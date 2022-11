Có nên mua Maserati Ghibli GranSport 2018 chạy 12.000km giá 5,8 tỷ?

Maserati Ghibli GranSport tại Việt Nam là mẫu xe thể thao sang hạng trung của thương hiệu “cây đinh ba” nước Ý, nó phù hợp với những người dùng trẻ tuổi bởi ngôn ngữ thiết kế hiện đại, trẻ trung và vô cùng sang trọng cùng khối động cơ V6 mạnh mẽ. Mới đây, một chiếc Maserati Ghibli GranSport đời 2018 màu Blu Emozione đã được showroom xe sang tại Hà Nội chào bán lại với mức giá 5,8 tỷ đồng sau khi lăn bánh hơn 12.000 km. Nếu tậu chiếc Ghibli này, người dùng có thể tiết kiệm hơn 600 triệu đồng so với việc mua một chiếc mới “đập hộp”. Với phiên bản GranSport, chiếc Maserati Ghibli thể thao hạng sang sở hữu một số chi tiết mang tính thể thao hơn khác biệt so với phiên bản thông thường. Đầu xe sở hữu cản trước với ba hốc hút gió đặt tách biệt Ngay trung tâm chiếc Maserati Ghibli GranSport đã qua sử dụng này là bộ lưới tản nhiệt màu đen với các thanh dọc mạ chrome chạy song song đẹp mắt. Cụm đèn pha trước dạng Full-LED Adaptive Matrix có hệ thống chiếu sáng thích ứng phía trước (AFS) kết hợp cùng đèn LED sáng ban ngày sắc sảo. Maserati Ghibli sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.971 x 1.945 x 1.461 (mm), chiều dài trục cơ sở đạt 2.998 mm. Nhìn từ bên hông, Ghibli GranSport được tô điểm bởi 3 khe tản nhiệt kiểu “mang cá” ở phía sau hốc bánh trước đặc trưng của những mẫu xe “cây đinh ba”. Logo thương hiệu Maserati đặt tại phía cột C. Mâm xe là loại đa chấu có tên Titano sơn bạc có kích thước lên tới 21 inch. Ẩn sâu bên trong là cùm phanh sơn trùng màu ngoại thất. Nhìn từ phía sau, Ghibli sở hữu thiết kế đơn giản với ống xả kép mạ chrome đặt đối xứng hai bên tích hợp với cản sau sơn màu đen. Xe có cụm đèn hậu dạng LED có thiết kế góc cạnh. Bước vào bên trong, nội thất của Ghibli được kết hợp từ các chất liệu đắt đỏ như kim loại và da cao cấp. Đặc biệt hơn, phiên bản GranSport còn sở hữu nhiều chi tiết ốp bằng chi tiết carbon tại một số vị trí. Táp-lô có tạo hình như một đôi cánh dang rộng, với trung tâm là màn hình cảm ứng giải trí cỡ lớn, tích hợp cửa gió ở 2 bên, phía trên là mặt đồng hồ analog. Vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều nút bấm và lẫy chuyển số, giúp người lái dễ dàng thao tác. Ngay phía sau là cụm hai đồng hồ và một màn hình rõ nét hiển thị các thông tin cần thiết về chiếc xe. Hệ thống ghế ngồi trên xe được bọc da cao cấp bọc da 2 tông màu nâu-đen. Ghế lái của Ghibli có thể chỉnh điện 6 hướng nhớ 2 vị trí, ghế hành khách phía trước chỉnh tay 4 hướng hoặc chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau gập 60:40 và toàn bộ đều tích hợp chức năng sưởi. Maserati trang bị cho Ghibli một màn hình giải trí có kích thước 8,4 inch hỗ trợ radio DAB, CD / DVD, đầu đọc thẻ SD, kết nối USB, AUX, Bluetooth, Wifi, Apple Carplay và Android Auto. Bên cạnh đó, Maserati Ghibli còn có dàn âm thanh đa dạng chất lượng cao Bowers & Wilkins 15 loa cho công suất 1280 watts. Những trang bị an toàn của Maserati Ghibli bao gồm 7 túi khí, hệ thống ổn định Maserati (MSP) sử dụng một loạt các cảm biến để liên tục theo dõi tình trạng lái xe. Ngoài ra xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát điểm mù, camera 360, cảnh báo va chạm, hệ thống nhận diện dấu hiệu giao thông, hệ thống hỗ trợ làn đường, giám sát áp suất lốp và hệ thống hỗ trợ đi trên cao tốc. Maserati Ghibli GranSport sử dụng khối động cơ V6 3.0L sản sinh công suất tối đa 430 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động ZF 8 cấp. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 286 km/h. Video: Giới thiệu chi tiết Maserati Ghibli 2022 hạng sang.

