Đại gia Bình Phước tậu McLaren 650S Spider Liberty Walk hơn 10 tỷ

Số lượng siêu xe độ Liberty Walk tại dải đất hình chữ S này trên 6 chiếc, trong đó, có 2 chiếc McLaren 650S Spider mui trần mang bản độ đình đám của hãng xe Nhật Bản. Tuy vậy, cả 2 siêu phẩm độ đều không giống nhau qua các chi tiết như nắp capô hay la-zăng xe nên rất dễ nhận biết. Ngay những ngày cận Tết Nguyên đán, chiếc siêu xe McLaren 650S Spider Liberty Walk cư trú trong một showroom xe ở quận 7 gần 1 năm đã tìm thấy người chốt giao dịch ở tỉnh Bình Phước. Chủ nhân cũng đã cho siêu phẩm độ McLaren 650S Spider Liberty Walk ra biển số 93 của tỉnh Bình Phước. Hiện tại dải đất hình chữ S có 2 xe McLaren 650S Spider độ Liberty Walk, chiếc còn lại của tay chơi xe nội tiếng Dương Kon. Ngay những ngày cận Tết Nguyên đán, chiếc siêu xe McLaren 650S Spider Liberty Walk cư trú trong một showroom xe ở quận 7 gần 1 năm đã tìm thấy người chốt giao dịch ở tỉnh Bình Phước. Chủ nhân cũng đã cho siêu phẩm độ McLaren 650S Spider Liberty Walk ra biển số 93 của tỉnh Bình Phước. Hiện tại dải đất hình chữ S có 2 xe McLaren 650S Spider độ Liberty Walk, chiếc còn lại của tay chơi xe nội tiếng Dương Kon. Siêu xe McLaren 650S Spider độ Liberty Walk thứ hai tại Việt Nam có sự khác biệt so với xe của chồng siêu mẫu Ngọc Thạch ở phần nắp capô phía trước của xe được lấy cảm hứng từ mẫu siêu xe hypercar McLaren P1. Chi tiết này được làm hoàn toàn từ sợi carbon. Ngoài ra là cản va trước/sau hay nẹp sườn bên hông xe cũng được làm mới bằng carbon rất bắt mắt. Tiếp đến là bộ mâm Forgiato mang chấu đơn cá tính so với la-zăng xe McLaren 650S Spider độ Liberty Walk của Dương Kon. Ngoài ra, chiếc siêu xe McLaren 650S Spider độ Liberty Walk thứ hai tại Việt Nam cũng có các vòm bánh xe được nới rộng theo phong cách đặc trưng của hãng độ đến từ Nhật Bản Ngoài ra là phuộc hơi của Air Rex giúp xe McLaren 650S Spider độ Liberty Walk có thể nâng khoảng sáng gầm lên cao nhất hơn 18 cm so với mặt đường. Phía sau chiếc siêu xe McLaren 650S Spider độ Liberty Walk còn có cánh gió đuôi cỡ lớn bằng carbon. Giống với siêu xe McLaren 650S Spider độ Liberty Walk của Dương Kon, chiếc McLaren 650S Spider độ Liberty Walk mới về Bình Phước định cư không có bất kỳ sự can thiệp nào ở khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít, sản sinh công suất tối đa 641 mã lực. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau, nhờ đó, siêu xe mui trần McLaren 650S Spider chỉ mất thời gian 3 giây là có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 328 km/h. Giá xe McLaren 650S Spider đã qua sử dụng hiện khoảng hơn 10 tỷ đồng chưa tính gói độ Liberty Walk. Video: Chi tiết siêu xe McLaren 650S độ Liberty Walk.

