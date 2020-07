Toyota 4Runner đời 2014 “thách cưới” 1,95 tỷ ở Sài Gòn

Toyota 4Runner là dòng xe SUV 7 chỗ cỡ trung được phân phối chủ yếu tại thị trường Mỹ. Tại Việt Nam, Toyota 4Runner nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ về nước thông qua các nhà nhập khẩu tư nhân với mức giá không hề rẻ. Đơn cử, một chiếc 4Runner phiên bản Limited cao cấp đời 2019 được đưa về nước đã có giá bán hơn 4 tỷ đồng. Nếu yêu thích dòng xe này, nhưng không đủ điều kiện để “đập hộp” một chiếc xe mới, thì chiếc Toyota 4Runner phiên bản SR5 (tiêu chuẩn) đời 2014 này là một gợi ý. Theo thông tin rao bán, sau khi được sử dụng khoảng 5 năm, chiếc 4Runner này đã lăn bánh được khoảng 53.000 miles (khoảng 85.000km) và đang được chào bán 1,95 tỷ đồng. Hiện tại, chủ nhân đã độ cho xe khá nhiều đồ chơi và phụ kiện như mâm lốp, bagar, đèn LED, bọc sàn… hoàn toàn có thể trả “zin” bất kỳ lúc nào. Toyota 4Runner phiên bản SR5 này sử dụng động cơ Xăng V6 dung tích 4.0L, DOHC, hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 270 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 376Nm từ 4.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) và bốn bánh bán thời gian (4WD) gài cầu điện, thông qua hộp số tự động 5 cấp (ECT-i). Là bản thấp, nên 4Runner phiên bản SR5 này thiếu một số “đồ chơi” hỗ trợ vận hành đi off-road như vi sai chống trượt cầu sau, lựa chọn đa địa hình (Multi-Terrain Select) hay chế độ Crawl Control tự động vượt địa hình hỗ trợ xe vượt lún cát (nhẹ)... Là một dòng SUV đáp ứng cho thị hiếu người dùng ở Mỹ, Toyota 4Runner sở hữu phong cách hầm hố, vóc dáng nam tính đầy mạnh mẽ. Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn kim loại mạ chrome sáng bóng. Kết hợp với “dàn chân” lắp bộ mâm 17 inch (nguyên bản). Toyota 4Runner sở hữu chiều dài tổng thể lên đến 4.844 mm, đi kèm với chiều rộng 1.925 mm, chiều cao 1.816 mm và chiều dài cơ sở 2.789 mm. Làm so sánh, kích thước của 4Runner lớn hơn nhiều so với một chiếc Fortuner, nhưng nhỏ hơn đàn anh full-size Land Cruiser. Nội thất của 4Runner được bọc da với thiết kế nội thất 7 chỗ ngồi rộng rãi. Ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng có hỗ trợ thắt lưng điện, ghế hành khách phía trước điều chỉnh 4 hướng. Vô-lăng 4 chấu đặc trưng của Toyota. Khởi động bằng chìa khoá, hệ thống âm thanh với đầu CD, cổng USB, kết nối iPod và Bluetooth, trang bị hệ thống thông tin giải trí Entune… Nhìn chung, nội thất 4Runner đủ thoải mái cho 7 hàng khách, và đảm bảo an toàn với 8 túi khí tiêu chuẩn và nhiều hệ thống an toàn chủ động. Nhìn chung, với mức giá xe Toyota 4Runner 2014 đời cũ gần 2 tỷ đồng này, người mua hiện nay có rất nhiều sự lựa chọn xe mới trong tầm giá, từ xe hạng sang cỡ nhỏ như Mercedes-Benz GLC200 (1 cầu). cho đến những chiếc SUV 7 chỗ cỡ trung bản full của Toyota Fortuner hay Ford Everest, mà vẫn còn dư dả. Video: Chi tiết Toyota 4Runner 4.0 Limited 2015 tại Hà Nội.

Toyota 4Runner là dòng xe SUV 7 chỗ cỡ trung được phân phối chủ yếu tại thị trường Mỹ. Tại Việt Nam, Toyota 4Runner nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ về nước thông qua các nhà nhập khẩu tư nhân với mức giá không hề rẻ. Đơn cử, một chiếc 4Runner phiên bản Limited cao cấp đời 2019 được đưa về nước đã có giá bán hơn 4 tỷ đồng. Nếu yêu thích dòng xe này, nhưng không đủ điều kiện để “đập hộp” một chiếc xe mới, thì chiếc Toyota 4Runner phiên bản SR5 (tiêu chuẩn) đời 2014 này là một gợi ý. Theo thông tin rao bán, sau khi được sử dụng khoảng 5 năm, chiếc 4Runner này đã lăn bánh được khoảng 53.000 miles (khoảng 85.000km) và đang được chào bán 1,95 tỷ đồng. Hiện tại, chủ nhân đã độ cho xe khá nhiều đồ chơi và phụ kiện như mâm lốp, bagar, đèn LED, bọc sàn… hoàn toàn có thể trả “zin” bất kỳ lúc nào. Toyota 4Runner phiên bản SR5 này sử dụng động cơ Xăng V6 dung tích 4.0L, DOHC, hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 270 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 376Nm từ 4.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) và bốn bánh bán thời gian (4WD) gài cầu điện, thông qua hộp số tự động 5 cấp (ECT-i). Là bản thấp, nên 4Runner phiên bản SR5 này thiếu một số “đồ chơi” hỗ trợ vận hành đi off-road như vi sai chống trượt cầu sau, lựa chọn đa địa hình (Multi-Terrain Select) hay chế độ Crawl Control tự động vượt địa hình hỗ trợ xe vượt lún cát (nhẹ)... Là một dòng SUV đáp ứng cho thị hiếu người dùng ở Mỹ, Toyota 4Runner sở hữu phong cách hầm hố, vóc dáng nam tính đầy mạnh mẽ. Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn kim loại mạ chrome sáng bóng. Kết hợp với “dàn chân” lắp bộ mâm 17 inch (nguyên bản). Toyota 4Runner sở hữu chiều dài tổng thể lên đến 4.844 mm, đi kèm với chiều rộng 1.925 mm, chiều cao 1.816 mm và chiều dài cơ sở 2.789 mm. Làm so sánh, kích thước của 4Runner lớn hơn nhiều so với một chiếc Fortuner, nhưng nhỏ hơn đàn anh full-size Land Cruiser. Nội thất của 4Runner được bọc da với thiết kế nội thất 7 chỗ ngồi rộng rãi. Ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng có hỗ trợ thắt lưng điện, ghế hành khách phía trước điều chỉnh 4 hướng. Vô-lăng 4 chấu đặc trưng của Toyota. Khởi động bằng chìa khoá, hệ thống âm thanh với đầu CD, cổng USB, kết nối iPod và Bluetooth, trang bị hệ thống thông tin giải trí Entune… Nhìn chung, nội thất 4Runner đủ thoải mái cho 7 hàng khách, và đảm bảo an toàn với 8 túi khí tiêu chuẩn và nhiều hệ thống an toàn chủ động. Nhìn chung, với mức giá xe Toyota 4Runner 2014 đời cũ gần 2 tỷ đồng này, người mua hiện nay có rất nhiều sự lựa chọn xe mới trong tầm giá, từ xe hạng sang cỡ nhỏ như Mercedes-Benz GLC200 (1 cầu). cho đến những chiếc SUV 7 chỗ cỡ trung bản full của Toyota Fortuner hay Ford Everest, mà vẫn còn dư dả. Video: Chi tiết Toyota 4Runner 4.0 Limited 2015 tại Hà Nội.