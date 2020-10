Cận cảnh Rolls-Royce Phantom Tranquillity hơn 65 tỷ về Việt Nam

Dòng xe siêu sang Rolls-Royce Phantom đã bước sang thế hệ thứ 8 và các đại gia Việt có cuộc đua mua sắm mẫu xe này có phần yếu thế hơn các nhà giàu ở Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan hay thậm chí là Campuchia. Tuy nhiên, đó là khi xét về số lượng xe Rolls-Royce Phantom VIII, còn về phần chất lượng có vẻ như các đại gia Việt đã nhỉnh hơn giới nhà giàu Asean khi nhanh tay tậu đến 2 trong tổng số 25 chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity mới được sản xuất trên toàn thế giới. Có thể thấy, không chỉ chơi xe siêu sang mà các đại gia Việt còn sưu tầm mua hẳn những chiếc Rolls-Royce Phantom siêu hiếm như Tranquillity hay trước đó là Rolls-Royce Phantom Year of The Dragon chỉ có 33 xe dành cho thị trường Trung Quốc nhưng khoảng 6 chiếc về Việt Nam với 2 xe đầu tiên do đại gia Việt sở hữu. Mẫu xe sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity được tạo ra với một ngoại thất và nội thất lấy ý tưởng từ các tên lửa không gian Skylark của Anh, vệ tinh Voyager của NASA, vùng tối và sáng của mặt trăng hay đến cả các chi tiết mạ vàng lấp lánh. Về chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity thứ 2 về Việt Nam, xe mang ngoại thất màu trắng đi kèm nắp capô màu tối, chưa hết, biểu tượng Spirit of Ecstasy của xe bằng chất liệu titan màu tối và dưới chân logo này là tên phiên bản xe in dập nổi. Vòng ra bên hông xe, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity có bộ mâm đa chấu kép mạ crôm nhưng viền chụp mâm lại hoàn thành màu trắng, đây là đặc điểm riêng biệt của những chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom phiên bản Tranquillity. Bên trong khoang lái của chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity mới về Việt Nam có chất liệu da Arctic White và Selby Grey kết hợp với nhau khá ấn tượng. Chưa hết, bảng điều khiển trung tâm của chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity được làm từ nhiều vật liệu đặc biệt như thép không gỉ, vàng 24k và hợp kim nhôm dùng trong không gian vũ trụ. Bộ điều khiển âm lượng của xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity còn được chế tạo từ thiên thạch Muonionalusta. Hệ thống loa là Bespoke Audio có màu vàng rất độc đáo và sang trọng. Trên bậc cửa của mỗi chiếc Rolls-Royce Phantom Tranquillity đều có dòng chữ mang ý nghĩa đây là 1 trong 25 xe sản xuất thế giới. Khá đáng tiếc rằng Rolls-Royce Phantom Tranquillity không có gì nâng cấp ở hệ truyền động. Dựa trên phiên bản Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8, vì thế, Rolls-Royce Phantom Tranquillity sử dụng khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6,75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực, mạnh hơn 110 mã lực so với thế hệ thứ 7 và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm, tăng 180 Nm so với thế hệ cũ. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp với công nghệ "hỗ trợ vệ tinh" khi sang số, nhờ đó, Rolls-Royce Phantom Tranquillity thứ 2 về Việt Nam có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,3 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với thế hệ cũ. Để phân biệt chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity thứ 2 về Việt Nam so với chiếc Rolls-Royce Phantom Tranquillity đang ở Thanh Hoá phải kể đến chi tiết đèn phản quang của 2 xe có cách phối màu khác nhau. Trong khi chi tiết này trên Rolls-Royce Phantom Tranquillity đầu tiên về Việt Nam là màu trắng thì trên chiếc Rolls-Royce Phantom Tranquillity lại có màu cam của thị trường Mỹ. Hiện chưa rõ giá xe Rolls-Royce Phantom Tranquillity hàng hiếm này khi về Việt Nam, dự đoán rằng khi ra biển trắng ước tính nó sẽ khoảng hơn 65 tỷ đồng. Rolls-Royce Phantom Tranquillity có giá tương đương đến 17,7 tỷ đồng tại thị trường Dubai. Video: Rolls Royce Phantom Tranquillity gần 70 tỷ bất ngờ về Việt Nam.

