Đại gia Củ Chi bán Mercedes-AMG G63 hơn 10 tỷ để mua... 1 nhánh lan

Mới đây, đại gia chơi lan ở Củ Chi, TP HCM đã thông tin rộng rãi trên mạng xã hội về việc chia tay chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 vạn người mê sau thời gian dài sử dụng. Lý do người này đưa ra là để có tiền mua các nhánh lan đột biến chơi. Được biết, chiếc xe SUV Mercedes-AMG G63 này đã theo chân chủ vườn lan đột biến trong nhiều hàng xe khác nhau cũng như làm xe hậu cần để chở các nhu yếu phẩm cần thiết cho các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 hay chở các phần quà cho hoàn cảnh khó khăn. Sau khi bán đi mẫu xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63, chủ vườn lan đột biến ở Củ Chi còn lại các mẫu xe trong garage như Ford Ranger Raptor, Bentley Flying Spur First Edition, hay bộ siêu xe vạn người mê là McLaren 765LT, Lamborghini Aventdor SVJ và Ferrari SF90 Stradale. Dễ dàng nhận thấy đại gia lan đột biến ở Củ Chi là người hiếm hoi ở dải đất hình chữ S hiện đang sở hữu cùng lúc 2 chiếc xe V8 đỉnh nhất thế giới là McLaren 765LT và Ferrari SF90 Stradale. Chiếc xe Mercedes-AMG G63 mới bị bán đi sau một thời gian đỗ cùng Lamborghini Aventador SVJ hay Ford Ranger Raptor Ngoài ra còn phải kể đến siêu xe giới hạn Lamborghini Aventador SVJ chỉ có 900 xe trên thế giới và có 3 chiếc tại Việt Nam, ấn tượng hơn, màu sơn trên xe Lamborghini Aventador SVJ của chủ vườn lan đột biến này là hàng cực hiếm tại Đông Nam Á. Chiếc xe Mercedes-AMG G63 mới được chủ vườn lan đột biến ở Củ Chi bán lại có ngoại thất sơn màu đen và đi kèm với đó là bộ mâm đa chấu kép được sơn bạc, đánh bóng đẹp mắt. Giá bán cho bộ mâm này không dưới 90 triệu đồng tại nước ngoài. Hiện chưa rõ chủ nhân của McLaren 765LT màu xanh Paris độc nhất Việt Nam đã thu về bao nhiêu tiền sau khi bán đi Mercedes-AMG G63, tuy nhiên, chi phí để mua chiếc xe Mercedes-AMG G63 này ước tính không dưới 14 tỷ đồng. Giá xe Mercedes-AMG G63 tại Việt Nam theo diện chính hãng đang là 10,95 tỷ đồng. Mercedes-AMG G63 được trang bị khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 577 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại dải tua máy 2.500 - 3.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động AMG Speedshift Plus 9 cấp, nhờ đó đã cho phép xe Mercedes-AMG G63 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Video: Mercedes-AMG G63 hạng sang phong cách Hermes tại Sài Gòn.

