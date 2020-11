Toyota 4Runner chạy chạy chán, vẫn bán hơn 1,4 tỷ ở Sài Gòn

Là dòng xe được định vị ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung dành riêng cho thị trường Bắc Mỹ, chính vì thế những chiếc xe SUV Toyota 4Runner không được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Đa số xe được đưa về nước được nhập tư nhân hoặc xe ngoại giao thanh lý. Là dòng xe nhập Mỹ, sử dụng động cơ dung tích lớn, nên giá bán sau thuế của Toyota 4Runner hiện tại hơn 4 tỷ đồng, chính vì khá 4Runner khá kén người chơi. Chính vì thế, Toyota 4Runner tại Việt Nam thường là lựa chọn của các khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả, nếu không muốn nói là nó không dành cho số đông. Tuy nhiên, nếu điều kiện kinh tế không cho phép “đập hộp” xe mới, thì người mua có thể chọn xe đã qua sử dụng với số tiền bỏ ra chưa tới 1,5 tỷ đồng. Đơn cử, giá xe Toyota 4Runner đời cũ phiên bản SR5 đang được chủ xe chào bán với giá 1,4 tỷ đồng hoặc khoảng 1,5 tỷ đồng nếu đi kèm nhiều “đồ chơi” phụ kiện off road gắn thêm. Ưu điểm của Toyota 4Runner nằm ở khung gầm rời, hệ dẫn động 2 cầu và động cơ khoẻ phù hợp để đi nhiều địa hình ghồ ghề. Chính vì điều này, Toyota 4Runner rất được lòng khách hàng thích đi off-road. Toyota 4Runner sử dụng động cơ Xăng V6 dung tích 4.0L, DOHC, hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 270 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 376Nm từ 4.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4WD), thông qua hộp số tự động 5 cấp (ECT-i). Sử dụng động cơ xăng cỡ lớn và “xác nặng”, chính vì thế 4Runner “ăn uống” khá nhiều, nhưng thực sự đây không phải là điều bận tâm đối với những tay chơi Toyota 4Runner hay Land Cruiser. Như bao sản phẩm SUV của Toyota, dòng xe 4Runner rất đáng tin cậy và ít gặp hỏng hóc vặt. Là bản thấp, nên Toyota 4Runner phiên bản SR5 này thiếu một số “đồ chơi” hỗ trợ vận hành đi off-road như vi sai chống trượt cầu sau, lựa chọn đa địa hình (Multi-Terrain Select) hay chế độ Crawl Control tự động vượt địa hình hỗ trợ xe vượt lún cát (nhẹ). Nhưng nếu có kỹ năng lái, bên cạnh chi phí bỏ ra để thêm “đồ chơi” off-road chuyên dụng, thì 4Runner phiên bản SR5 hoàn toàn đáp ứng cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, thường xuyên đi đường khó hoặc chơi off-road. Nếu so với “người anh em” FJ Cruiser cũng dùng máy V6 4.0L, thì dòng 4Runner linh hoạt để sử dụng và thân thiện với người dùng hơn, cũng như khả năng off-road tương đương. Ưu tiên vào trải nghiệm sử dụng và giá bán hợp lý, phiên bản SR5 của Toyota 4Runner được trang bị tiêu chuẩn đủ dùng với đèn pha halogen. “Dàn chân” lắp bộ mâm 17 inch (nguyên bản). Tuy nhiên, sau khi về Việt Nam chủ xe đã thêm nhiều món “đồ chơi” để cải thiện khả năng off-road và hỗ trợ lái như: Phuộc BP51, vỏ địa hình BF (285/70/R17), lắp thêm baga nóc nhôm, Bạt ARB hộp nhôm có LED, lắp đèn Rigid và trang bị giải trí với đầu giải trí Alpine. Với chi phí khoảng 1,5 tỷ đồng để mua một chiếc SUV 7 chỗ của Toyota. Chắc chắn số đông sẽ chọn “đập hộp” một chiếc Toyota Fortuner Legender máy dầu 2.8L “full options”. Dẫu vậy, đối với những ai cần một chiếc SUV khác biệt, thích chơi xe nhập Mỹ có độ an toàn đảm bảo để phục vụ cho gia đình thì Toyota 4Runner đời 2011 là một gợi ý không thể bỏ qua. Hiện tại, chiếc 4Runner này đã lăn bánh khoảng 68.000 dặm (109.000km), nhưng thực sự con số này không đáng kể đối với một chiếc SUV của Toyota, nếu được bảo dưỡng và sử dụng đúng cách. Video: Chi tiết Toyota 4Runner RS5 2016 tại Hà Nội.

