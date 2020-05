Nissan GT-R50 qua tay Italdesign tăng giá tới hơn 23 tỷ đồng

Siêu xe Nissan GT-R50 của Nissan và Italdesign đáng ra sẽ có mặt tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Geneva năm nay, nhưng vì đại dịch Covid-19 mà việc này đã bị gián đoạn. Vì vậy, Nissan đã quyết định công bố GT-R50 Italdesign trực tuyến. Khác với những chiếc Nissan GT-R50 thế hệ mới thông thường, chiếc GT-R50 đầu tiên này có màu sơn xanh mòng két tương phản với phần đen ở đầu xe và đuôi xe. Cản xe trước / sau và đèn pha, đèn hậu đều được làm mới. Nissan GT-R50 trông không khác gì một siêu xe mạnh mẽ, với nóc xe thấp hơn 54 mm so với Nissan GT-R Nismo 2018. Cánh gió lớn phía sau giúp tăng cường tính khí động học, trong khi các bánh xe hợp kim 21 inch tùy chỉnh dành riêng cho mẫu xe này. Có một sự thật thú vị là chiếc xe được thiết kế bởi Nissan và thực hiện bởi đội ngũ của Nissan ở châu Âu cũng như Bắc Mỹ. Nội thất xe không có nhiều thay đổi giống bên ngoài, ngoại trừ việc sử dụng nhiều sợi carbon, bọc da và Alcantara hơn. Về truyền động, Nissan GT-R50 được trang bị phiên bản nâng cấp của động cơ tăng áp kép 3.8L, cỗ máy này đã được Nismo điều chỉnh để tạo ra công suất 710 mã lực, mạnh hơn 110 mã lực so với GT-R Nismo và Track Edition. Mô-men xoắn cực đại cũng được tăng thêm 128Nm, đạt mức 780Nm. Sức mạnh được gửi đến các bánh xe thông qua hộp số ly hợp kép 6 cấp. Để xử lý sức mạnh gia tăng, chiếc xe thể thao được lắp đặt phanh Brembo hiệu suất, hệ thống treo Bilstein được làm lại với giảm xóc có thể điều chỉnh liên tục và lốp Michelin Pilot Super Sport kích thước 255/35 R21 ở phía trước và 285/30 R21 ở phía sau. Nissan đã nhận các đơn đặt hàng Nissan GT-R50 từ tháng 12/2018, và chỉ sản xuất đúng 50 chiếc, nhưng đến nay vẫn còn một vài chiếc GT-R50 chưa có chủ. Giá xe Nissan GT-R50 độ này tới 990.000 Euro (khoảng 23,3 tỷ đồng), đắt gấp 5 lần so với chiếc GT-R đắt nhất. Lô xe GT-R50 đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Video: Ngắm Nissan GT-R50 sau khi qua tay Italdesign.

Siêu xe Nissan GT-R50 của Nissan và Italdesign đáng ra sẽ có mặt tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Geneva năm nay, nhưng vì đại dịch Covid-19 mà việc này đã bị gián đoạn. Vì vậy, Nissan đã quyết định công bố GT-R50 Italdesign trực tuyến. Khác với những chiếc Nissan GT-R50 thế hệ mới thông thường, chiếc GT-R50 đầu tiên này có màu sơn xanh mòng két tương phản với phần đen ở đầu xe và đuôi xe. Cản xe trước / sau và đèn pha, đèn hậu đều được làm mới. Nissan GT-R50 trông không khác gì một siêu xe mạnh mẽ, với nóc xe thấp hơn 54 mm so với Nissan GT-R Nismo 2018. Cánh gió lớn phía sau giúp tăng cường tính khí động học, trong khi các bánh xe hợp kim 21 inch tùy chỉnh dành riêng cho mẫu xe này. Có một sự thật thú vị là chiếc xe được thiết kế bởi Nissan và thực hiện bởi đội ngũ của Nissan ở châu Âu cũng như Bắc Mỹ. Nội thất xe không có nhiều thay đổi giống bên ngoài, ngoại trừ việc sử dụng nhiều sợi carbon, bọc da và Alcantara hơn. Về truyền động, Nissan GT-R50 được trang bị phiên bản nâng cấp của động cơ tăng áp kép 3.8L, cỗ máy này đã được Nismo điều chỉnh để tạo ra công suất 710 mã lực, mạnh hơn 110 mã lực so với GT-R Nismo và Track Edition. Mô-men xoắn cực đại cũng được tăng thêm 128Nm, đạt mức 780Nm. Sức mạnh được gửi đến các bánh xe thông qua hộp số ly hợp kép 6 cấp. Để xử lý sức mạnh gia tăng, chiếc xe thể thao được lắp đặt phanh Brembo hiệu suất, hệ thống treo Bilstein được làm lại với giảm xóc có thể điều chỉnh liên tục và lốp Michelin Pilot Super Sport kích thước 255/35 R21 ở phía trước và 285/30 R21 ở phía sau. Nissan đã nhận các đơn đặt hàng Nissan GT-R50 từ tháng 12/2018, và chỉ sản xuất đúng 50 chiếc, nhưng đến nay vẫn còn một vài chiếc GT-R50 chưa có chủ. Giá xe Nissan GT-R50 độ này tới 990.000 Euro (khoảng 23,3 tỷ đồng), đắt gấp 5 lần so với chiếc GT-R đắt nhất. Lô xe GT-R50 đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Video: Ngắm Nissan GT-R50 sau khi qua tay Italdesign.