Cường Đô la tậu siêu xe Lamborghini Aventador SVJ mui trần?

Mới đây, giới mê xe rộ lên thông tin về việc một doanh nhân Việt mới sắm chiếc siêu xe mui trần Lamborghini Aventador SVJ Roadster mới phiên bản giới hạn 800 xe trên toàn thế giới đã khiến không ít người bất ngờ và có phần ngưỡng mộ trước đam mê của doanh nhân này. Được biết, doanh nhân này kinh doanh trong lĩnh vực hoá chất công nghiệp và trước khi mua chiếc siêu xe mui trần Lamborghini AventadorSVJ Roadster, trong garage ở quận 2, TP.HCM của người yêu xe này còn có chiếc Ferrari 488 GTB độ Misha Designs độc nhất Việt Nam hay Mercedes-AMG GT S Edition One. Tuy nhiên, vì lý do công việc, nên chiếc siêu xe mui trần Lamborghini Aventador SVJ Roadster bản giới hạn 800 xe trên toàn thế giới đã được doanh nhân này để lại nước ngoài, cụ thể là nước Đức nhằm tiện có xe di chuyển. Hiện chưa rõ doanh nhân này có mang siêu phẩm Lamborghini Aventador SVJ Roadster về nước hay không tuy nhiên nhiều người mê xe đã đoán ra được đây chính là đại gia siêu xe Cường Đô la. Được biết, giá xe Aventador SVJ Roadster ở tại thị trường Đức là 487.866 Euro (tương đương 13,2 tỷ đồng). Trong khi đó, các khách hàng ở Mỹ sẽ cần chi ra hầu bao 573.966 đô la (tương đương 13,32 tỷ đồng) để sở hữu. Còn tại Anh muốn mua siêu xe mui trần này phải bỏ ra số tiền 323.323 Bảng Anh (khoảng 9,89 tỷ đồng). Hiện chưa có chiếc Lamborghini Aventador SVJ mui trần nào về nước nhưng ước tính, Lamborghini Aventador SVJ Roadster có giá tại Việt Nam sẽ trên 70 tỷ đồng. Siêu xe Lamborghini Aventador SVJ mui trần của doanh nhân Việt hiện đang công tác ở Đức có màu sơn nâu mờ hoàn toàn mới mang tên gọi Bronzo Zenas. Trước đó, một người Việt sinh sống ở Mỹ hiện là trưởng nhóm Gia Lai Team cũng đã sở hữu chiếc siêu xe mui trần Lamborghini Aventador SVJ Roadster mang bộ áo độc đáo này. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy siêu xe mui trần Lamborghini Aventador SVJ Roadster của doanh nhân Việt lột xác thiết kế hoàn toàn so với những chiếc Lamborghini Aventador SV mui trần. Điểm còn xót lại chưa được nâng cấp chính là cụm đèn pha và đèn hậu LED của xe. Nhìn chung, ngoại hình của Lamborghini Aventador Super Veloce Jota Roadster vẫn dựa trên thiết kế có sẵn của dòng siêu xe Lamborghini Aventador nhưng đã cải tiến lại cho phù hợp với sức mạnh của động cơ. Điểm nhấn đầu tiên của Lamborghini Aventador SVJ mui trần so với bản trước đó chính là việc xe có bộ cản va trước và lưới tản nhiệt theo kiểu dáng bo tròn rất khác biệt so với góc cạnh mà hậu duệ mui trần của dòng xe Lamborghini Super Veloce trước đó theo đuổi chính là Lamborghini Aventador SV Roadster. Hốc gió trước của siêu xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster được chia thành hai phần riêng biệt, hai bên hông đầu xe có thêm lướt gió phụ. Phần nắp capô phía trước với những khe gió rất mạnh mẽ kết hợp cùng cặp đèn pha LED sắc cạnh đặc trưng của dòng siêu xe Lamborghini Aventador. Vòng ra bên hông xe, mẫu xe Lamborghini Aventador SVJ mui trần có hốc gió lớn và nẹp sườn bằng carbon. Phần đuôi xe của siêu xe hàng hiếm Lamborghini Aventador SVJ mui trần được tạo hình hoàn toàn mới với điểm nhấn chính là việc ông xả tròn đặt trên cao và cánh gió đuôi khổng lồ thiết kế rất khác biệt so với các dòng xe Lamborghini bản giới hạn được nhìn thấy trước đó. Nắp khoang động cơ trên Lamborghini Aventador SVJ mui trần trùng màu với thân xe đi kèm với đó là các khe gió để làm mát khối động cơ V12 bên trong Lamborghini Aventador SVJ Roadster vẫn được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh ra công suất tối đa 759 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số ISR bảy tốc độ và hệ thống dẫn động bốn bánh. Video: Chi tiết Aventador SVJ Roadster, siêu phẩm mui trần.