Là dòng xe được định vị ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung dành riêng cho thị trường Bắc Mỹ, chính vì thế những chiếc xe SUV Toyota 4Runner không được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Đa số xe được đưa về nước được nhập tư nhân hoặc xe ngoại giao thanh lý. Là dòng xe nhập Mỹ, sử dụng động cơ dung tích lớn, nên giá bán sau thuế của Toyota 4Runner hiện tại hơn 4 tỷ đồng, chính vì khá 4Runner khá kén người chơi. Chính vì thế, Toyota 4Runner tại Việt Nam thường là lựa chọn của các khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả, nếu không muốn nói là nó không dành cho số đông. Tuy nhiên, nếu điều kiện kinh tế không cho phép “đập hộp” xe mới, thì người mua có thể chọn xe đã qua sử dụng với số tiền bỏ ra chưa tới 1,5 tỷ đồng. Đơn cử, giá xe Toyota 4Runner đời cũ phiên bản SR5 đang được chủ xe chào bán với giá 1,4 tỷ đồng hoặc khoảng 1,5 tỷ đồng nếu đi kèm nhiều “đồ chơi” phụ kiện off road gắn thêm. Ưu điểm của Toyota 4Runner nằm ở khung gầm rời, hệ dẫn động 2 cầu và động cơ khoẻ phù hợp để đi nhiều địa hình ghồ ghề. Chính vì điều này, Toyota 4Runner rất được lòng khách hàng thích đi off-road. Toyota 4Runner sử dụng động cơ Xăng V6 dung tích 4.0L, DOHC, hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 270 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 376Nm từ 4.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4WD), thông qua hộp số tự động 5 cấp (ECT-i). Sử dụng động cơ xăng cỡ lớn và “xác nặng”, chính vì thế 4Runner “ăn uống” khá nhiều, nhưng thực sự đây không phải là điều bận tâm đối với những tay chơi Toyota 4Runner hay Land Cruiser. Như bao sản phẩm SUV của Toyota, dòng xe 4Runner rất đáng tin cậy và ít gặp hỏng hóc vặt. Là bản thấp, nên Toyota 4Runner phiên bản SR5 này thiếu một số “đồ chơi” hỗ trợ vận hành đi off-road như vi sai chống trượt cầu sau, lựa chọn đa địa hình (Multi-Terrain Select) hay chế độ Crawl Control tự động vượt địa hình hỗ trợ xe vượt lún cát (nhẹ). Nhưng nếu có kỹ năng lái, bên cạnh chi phí bỏ ra để thêm “đồ chơi” off-road chuyên dụng, thì 4Runner phiên bản SR5 hoàn toàn đáp ứng cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, thường xuyên đi đường khó hoặc chơi off-road. Nếu so với “người anh em” FJ Cruiser cũng dùng máy V6 4.0L, thì dòng 4Runner linh hoạt để sử dụng và thân thiện với người dùng hơn, cũng như khả năng off-road tương đương. Ưu tiên vào trải nghiệm sử dụng và giá bán hợp lý, phiên bản SR5 của Toyota 4Runner được trang bị tiêu chuẩn đủ dùng với đèn pha halogen. “Dàn chân” lắp bộ mâm 17 inch (nguyên bản). Tuy nhiên, sau khi về Việt Nam chủ xe đã thêm nhiều món “đồ chơi” để cải thiện khả năng off-road và hỗ trợ lái như: Phuộc BP51, vỏ địa hình BF (285/70/R17), lắp thêm baga nóc nhôm, Bạt ARB hộp nhôm có LED, lắp đèn Rigid và trang bị giải trí với đầu giải trí Alpine. Với chi phí khoảng 1,5 tỷ đồng để mua một chiếc SUV 7 chỗ của Toyota. Chắc chắn số đông sẽ chọn “đập hộp” một chiếc Toyota Fortuner Legender máy dầu 2.8L “full options”. Dẫu vậy, đối với những ai cần một chiếc SUV khác biệt, thích chơi xe nhập Mỹ có độ an toàn đảm bảo để phục vụ cho gia đình thì Toyota 4Runner đời 2011 là một gợi ý không thể bỏ qua. Hiện tại, chiếc 4Runner này đã lăn bánh khoảng 68.000 dặm (109.000km), nhưng thực sự con số này không đáng kể đối với một chiếc SUV của Toyota, nếu được bảo dưỡng và sử dụng đúng cách. Video: Chi tiết Toyota 4Runner RS5 2016 tại Hà Nội.