở của 2 mẫu xe như nhau. Cửa sổ phía sau của xe được thiết kế lại, bên cạnh đó xe còn trang bị thêm cánh gió sợi carbon cỡ lớn, bộ khuếch tán khí động học carbon mới, cụm đèn hậu tròn đặc trưng được giữ lại nhưng các vòng sáng được làm mỏng và sắc nét hơn. Xe sử dụng bộ mâm hàng thửa kích thước 21x10 inch phía trước 21x10,5 inch phía sau. Chiếc xe được nâng cấp hệ thống treo Bilstein và hệ thống phanh Bremo với sáu piston phía trước và bốn piston phía sau. Nội thất Nissan GT-R50 được thiết kế hiện đại và thể thao kết hợp giữa da cao cấp Alcantara và da Italian màu đen, ghế ngồi kiểu xe đua được nâng cấp bằng các chi tiết sợi carbon, các chi tiết hốc hút gió, điểm đánh dấu vô lăng và viền taplo điều khiển cũng được mạ vàng nhằm tạo điểm nhấn... Nissan GT-R50 sử dụng khối động cơ V6 VR38DETT có dung tích 3.8 lít, được làm thủ công và tinh chỉnh bởi Nismo. Xe có sức mạnh 710 mã lực và mô men xoắn đạt mức cực đại 780 Nm, tăng 110 mã lực và 128 Nm so với bản Nismo. Các chi tiết bên trong động cơ Nissan GT-R50 đều được hãng xe Nhật Bản nâng cấp, bao gồm hệ thống turbo có đường kính lớn hơn được thừa hưởng trên các mẫu xe đua GT3, trục khuỷu chịu áp lực cao, hệ thống nạp, piston và tay dên được tinh chỉnh. Với chỉ 50 chiếc được sản xuất, Nissan GT-50 sẽ là xe hàng hiếm có khả năng sinh lời nếu chủ nhân của nó may mắn có được một suất mua xe. Được biết, mức giá xe Nissan GT-R50 chưa thuế được đại gia Singapore chi khoảng 1,1 triệu USD (tương đương hơn 26 tỷ đồng) để mang về. Video: Giới thiệu siêu xe Nissan GT-R50 bản giới hạn 50 chiếc.

