Đại gia nào sở hữu Rolls-Royce Phantom Tranquillity hơn 65 tỷ ở Việt Nam?

Hiện tại, đã có 2 trên tổng số 25 chiếc xe siêu sang giới hạn Rolls-Royce Phantom phiên bản Tranquillity được sản xuất toàn thế giới đã lăn bánh tại Việt Nam. Độ chịu chơi và chịu chi của các đại gia Việt thật đáng ngưỡng mộ vì những chiếc Rolls-Royce Phantom Tranquillity đặc biệt này không hề dành cho số đông. Cả 2 chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity tại Việt Nam đều được sơn màu trắng đi kèm nắp capô màu xám, la-zăng cũng thiết kế và phối màu y hệt vì là bản Rolls-Royce Phantom Tranquillity. Đặc điểm nhận ra của 2 chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity này chính là đèn phản quang bên hông đầu xe, chiếc đầu tiên màu trắng còn xe thứ 2 là màu cam. Đặc điểm đặc biệt của những chiếc Rolls-Royce Phantom Tranquillity siêu sang đều nằm cả trong khoang lái, nơi mà hãng xe Anh quốc đã tự tin thuyết phục khách hàng của họ rằng không có đối thủ nào làm tốt hơn mình. Đa phần những chiếc Phantom Tranquillity có ghế ngồi bọc da màu trắng Arctic và xám Selby kết hợp với nhau rất tinh tế. Nhiều người thắc mắc bên trong xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity có gì khác biệt với hàng nghìn xe Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 đang lăn bánh trên đường thì câu trả lời nằm ở các vật liệu như vàng 24k, hợp kim nhôm dùng trong không gian vũ trụ,... Ngoài ra, bên trong Rolls-Royce Phantom Tranquillity còn sở hữu các vật liệu khác nhau từ tên lửa không gian Skylark của Anh, vệ tinh Voyager của NASA, vùng tối và sáng của mặt trăng hay thép không gỉ bên cạnh những vật liệu hàng đầu đã được khách hàng của hãng xe Anh quốc kiểm chứng bao gồm da cao cấp và gỗ quý. Thiên thạch Muonionalusta là cảm hứng để các nghệ nhân ở Anh quốc thiết kế ra cho bộ điều khiển âm lượng của xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity, chưa hết, hệ thống loa là Bespoke Audio sử dụng loại vàng rất độc đáo và sang trọng và tất nhiên không thể thiếu bầu trời sao đẳng cấp mà hãng xe Rolls-Royce rất tự hào vì là đơn vị áp dụng thành công cho 1 chiếc xe ôtô. Dù tạo ra nhiều phiên bản giới hạn nhưng triết lý của Rolls-Royce là không can thiệp động cơ, vì thế Rolls-Royce Phantom Tranquillity vẫn sử dụng khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6,75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực, mạnh hơn 110 mã lực so với thế hệ thứ 7 và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm, tăng 180 Nm so với trước. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp với công nghệ "hỗ trợ vệ tinh" khi sang số, điều này đã giúp cho 2 chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity đầu tiên về Việt Nam có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,3 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với thế hệ cũ. Sẽ có nhiều người thắc mắc về 2 chủ nhân của cặp xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity đầu tiên về dải đất hình chữ S này, họ đều là doanh nhân rất thành công trên thương trường nhưng kín tiếng trên mạng xã hội và chỉ biết rằng, đều là các nhà sưu tập xe ấn tượng. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity đầu tiên về nước bàn giao cho 1 khách hàng ngoài Hà Nội nhưng cũng hay xuất hiện ở Thanh Hóa. Còn chiếc xe Rolls-Royce Phantom Tranquillity thứ 2 của 1 doanh nhân Sài Gòn còn sở hữu 1 xe Rolls-Royce Phantom khác nhưng thuộc bản Series II và hiện chưa rõ xe này có phải bản giới hạn hay không. Hiện chưa rõ giá xe Rolls-Royce Phantom Tranquillity hàng hiếm này khi về Việt Nam, dự đoán rằng khi ra biển trắng ước tính nó sẽ khoảng hơn 65 tỷ đồng. Được biết, Rolls-Royce Phantom Tranquillity có mức giá bán tương đương đến 17,7 tỷ đồng tại thị trường Dubai. Video: Giới thiệu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity.

