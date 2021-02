Crossover Hyundai Bayon giá rẻ hoàn toàn mới lộ diện

Tuần trước, Hyundai đã giới thiệu mẫu crossover cỡ nhỏ mới có tên là Bayon. Thuộc phân khúc dưới Kona, Hyundai Bayon 2022 mới sẽ là mẫu xe đô thị mới tại thị trường châu Âu, xe sẽ không xuất hiện tại Mỹ do thị trường này đã có mẫu Venue. Qua đoạn video teaser, có thể thấy Hyundai Bayon có thiết kế bắt mắt và nổi bật hơn so với Venue. Trang TopElectricSUV đã phác họa lại thiết kế của Hyundai Bayon hoàn toàn mới dựa vào teaser và hình ảnh mẫu xe thử nghiệm để có cái nhìn rõ ràng hơn. Theo đó, phần đầu của Hyundai Bayon gây chú ý với dải đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED mỏng, lưới tản nhiệt cỡ lớn. Phần đèn pha được đặt thấp ở dưới, liền mạch với lưới tản nhiệt. Kiểu thiết kế đèn pha này khá giống với mẫu Hyundai Tucson 2022. Với thiết kế gọn gàng và khoảng sáng gầm lớn, Bayon có khả năng vận hành linh hoạt trên phố và những địa hình tương đối phức tạp. Không có nhiều hình ảnh phần đuôi, nhưng dựa vào teaser mới được Hyundai công bố, có thể thấy đuôi xe Bayon khác biệt rõ rệt so với những SUV khác của thương hiệu Hàn Quốc. Đèn hậu hình mũi tên, kết hợp với dải LED kéo dài hết chiều rộng đuôi xe. Tất cả chi tiết trên tạo thành triết lý thiết kế Sensuous Sportiness của Hyundai, giống với những gì đã được áp dụng lên mẫu Elantra thế hệ mới. Giới chuyên môn dự đoán Hyundai Bayon sẽ sử dụng động cơ 1.0L tăng áp, công suất 118 mã lực. Hyundai Bayon sẽ chính thức được ra mắt vào nửa đầu năm nay. Giá xe Hyundai Bayon cũng như các phiên bản hiện vẫn chưa được tiết lộ. Video: Lộ diện thiết kế của Hyundai Bayon hoàn toàn mới.

Tuần trước, Hyundai đã giới thiệu mẫu crossover cỡ nhỏ mới có tên là Bayon. Thuộc phân khúc dưới Kona, Hyundai Bayon 2022 mới sẽ là mẫu xe đô thị mới tại thị trường châu Âu, xe sẽ không xuất hiện tại Mỹ do thị trường này đã có mẫu Venue. Qua đoạn video teaser, có thể thấy Hyundai Bayon có thiết kế bắt mắt và nổi bật hơn so với Venue. Trang TopElectricSUV đã phác họa lại thiết kế của Hyundai Bayon hoàn toàn mới dựa vào teaser và hình ảnh mẫu xe thử nghiệm để có cái nhìn rõ ràng hơn. Theo đó, phần đầu của Hyundai Bayon gây chú ý với dải đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED mỏng, lưới tản nhiệt cỡ lớn. Phần đèn pha được đặt thấp ở dưới, liền mạch với lưới tản nhiệt. Kiểu thiết kế đèn pha này khá giống với mẫu Hyundai Tucson 2022. Với thiết kế gọn gàng và khoảng sáng gầm lớn, Bayon có khả năng vận hành linh hoạt trên phố và những địa hình tương đối phức tạp. Không có nhiều hình ảnh phần đuôi, nhưng dựa vào teaser mới được Hyundai công bố, có thể thấy đuôi xe Bayon khác biệt rõ rệt so với những SUV khác của thương hiệu Hàn Quốc. Đèn hậu hình mũi tên, kết hợp với dải LED kéo dài hết chiều rộng đuôi xe. Tất cả chi tiết trên tạo thành triết lý thiết kế Sensuous Sportiness của Hyundai, giống với những gì đã được áp dụng lên mẫu Elantra thế hệ mới. Giới chuyên môn dự đoán Hyundai Bayon sẽ sử dụng động cơ 1.0L tăng áp, công suất 118 mã lực. Hyundai Bayon sẽ chính thức được ra mắt vào nửa đầu năm nay. Giá xe Hyundai Bayon cũng như các phiên bản hiện vẫn chưa được tiết lộ. Video: Lộ diện thiết kế của Hyundai Bayon hoàn toàn mới.